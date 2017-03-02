«Спартак» вылетел в Краснодар, а Семак установил рекорд. Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Кубок

Вчера определились все полуфиналисты. «Рубин» сыграет с «Уралом», а «Локомотив» – с «Уфой». Фантастическая четверка! Гранды бросили трофей, и теперь его надо только подобрать. Все четыре клуба идут в чемпионате ниже еврокубковой зоны, и для них победа в Кубке – единственный путь в Лигу Европы, причем сразу в групповой раунд.

«Уфа» вообще впервые в своей истории пробилась в полуфинал. С этим мы поздравляем ее и Сергея Семака.

Из «Зенита» – в историю. Семак начинает в «Уфе» с рекорда





Алексей Миранчук забивает мало, несмотря на амплуа. Вчера его гол вывел «Локомотив» в полуфинал.

Миранчук стал еще ближе к «Рубину»





Но главным фаворитом турнира является все же «Рубин». И по составу, и по игре, и по работе в зимнее межсезонье…

Красота и пустота. «Рубин» обыграл «Сибирь» в Кубке России





Полуфинальные матчи Кубка России будут сыграны 5 апреля.

Премьер-лига

А уже завтра возобновится чемпионат России. В первом матче весны сыграют «Томь» и «Ростов». 18-й тур – один из самых интересных в этом сезоне, тут сразу два суперматча: ЦСКА – «Зенит» и «Краснодар» – «Спартак».

Матчи 18-го тура:

«Томь» – «Ростов»

«Оренбург» – «Арсенал»

ЦСКА – «Зенит»

«Урал» – «Амкар»

«Крылья Советов» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Спартак»

«Терек» – «Уфа»

«Анжи» – «Рубин»

Игроки ЦСКА накануне провели одну тренировку, в которой приняли участие все. Травмированных в команде нет.

– Игровая модель должна быть открытой. Она всегда должна находиться в стадии развития, здесь не существует конечного продукта. Ни в коем случае нельзя останавливаться, надо постоянно работать над улучшением тех или иных составляющих. Оценивая работу, проделанную на данный момент, можно сказать, что у нас есть повод для оптимизма. На мой взгляд, команда хорошо восприняла то, что мы ей предложили. Теперь шлифуем тактические нюансы, – оценил проделанную работу Виктор Гончаренко.



Фото: официальный сайт ЦСКА

Сегодня «Зенит» проведет открытую тренировку. Состоится и брифинг Мирчи Луческу.

Тем временем питерская молодежь, которую в «Зените» так ценят, зажигает в своих матчах. Лесовой (он, напомним, на зимних сборах работал с основой) забил прямым ударом с углового. Ну, прямого удара там не было, конечно, просто так удачно сложилось. И тем не менее.





«Спартак» завершил сбор

Вчера красно-белые провели последний рабочий день на третьем сборе в Испании: теория, пробежка, игровые упражнения, футбол. Сегодня «Спартак» вылетит в Краснодар, где будет завершать подготовку к матчу.

Интервью клубному ТВ дал Таски. Он дольше всех восстанавливался, однако вернулся в строй даже раньше срока – не в начале марта, а в конце февраля. Сердар отыграл полный матч с «Сарпсборгом 08».





Матч «Краснодар» – «Спартак» состоится в воскресенье. Билеты давно проданы. Лучший стадион в стране впервые посетит красно-белый десант. Будет шумно, ярко, красиво. Как бы ни завершился матч, известно одно: «Спартак» останется лидером турнирной таблицы. А вот с каким отрывом от второго места – вопрос.

Золото в мечтах. Михаил Борзыкин – о готовности «Спартака»