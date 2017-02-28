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«Спартак» vs «Краснодар». Расклад за пять дней до матча

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Квинси Промес
Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Квинси ПромесИсточник: ФК «Спартак»

Разгромив норвежский «Согндаль» (4:1), «Спартак» завершил зимние сборы. До матча с «Краснодаром» остается несколько дней.

Против «Согндаля» Массимо Каррера выставил резервный состав, разбавленный футболистами основы, которые из-за травм не смогли выйти в предыдущем спарринге. В воскресенье «Спартак» встретится с «Краснодаром». Об этом матче, который, вероятно, задаст тон чемпионской гонке, говорят уже давно. Игра двух атакующих команд. Чья же атака сильнее на сегодняшний день?

Атака «Краснодара» vs оборона «Спартака»

В межсезонье Игорь Шалимов обзавелся очень мощным левым флангом. Новички Рамирес и Классон довольно быстро освоились в команде и сейчас представляют грозную силу. Классон из тех парней, кто в атаке умеет все: и создать, и завершить. Пока в его краснодарской карьере был только один относительно неудачный матч – в гостях с «Фенербахче». И то там «быки» больше играли по счету и своего в итоге добились. Во всех остальных матчах, включая контрольные, соперник не смог «выключить» шведа.

Атака «Краснодара» стала более разнообразной, непредсказуемой. Осенью закроешь Смолова (правда, удавалось это немногим) – считай полдела сделано. Сейчас только лишь нейтрализации Федора недостаточно. Помимо левого фланга «быки» сильны центром: в блестящей форме, благодаря Кубку Африки, находится Каборе, с каждым месяцем прогрессирует Подберезкин. Есть кому мяч подобрать, проникающий пас отдать и по воротам выстрелить. Не получается на одном участке поля – активизируется другой.

А вот «Спартак» в обороне сильнее не стал. И даже наоборот. Только в одном спарринге из семи остался «сухим». К флангу Ещенко добавились изъяны в центре. Причем природа их непонятна: никаких катаклизмов вроде бы не было – а качество снизилось. Проблема, как всегда, комплексная: возвращение Боккетти, плохие кондиции у опорников, как, впрочем, и у всех остальных, какие-то другие факторы, которые, учитывая специфику межсезонья (игра под нагрузками и эксперименты), скорее всего, не существенны.

Оборона «Спартака» на данный момент слабее атаки «Краснодара». Чтобы сдержать «быков», красно-белым предстоит решить три задачи. Первая – неразрешимая – укрепить свой правый фланг. Но кем? Тигиев во вторничном спарринге был хорош, но вряд ли ему доверят место в составе. Значит, Ещенко. А тут уж как повезет. Вторая – нейтрализовать Смолова. Это индивидуально сильный исполнитель, способный решить эпизод. Третья – прессинговать Каборе. Это игрок первого паса, именно он начинает почти все атаки.

Атака «Спартака» vs оборона «Краснодара»

Мы примерно знаем, кто выйдет в атаке «Краснодара». Он наступает квартетом из Подберезкина, Классона, Смолова и Вандерсона. Может быть, последнего заменит Перейра или кто-то еще – не суть важно. Со «Спартаком» все намного сложнее. Из-за дисквалификации не сможет сыграть Промес. Самедов? Мельгарехо? Продолжение осеннего затыкания дыр (Попов, Зобнин)? А кто выйдет в центр полузащиты – Попов, Зобнин или Ананидзе? А кому доверят позицию на острие – Зе Луишу или Адриано?

Вот так всю зиму внимательно следишь за «Спартаком», каждый матч разбираешь, схемы рисуешь, а на финише – почти ничего не известно. Но это не обязательно только плохо. Шалимов ведь тоже поломает голову над стартовым составом соперника. И в чем-то наверняка ошибется. Но понимание все-таки важнее. Надо же от чего-то танцевать, чтобы определить атакующий потенциал и прикинуть возможные ходы. Мы этой привилегии лишены. В атаке «Спартака» может выйти несколько разных сочетаний игроков.

Поэтому перейдем к командному. И давайте не будем раскручивать все межсезонные штампы про нагрузки, эксперименты и товарищеский характер – все это и так понятно. Другое дело, что какой-то еще информации у нас нет. И мы не знаем, изменится ли что-то без нагрузок, без экспериментов и в официальных матчах. А в спаррингах «Спартак» смотрелся весьма уныло и безыдейно, показывая знакомую осмысленную игру только фрагментами. Очень мало интересных комбинаций и еще меньше моментов.

Однако оборона «Краснодара» даже нынешнему, все еще межсезонному «Спартаку» вполне по зубам. Будет быстро ходить мяч – будут и раскрываться коридоры. «Краснодар» удар держит так себе. И очень не любит атаки из зоны инсайдов. (В том числе поэтому будет не хватать Промеса.) Поднажмешь – дрогнет. В остальном – только банальности о качестве и точности. Главное же – «Краснодар» дает играть и крепости не возводит. Моменты у «Спартака» обязательно будут. Впрочем, и у его ворот тоже.

«Спартак» в матче с «Согндалем»

Матч

Спартак - Согндал - 4:1 (1:1)

Голы

Мельгарехо 7 (1:0). Бай 29 (1:1). Промес 60 (2:1). Промес 65 (3:1). Зе Луиш 86 (4:1).

Состав

Спартак: Песьяков (Селихов, 46), Маурисио, Тигиев, Боккетти, Комбаров (Джикия, 72), Промес, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Зе Луиш, Давыдов

Место и дата

28 февраля 19:30, Футбольный Центр, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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