«Спартак» наберет весной 25 очков и займет первое место. Расклад Ловчева на РФПЛ
Перед стартом весеннего этапа чемпионата России «Советский спорт Футбол» попросил Евгения Ловчева сделать прогноз результатов матчей лидеров: «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Он согласился, скрепя сердце, назвав подобные долгосрочные и масштабные (39 матчей!) прогнозы «гаданием на кофейной гуще»…
1 место - «СПАРТАК», 65 очков
Календарь для «Спартака» в целом удачный. Восемь из 13-ти матчей играет в Москве. Самый сложный матч - первый же, в гостях против «Краснодара», который набрал приличную форму к Лиге Европы. Можно сказать, ключевой матч. Ничья в нем для «Спартака» будет неплохим результатом. Поставил я на ничью и в его матчах с ЦСКА и «Зенитом» в Москве. Гостевые победы в Уфе и Туле вполне предсказуемы. Как и поражения в Ростове и Перми. В остальных матчах проблем у «Спартака» не должно быть.
05.03.
«Краснодар» - «Спартак» - 1
12.03.
«Спартак» - «Анжи» - 3
18.03.
«Локомотив» - «Спартак» - 1
01.04.
«Спартак» - «Оренбург» - 3
08.04.
«Уфа» - «Спартак» - 3
15.04.
«Спартак» - «Зенит» - 1
22.04.
«Ростов» - «Спартак» - 0
26.04.
«Спартак» - «Урал» - 3
29.04.
ЦСКА – «Спартак» - 1
06.05.
«Спартак» - «Томь» - 3
13.05.
«Амкар» - «Спартак» - 0
17.05.
«Спартак» - «Терек» - 3
21.05.
«Арсенал» - «Спартак» - 3
Итого весной: 25 очков (+7=4-2).
Всего 65 очков, первое место.
2 место - «ЗЕНИТ», 60 очков
Пока в межсезонье «Зенит» смотрится лучше всех из трех команд. Вполне чемпионский матч выдал против «Андерлехта». Но прошел бы «Зенит» дальше в Лиге Европы, трудновато пришлось бы в чемпионате России - несколько матчей премьер-лиги пришлось бы играть с колес. Сейчас будет полегче. Тем не менее, у «Зенита» из нашей троицы самый сложный календарь - дома играет лишь пять матчей! Ноль очков поставил Питеру в гостевых матчах в Перми и в Казани.
04.03.
ЦСКА – «Зенит» - 1
12.03.
«Амкар» - «Зенит» - 0
19.03.
«Зенит» - «Арсенал» - 3
31.03.
«Рубин» - «Зенит» - 0
07.04.
«Зенит» - «Анжи» - 3
15.04.
«Спартак» - «Зенит» - 1
21.04.
«Зенит» - «Урал» - 3
26.04.
«Оренбург» - «Зенит» - 3
29.04.
«Томь» - «Зенит» - 3
05.05.
«Зенит» - «Терек» - 3
12.05.
«Крылья Советов» - «Зенит» - 3
17.05.
«Зенит» - «Краснодар» - 1
21.05.
«Локомотив» - «Зенит» - 1
Итого весной: 25 очков (+7=4-2)
Всего 60 очков, второе место.
3 место (или даже ниже) – ЦСКА, 54 очка
Календарь у ЦСКА очень удачный - восемь матчей в Москве. Но в принципиальных матчах против «Зенита» и «Спартака», думаю, он максимум способен на ничью. В гостях же проиграет «Рубину», «Тереку» и «Краснодару». Эти команды и для ЦСКА лучших времен были не подарок. А сейчас, когда, похоже, проблема нападающего не решена, и подавно.
04.03.
ЦСКА – «Зенит» - 1 очко
11.03.
ЦСКА – «Томь» - 3
19.03
«Терек» - ЦСКА - 0
01.04.
ЦСКА – «Крылья Советов» - 3
08.04.
«Краснодар» - ЦСКА - 0
14.04.
ЦСКА – «Ростов» - 3
22.04.
«Уфа» - ЦСКА - 3
26.04.
ЦСКА – «Локомотив» - 1
29.04.
ЦСКА - «Спартак» - 1
06.05.
«Амкар» - ЦСКА - 1
13.05.
ЦСКА – «Арсенал» - 3
17.05.
«Рубин» - ЦСКА - 0
21.05.
ЦСКА – «Анжи» - 3
Итого весной: 22 очка (+6=4 -3)
Всего - 54 очками, может даже не попасть в тройку.