Предшественники Смолова: кто еще промахивался с 11 метров дважды (видео)

Кто виноват во вчерашних промахах Федора Смолова, мы уже выяснили. Но часто ли, если откинуть шутки, мы видели два промаха с пенальти от одного и того же человека в рамках одного и того же матча? «Советский спорт» решил собрать целую галерею (в том числе видеогалерею) историй.

ОЛЕГ ВЕРЕТЕННИКОВ

В игре «Ротор» (Волгоград) – «Черноморец» (Новороссийск) было назначено феерическое количество одиннадцатиметро вых в чемпионате России – сразу пять! Шли 90-е. Если быть совсем точным, то 1999-й. Три были забиты, два – нет. Оба незабитых – на счету Веретенникова. Впрочем, его это не смутило. И он с еще большим азартом погнал команду за собой и добился вместе с ней победы.





Собственно, отечественная история на этом исчерпана. Все остальное – часть мировой истории футбола. Случаев довольно много. Берем все самое запоминающееся за последние 20 лет.

МАРТИН ПАЛЕРМО

Нападающий сборной Аргентины Палермо вошёл в историю особенно ярко. Точнее – вляпался. В матче на Кубок Америки-1999 он не забил сразу три пенальти. Сначала ударил в крестовину, потом – над перекладиной, а на закуску – в голкипера Мигеля Калеро. В результате аргентинцы проиграли со счетом 0:3. Мартин Палермо с тремя нереализованными пенальти даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.





ФРАНК ДЕ БУР

Здесь абсолютно смоловская история. Разве что Вероники Лопыревой не было в жизни Франка де Бура. У него тоже два нереализованных пенальти по той же схеме – один в основное время и один в серии пенальти. Случилось это во время Евро-2000. В итоге сборная Нидерландов потерпела поражение от итальянцев и вылетела с Евро-2000. После матча игрок бежал со стадиона обходными путями, чтобы не пересечься с журналистами. Но ушлые представители СМИ обнаружили футболиста вечером в баре на окраине Амстердама. Лил слезы. Что вчера делал Федор Смолов – мы не знаем.







ДАРРЕН БЕНТ

Это еще один случай, когда игрок бил пенальти трижды. Но повторить антирекорд Палермо он не смог: один раз из трех гол все-таки забил. Может, промахнулся бы и еще раз, но за 12 минут до конца матча его заменили. Но команда Даррена Бента – нападающего «Сандерленда» – все-таки победила в том матче: 3:1 были повержены «шпоры». Речь об игре от 2010 года.





СЕРХИО АГУЭРО

Да, он тоже не забивал дважды с 11-метровой отметки внутри одного матча. Но кто бросит в него камень? Ведь его клуб – «Ман Сити» – выиграл в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у румынского «Стяуа», да к тому же в гостях! В Бухаресте Агуэро оформил хет-трик, а горожане выиграли 5:0.



