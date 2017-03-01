Красота и пустота. «Рубин» обыграл «Сибирь» в Кубке России

«Рубин» на своем поле победил «Сибирь» в 1/4 финала Кубка России, забив победный гол в самой концовке матча.

Зрелище было удручающее. Пустые трибуны Центрального стадиона в Казани – настолько, что даже камеры поставили напротив той, где собралась горстка зрителей, а не там, где обычно. Грязный снег за воротами. Разбитый, с комьями земли газон местами бурого, а не зеленого цвета.

Вопрос «зачем?» задавать в российском футболе, бессмысленно. Вот зачем строили красавицу «Казань Арену», чтобы потом бегать на Центральном, устаревшем как технически, так и морально? Официальная версия – берегут поле для матчей Кубка конфедераций. Который, между прочим, пройдет во второй половине июня, то есть через три с половиной месяца. Неужели на «Казань Арене» такой плохой газон, что не выдержит нескольких игр в марте?

Впрочем, к такому мы уже давно привыкли. Главное же – не осрамиться перед дорогими зарубежными гостями. А местные? Да бог с ними, перетерпят, перебьются, не впервой. Стадион ведь, надо полагать, строили не для того, чтобы использовать ежедневно, на регулярной основе. А для больших событий – Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта, Кубка конфедераций. Чего на мелочи-то вроде матчей «Рубина», да еще и на Кубок, да еще и с какой-то «Сибирью» размениваться. Вот так у нас арены превращаются в «белых слонов» еще до начала чемпионата мира. В том, что это случится после, сомнений нет вообще никаких.

Про начало матча в три часа дня в будний день даже говорить не хочется, настолько все это уже обыденно. Зачем? А кто ж его знает. Возможно, сделано это было в интересах телевидения, чтобы можно было показать один за другим все три встречи дня. Правда, матча «Рубина» и «Сибири» в эфире федерального «Матч ТВ» все равно не было – там в это время транслировали чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Самое интересное, что футбол команды показали очень даже неплохой. Скорости были, самоотдача присутствовала, брак – в пределах нормы. Россиян на поле, в том числе молодых, вроде Жемалетдинова – в избытке.

И моменты интересные были. Вратари регулярно совершали зрелищные прыжки. Камболов даже «ножницами» бил с линии штрафной, причем попал в створ ворот – красота. И гол Жонатас забил неплохой – мяч влетел точнехонько в верхний угол.

И на «Казань Арене», да при искусственном освещении, да при большем стечении публики все это смотрелось бы вполне презентабельно. А так вся красота растворилась в грязном талом снегу за воротами.

Тут, кстати, возникает еще один вопрос «зачем?». Сформулировать его можно фразой из популярной рекламы: «Зачем платить больше?» «Сибирь», если кто забыл, идет в первенстве ФНЛ на 13-м месте, всего в одном очке от «зоны вылета». Денег, как почти везде, там нет. Но при этом сибиряки на протяжении всего матча смотрелись ничуть не хуже «Рубина», имеющего одну из самых пухлых зарплатных ведомостей в РФПЛ. И чем условный М’Вила лучше условного Плопы, на основании этой игры осталось совершенно непонятным. Как и то, кстати, чем Хави Грасия даровитее Сергея Крисанова. А ведь команды были в абсолютно равных условиях – для обеих это был первый официальный матч после зимней паузы.

В полуфинале Кубка России «Рубин» встретится с «Уралом».