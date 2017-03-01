Александр Бородюк: Будь такая возможность – позвал бы Аршавина

Александр Бородюк (слева) и Андрей Аршавин Источник: «Советский спорт»

Как уже сообщалось, Александр Бородюк стал главным тренером сборной Казахстана. В понедельник он подписал контракт в Астане, а во вторник дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Москве.

«НЕ ХВАТАЕТ УВЕРЕННОСТИ»

Встретились с Александром Генриховичем в кафе по соседству с Домом футбола. Тут часто футбольные встречи проводят. Но в этот раз из футбольных людей здесь только Бородюк. А за соседним столиком – актриса Светлана Светличная. Ну, вы помните – из «Бриллиантовой руки». Сейчас не до пряных коктейлей – уже 3 марта Бородюк возвращается в Казахстан, поэтому беседуем за чаем и кофе.

- Когда возник вариант со сборной Казахстана?

- Все происходило быстро. Инициатором переговоров был генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Каныш Аубакиров. Признателен ему и президенту Федерации Сеильде Байшакову за то, что профессионально провели переговоры. Мне предоставили шанс работать в национальной сборной. Это честь для меня. Хочу сказать спасибо и прежнему главному тренеру Талгату Байсуфинову. Он теперь стал техническим директором Федерации, координирует работу всех сборных страны. Так что в этом мне легче.

- Казахстан с двумя очками на последнем месте в своей группе. Почему вас это не смутило?

- Потому что у игроков есть потенциал. Они довольно техничны и тактически обучены. Не хватает уверенности – чтобы против любого соперника играли с позиции силы. Над этим надо поработать. Мне нравится, как развивается казахстанский футбол. На турнире Гранаткина юношеская сборная Казахстана стала второй, сейчас есть хорошая молодежная команда. Но игроками становятся в клубах. Поэтому вопрос игровой практики для своих футболистов, как и у нас, в Казахстане актуален.

«В ПАСПОРТ СМОТРЕТЬ НЕ НАДО»

- Вы недолго возглавляли «Кайрат», даже успели выиграть Суперкубок страны...

- …и тот опыт мне поможет. А трофей – это заслуга футболистов. Всегда так говорил. Я был всем доволен, работая в «Кайрате».

- Поэтому до сих пор непонятно, почему ушли. Да, старт прошлого сезона получился неудачным, но все же. Кто-то говорил, что президент клуба стал вмешиваться в вашу работу.

- Это не так. У нас с Кайратом Боранбаевым сложились хорошие отношения и в человеческом плане, и как руководителя и тренера. Он всю душу вкладывает в клуб, в его развитие. А решение уйти – исключительно мое.

- За Аршавиным в «Кайрате» продолжаете следить?

- Да. Андрей показал себя с хорошей стороны. Не только как футболист, но и как человек.

- В чем это выразилось?

- Много примеров. Помните ту историю с депутатом после Евро-2012 (Аршавин тогда сказал крылатую фразу «ваши ожидания – ваши проблемы» – Прим. ред.)? Всякое об Андрее говорили, но для меня он классный футболист и отличный человек.

- Сборной России мог бы помочь?

- Это вопрос к Станиславу Черчесову. Ему выбирать игроков. И тут надо смотреть, в каком физическом состоянии Аршавин. А в паспорт, может, и не надо.

- Будь у вас возможность, вы нынешнего Андрея в сборную Казахстана позвали бы?

- Вне всяких сомнений.

Александр Бородюк после победы «Кайрата» в Суперкубке Казахстана. Фото fckairat.com

«ВЫХОД НА ЧМ-2018 – МЕЧТА»

- Выход на ЧМ-2018 со сборной Казахстана – мечта?

- Конечно, мечта. В которую надо верить. Можно выиграть и проиграть. Важно, как именно. Если показать хороший футбол – болельщики в любом случае оценят. Главное – чтобы не было равнодушных, потому что игроки защищают честь страны. Да, результат всегда на первом месте, но важно как команда проявляет себя.

- У вас ведь был и вариант со сборной Белоруссии.

- Да, месяц назад ездил на переговоры. Наверное, они взяли время для переговоров с другими кандидатами. Пауза затянулась. А от такого предложения, которое я получил от Казахстана, не отказываются

- Ваш предшественник поначалу вообще работал бесплатно.

- Талгат Байсуфинов – профессионал. Поэтому и продолжит свою работу в Федерации.

- Но уже не бесплатно, видимо.

- Это понятно. Но тут уже не моя сфера.

- У вас по зарплате не было вопросов?

- Всегда говорю, что когда мне предлагают зарплату, свои условия не выдвигаю. Соглашаюсь на то, что есть. В этом плане я человек спокойный.

- Вы с помощниками определились?

- Мне будет помогать Виктор Лосев, олимпийский чемпион 1988 года.

«ГУС НЕ УСТАЛ»

- Была вероятность, что станете спортивным директором РФС?

- Разговоры ходили, но встречи с Виталием Леонтьевичем (Мутко – Прим. ред.) не было.

- Вам ближе тренерство?

- Конечно. Сам столько лет играл, потом тренировал. Мне нужен контакт с футболистами, адреналин. И тут уже 50 на 50 – кто-то хвалит тебя за работу, кто-то посылает куда подальше.

- Вы спокойно на все реагируете?

- Сначала – нет. Потом Гус Хиддинк и Дик Адвокат научили относиться к этому спокойнее, фильтровать информацию, некоторые моменты брать на вооружение.

- Вас, кстати, Гус и Дик поздравили?

- Это наша кухня. Мне не хотелось бы говорить. Но у нас всегда хорошие отношения, общаюсь с ними.

- Адвокат недавно проиграл с «Фенербахче» «Краснодару» в Лиге Европы. Какие впечатления от матчей?

- Обе команды, на мой взгляд, на данном этапе показали хороший футбол. «Краснодар» поздравляю с выходом в следующий раунд.

- Гус вернется в английский футбол? Его ведь, кажется, «Лестер» зовет.

- Думаю, такой человек не устал от футбола. Насколько понимаю, сейчас вопрос, в каком качестве его зовут – спасателя или предложат долгосрочный контракт. Гус год назад приходил как спасатель в «Челси», потому что у них хорошие отношения с Романом Абрамовичем. Знаю только одно – Гусу импонирует английский футбол.

Александр Бородюк (слева) и Гус Хиддинк в сборной России Источник: «Советский спорт»

«СОГЛАШУСЬ С ЛОВЧЕВЫМ»

- За счет чего нынешняя сборная России может чего-то добиться? Вот обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев, который передает вам пожелания удачи, отмечает, что сейчас команда может рассчитывать только на характер. Потому что в составе нет мастеров, например, как на Евро-2008.

- Соглашусь с Евгением Серафимовичем. Весь спорт – на характере. Да, личности важны. Но футбол – не индивидуальный вид спорта. И последний Евро показал, что за счет волевых качеств можно добиваться успеха.

- Насколько серьезно рассматривали вашу кандидатуру на пост главного тренера сборной России?

- Была встреча с Виталием Мутко в Минспорта. Состоялся хороший разговор, профессиональный. Сейчас нет смысла что-либо говорить об этом, потому что выбор сделан.

- Не обидно, что вы не востребованы в России?

- Это нормально для тренера. Но мне обидно, что многие поигравшие на высоком уровне, сейчас не востребованы. Тут многое зависит от управленцев. Может, от того, есть агент или нет.

- У вас есть?

- Нет. Возможно, это и упущение. Переговоры с клубами были, но в какой-то момент не находили взаимопонимания. А это для меня очень важно. И это взаимопонимание с руководством Казахстанской Федерации футбола мы нашли.