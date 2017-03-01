Футболист и одновременно волейболист московского «Локомотива»

«Советский спорт» уже писал о том, что объявил новый набор в школу спортивного журналиста. Те, кто стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикую тся на страницах «Советского спорта». И мы получаем уже огромное количество писем-заявок с робкими попытками сформулировать свой отчет о матче, о событии, в том числе и довольно заметные и интересные статьи.

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Сегодня – материал еще одного нашего потенциального автора.

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«Неизвестно, что бы мы ещё сотворили, останься я тогда… О футболисте и одновременно волейболисте московского «Локомотива» 1945-го года»

28 июня 1945-года на московском стадионе «Сталинец», что на Большой Черкизовской улице, сошлись два аутсайдера текущего чемпионата страны по футболу московские команды «Спартак» и «Локомотив». На скорую руку собранные послевоенные коллективы в присутствии заполненных трибун (довоенная слава ещё не померкла) сыграли блеклую ничью 1:1, причём счёт в матче открыли именно железнодорожники. Мяч в ворота красно-белых (с поперечной полосой) забил Владимир Иванович Щагин, величайший в советское время ... волейболист. В том сезоне спортивный универсал за наш клуб провёл целых 8 игр и мяч Спартаку остался для него единственным не только в рамках выступлений за «Локомотив», но и вообще на профессиональном футбольном уровне.



- Зачем и почему волейболист, да ещё и знаменитый на весь Союз, год играл в профессиональный футбол?

- Почему не продолжил карьеру начинающего футболиста, а вернулся обратно в свой любимый вид спорта (совмещать, согласитесь, возможности не было никакой - это не хоккей с мячом)?

- Каким образом спортсмен оказался в московском Локомотиве и почему из него ушёл?



На все эти вопросы ответ в его автобиографической книге «Верность времени – верность себе», а точнее на паре страниц старой и пожелтевшей от времени бумаге, которую удалось раздобыть коллекционерам ФК «Локомотив» Москва, пообщавшись со специалистами из совершенно иного вида спорта. Бывает, что находишь там, где абсолютно не ждёшь. Это тот самый случай. И как представляется вполне интересный и неординарный.

Кто же такой Владимир Иванович Щагин?

Со слов Ольги Ивакиной, дочери:

Мой папа Владимир Иванович — коренной москвич, родился в семье печника, в которой было одиннадцать детей. Каждому из них выпал свой путь. Папины сестры — инженер МПС, бухгалтер управления железной дороги, учительница русского языка. Брат Александр, например, был известным артистом, выступал в театре Мейерхольда, в театре драмы и комедии на Таганке. А папа выбрал спорт.

Начинал он играть во дворе, увлекался и футболом, и баскетболом, и волейболом. Что касается последнего, то центром этой игры был парк Горького, где находилось огромное количество площадок. И на каждой собирались команды, согласно росту и умению. По мере постижения игры люди переходили с одной площадки на другую, получая повышение в классе.

После того, как юношеский период становления спортсмена окончился, в 1936 году Владимир Щагин в составе сборной Москвы становиться победителем Всесоюзного волейбольного праздника и с 1938-го по 1940-ой гг. выступает за столичный «Спартак», став в 1940 году чемпионом СССР. Связующий Владимир Щагин и 19-летний нападающий Константин Рева, которого в 1939-м впервые приметил на футбольном поле именно Щагин, были самыми яркими игроками той … волейбольной команды.

Во время войны он получил бронь как работник оборонного предприятия. Был участником легендарного футбольного матча в Сталинграде между «Трактором» и «Спартаком» после Сталинградской битвы. Команда должна была вылететь туда на двух самолетах, но из-за плохой погоды добрался только один, где среди прочих спортсменов был и Щагин. «Трактор» тогда выиграл, но спартаковцы ничуть не огорчились такому результату, потому что понимали: победа «Трактору» была нужнее, она символизировала несгибаемость выстоявшего в сражении города.

А затем получилось так, что папе пришлось уйти из «Спартака». Надо было выбирать между футболом и волейболом, а в отсутствие братьев Старостиных с руководством общества не удалось найти общего языка. Папа перешел в московский «Локомотив», где играл, кстати, вместе с Николаем Эпштейном.

Проще говоря, после того как братьев Старостиных выслали за «101-ый километр» в немилость к новому руководству спортивного общества попали все их ближайшие сподвижники и приятели. Щагин был близким другом семьи прародителей народной команды и, разумеется, не нашёл общего языка с новоявленными функционерами. Запрет распространялся на ВСЕ виды спорта.

Вот так вспоминает тот период сам Владимир Иванович:

И когда рассорился с новым руководством Спартака и ушёл в Локомотив, где волейболистов моего класса не было, я решился и в футбол играть за мастеров.

Ничего особенного не совершил, но игры, кажется, не портил, а удовольствие получал огромное.

Я играл за «Локомотив» в том матче, где впервые за ЦДКА Бобров выступил. В защите у нас играл Николай Эпштейн – будущий известный хоккейный тренер. А тренировал команду Михаил Сушков – товарищ моего брата по театру.

В 1944—1945 годах Владимир Щагин был игроком московского «Локомотива» — и футбольной команды, и волейбольной. В оставившем особый след в истории советского спорта волейбольном «Локомотиве» Щагин отдавал передачи будущему доктору технических наук Дмитрию Фёдорову и будущему дипломатическому работнику Александру Аникину. В том же 1945 году железнодорожники-волейболисты добились своего наивысшего достижения во всесоюзных чемпионатах, выиграв серебряные медали.

Я играл за «Локомотив» против «Динамо» на Водном стадионе, когда объявили, что война окончена… Той же весной я бросил футбол.

Руководство, да и семья моя, Марья Михайловна то есть, настаивало, чтобы я целиком на волейбол переключился. Тем более, что первенство Союза начиналось. И все, конечно, были правы: в волейболе от меня побольше пользы, а в футболе таких, как я, большой воз и маленькая тележка.

… В чемпионате сорок пятого «Локомотив», при том, что особо сильных партнёров у меня почти не было, занял второе место.

После войны сильнейшими оказались московские динамовцы, о которых прежде и разговору никакого даже не было, они в городском первенстве совершенно незаметно присутствовали. У нас, у «Локомотива», они с большим трудом выиграли. Только об истинной расстановке сил трудно было судить – впервые же собрались после войны, какая уж тут спортивная форма…

С «Локомотивом» же меня, в общем, ничего не связывало. Сродниться с кем-либо, к чему-либо привыкнуть я не успел. Потому и не считал зазорным принять предложение с обещанием сносного жилья от Динамо. Не во дворец я переезжал. И в клуб переходил, ничем себя не скомпрометировавший. Так что никакого компромисса.

В 1945-м в преддверии первого послевоенного всесоюзного чемпионата «Локомотив» стал обладателем Кубка Москвы, в финале победив «Динамо» со счётом 2:1. Однако «бело-голубые» смогли взять реванш в Дзауджикау во встрече чемпионата 1945 года, о накале борьбы в которой свидетельствует итоговый результат — 15:7, 12:15, 15:13; вторую партию «Локомотив» взял, проигрывая со счётом 3:9, но в решающем сете уступил в равной борьбе. Все остальные поединки первенства и динамовцы, и железнодорожники выиграли и, таким образом, «Локомотив» завершил чемпионат на втором месте.

Ольга Ивакина, дочь спортсмена:

В волейболе, конечно, Владимир Иванович Щагин был более значимой величиной, чем в футболе. Хотя материальных благ это практически не приносило.

Папа любил повторять: «Мы играли за кефир», подразумевая, что вместо денег спортсменам выдавали только талончики на обед.

По завершении игровой карьеры Владимир Иванович работал тренером «Динамо», был старшим тренером сборной СССР на чемпионате Европы-1955 в Бухаресте.

Одним словом Великий спортсмен, сделавший очень многое для страны, но все регалии и трофеи не заменят ему то детское и добродушно чистое отношение к спорту, будь то волейбол или футбол, которое он пронёс через всю свою долгую и счастливую жизнь.

15 августа сего года Владимиру Ивановичу могло исполниться без году сто лет.

Память о нём жива, пока люди пишут и читают о его спортивных подвигах и невероятных поворотах судьбы

P.s.

Щагин В.И., футболист и волейболист ФК «Локомотив» Москва:

Просмотрев ещё раз предыдущие главы, заметил с огорчением, с недоумением, что как-то неточно некоторые вещи изложил и нескладно получилось с оценкой волейбольного «Локомотива». Получилось, что я занижаю партнёров… Но энтузиазм – вернуть поскорее утраченное – был у них огромный. И несправедливо было бы изображать себя в слабой команде, которую покинул ради сильной.

Компания в «Локомотиве» ко времени моего ухода подобралась подходящая. И неизвестно, что бы мы ещё сотворили, останься я тогда…