Кирилл Комбаров: Костьми ляжем против «Спартака»

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров перед возобновлением сезона дал интервью «Советскому спорту».

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НА 22»

- Сборы позади. Как ощущения?

- Были объемные физические нагрузки, но справились, выдержали, - говорит Комбаров. – Думаю, команда находится в оптимальной форме и готова к первой весенней игре.

- Вы уже играли в командах, которые борются за выживание – в «Торпедо», в «Томи». Но в «Арсенале», кажется, все гораздо стабильнее в плане финансов?

- Да, игроки не забивают голову тем, чем не нужно, а сконцентрированы непосредственно на футболе. У клуба стоят большие задачи, я рад здесь находится. Приложу все усилия, чтобы помочь «Арсеналу».

- Зимой вам исполнилось 30 лет. Порой для мужчин эта дата становится переломной.

- Думаю, это самый хороший возраст. А вообще чувствую себя на 22. Уверен, все впереди.

- Ваша хорошая физическая форма – особенность организма?

- Все наше с братом детство – это одна сплошная тренировка. Отец нас очень сильно задействовал в различных видах спорта, максимально загружал. Поэтому практически не было времени поиграть во дворе с другими ребятами.

- Правильно это?

- Конечно. Считаю, надо максимально занимать свободное время детей какими-либо занятиями. В том числе и спортом. Чтобы не шатались по дворам.

- У вас трое детей. По системе отца их воспитываете?

- Для меня эта система – самая правильная. Поэтому мои дети практически во всех видах спорта – игровых, индивидуальных – задействованы. И в футболе – тоже. Посмотрим, что из этого получится.

«ТОП-КЛУБ? РЕАЛЬНО»

- «Арсенал» на сборах наигрывал схему с тремя центральными защитниками, в которой фланговые игроки работают по всей бровке. Насколько сложно дается такая схема?

- У нас есть и запасной вариант – сыграть в классическую схему. В целом, для меня работать по всей бровке – привычное дело. Во всех командах, где я играл, мы этот вариант пробовали. Поэтому никаких сложностей нет.

- Со стороны кажется, что вы предельно мотивированы вернуться в топ-клуб.

- Я всю жизнь был достаточно мотивирован. Просто так сложилась футбольная судьба, что оказался сначала в «Торпедо», потом в «Томи». В этом нет ничего плохого. И не будем загадывать. Как уже говорил, не планирую заканчивать карьеру в ближайшие годы. Буду по максимум продолжать играть и работать. А главная моя цель сейчас - чтобы «Арсенал» сохранил место в РФПЛ.

- И все-таки в России реально вернуться в топ-клуб после 30?

- В России все реально. Даже после 35! Поэтому будем работать.

- Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает: одна из главных проблем российских крайних защитников в том, что они в большинстве своем бывшие полузащитники. Мол, не хватает оборонительных навыков.

- Я уже долгие годы играю в обороне. С прицелом на атаку, конечно, но никаких проблем нет. Если надо, могу и в полузащите выйти.

- В последнем туре «Арсенал» играет со «Спартаком». Сюжет?

- Для нас идеальный вариант – выполнить задачу по сохранению прописки в РФПЛ до последнего тура. Но посмотрим, как сложится. Если надо будет решать задачу в последнем туре - костьми ляжем.