«Мне кажется, или матч купили?» Болельщики об играх Кубка России

Накануне завершались четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу. «Локомотив» предсказуемо одолел «Тосно», «Рубин» обыграл «Сибирь», «Анжи» уступил «Томи», а «Урал» феерически отыгрался в Краснодаре. «Советский спорт» поинтересовался, как болельщики отреагировали на результаты своих клубов в социальных сетях.

«Локомотив»

Даниил Кисаревский: Непростой матч, но победа есть! Я думаю сегодня хорошо сыграли Гилерме, Чорлука, Пейчинович! Денисов во втором тайме прибавил! Янбаев отдал голевую передачу! Михалик сражался до последнего! Так что сегодня оборона «Локо» сыграла отлично!

Дениска Shchipakov: Баринов ни одной ошибки, при унылой игре очень сильно выделился.

Иван Абдуллин: Сугубо моё мнение: 1) Миранчук слишком медленный, из-за этого переход из оборону в атаку был очень долгим. 2) Баринов прибавил в центре, ошибок не допустил, выйдя на замену, появлялись моменты с выходом на замену плюс Ари. 3) В обороне были небольшие затруднения под конец первого тайма, ибо Янбаев накушался и из-за него получил Гиля удар в грудь. 4) Коломейцев не впечатлил сегодня, не был заметен в игре и медленно принимал решения. Думаю в дальнейшем увидим связку Майкон и Ари в нападении (Лоськов в полузащиту вместо Фернандеша, чтобы не было проблем с лимитом), очень рад, что Дима Тарасов в строю.

Иван Астахов: Напрямую в Лигу Европы. Ещё может пройти проигравший финалист, в случае если победитель Кубка обеспечил место в Лиге чемпионов через чемпионат, но в нашем случае это невозможно.

Дмитрий Могилевич: Хороший был матч. Мне очень понравился «Тосно», команда цепкая, высоко прессингует, хорошо защищается и остро атакует, чем-то напоминает «Атлетико» при Симеоне, только игроки намного слабее. А так ждем их в «премьерке».

«Тосно»

Юрро Аркушайнен: Достаточно посредственный матч, много технического брака...

Сергей Мартынихин: Молодцы ребята, правда чуть-чуть не повезло.

Павел Кузьмин: Хорошо играли, могли лучше. За команду не стыдно, боролись, сражались. На «Тосно» приятно смотреть. Великий! надеюсь аншлаги ждут до конца сезона? За эту команду нужно болеть только так!

«Уфа»

Алексей Пахомов: Посмотрим, что с «паровозом» будет! Пока радоваться нет особых причин! Отскочили от «Анжи»! Но играли неплохо! Меньше пафоса!

Никита Никитов: Ноль ударов в створ у «Анжи», по владению одинаково... Скорее «Локо» сегодня отскочил.

Ирек Зинатуллин: Пока по-колывановски играли. Дальше, надеюсь, будет лучше. Первые 10 минут, вообще как плюшевые мишки - мяч далеко отбить не могли. Начало сезона.

Альберт Ибатуллин: Новый тренер ,первый матч в сезоне официальный. Вы чего от команды хотите, чтоб они вышли и начали как «Реал» или «Барса» играть сразу?! В защите двое новых людей – они молодцы что даже не позволили ни одного удара по воротам. Лично меня радует в какой форме Слай сейчас – на поле вездесущий был где мяч там и он.

«Анжи»

Иса Исаев: Сколько тренеров России без дела сидят, их не берут, а взяли его – не поймёшь он мужик или баба.

Все Хорошо: Проиграли, бывает так, это футбол! Так-то «Анжи» и в лучшие времена Кубок не брал никогда! Оставим до лучших времён ,чемпионат сейчас важнее!

Максим Котов: Глоры посыпались, а когда «Анжи» будет побеждать, не болейте, не позорьтесь.

Эльдар Биймурзаев: Вас кто-то заставляет болеть за клуб? Как команда проигрывает многие «аааа», «ууу» - все, не команда, не за них, мешки и все такое. Вас никто не держит – можете спокойно отписаться и все болеть за другие клубы. Команда первую игру сыграла, состав обновился на 90%. Очень даже прилично сыграла. Да не смогли создать моментов, да вылетели. И что? Этот состав играл не хуже чем при Врбе.

Осман Магомедов: Большего и не ждал – команда новая сыгранности ноль. Главное – сохранить место в премьер-лиге. Болел, болею и буду болеть только за «Анжи» и ФК «Курми» каким бы он ни был.

«Урал»

Михаил Шунеев: Я же вчера написал что если «Урал» пройдет «Краснодар», то станет обладателем Кубка России. Там остались то середнячки. Но в этом то году 95% кубок наш... И осенняя Лига Европы.

Тарас Зелинский: Мне кажется, или матч купили? (смайлик)

Анатолий Дембицкий: Чудо- матч, в итог которого до сих пор не верится! Конечно, есть и доля везения, но не пали духом и с какой ямы вылезли! Молодцы, парни! И надрали задницу своим обидчикам прошлого сезона! Желаем также продолжить и в чемпионате, и в Кубке! (финал совсем рядом)

Павел Чаткин: Лично я офигел от такого камбека. Наши уральские горцы показали характер. Горжусь. Вперёд «Урал»!

Артём Якименко: Просто нет слов, одни эмоции. Ребята показали, что можно совершить и второе «стамбульское чудо»,но у нас свое чудо «уральское». Если с таким же напором и страстью играть дальше, то можно превзойти и прошлогодний «Лестер» ,да и «Ростов». Главное – желание играть.

«Краснодар»

Николай Коляко: Всё нормально, спустились на землю, надеюсь, сделают выводы. Кстати, вчера предчувствовал такой итог после той игры с «Оренбургом», только вот думал сделали ли они выводы или нет. Оказалось нет. Проблема настройки на слабого соперника, увы, осталась, что у Кононова, что у Шалимова...

Konstantin Pryadko: Такой дикий хайп это … А вы не думали что пацанам тяжко и ЛЕ отыграть два матча и к «Спартаку» готовиться, и матч кубка еще! Когда твои соперники «Спартак» и «Урал» готовятся всего к одному матчу! Вы что, в «Краснодаре» «Юве» увидели? Команде девять лет, отрезвейте! Парней просто не хватает на все матчи после длительного перерыва. А если и слили, то и черт с ним. Мне третье место в ЧР и 1/4 ЛЕ больше травиться чем натянутый Кубок России.

Вальдемар Нестеренко: Что вы придумываете про договорняк!? Ничего этого не было. Была честная игра. Если бы «Краснодар» собирался сливать матч, то клуб бы просто не стал переносить эту игру в Краснодар. Команда бы не играла у себя дома.

Анатолий Гуенков: Это Россия, начали за здравие, а закончили за упокой, да горько, обидно. Но у нас ещё два фронта впереди и надо там доказывать, что это было лишь досадное недоразумение.

«Рубин»

Алексей Пидьков: Еееееееееле-еле обошли 13-ю команду ФНЛ. Надо что-то, наконец, делать. Теперь, когда «Краснодар» вылетел, вся надежда на «Рубин» в ЛЕ, остальные точно сольют.

Динар Ибрагимов: Было видно, что игроки тяжеловаты, может из-за поля, может из-за того, что ещё не до конца готовы играть, но будем ждать следующей игры. Там и посмотрим, на что способен «Рубин».

Егор Ярцев: «Спартак» вон команде из ФНЛ проиграл. А мы выиграли. Так что не надо тут разводить...

Ренат Исаргапов: Иметь столько времени и бабла и не подготовить газон к матчу - это конечно позор для республики! А команду с трудовой победой!

Дмитрий Краснов: На других трёх стадионах, где проходили четвертьфиналы, газон не такого плохого качества как у нас. Хотя, зима у всех. В Казани никчёмные организаторы! Стыдно! А футболистов жаль!

«Сибирь»

Виктор Лисовский: Надо реально смотреть на вещи. Я пять или шесть лет на стадион ходил, не пропускал ни одного матча, но уже невозможно смотреть на это. Футбол в городе никому не нужен, и то что «Сибирь» еще до сих пор в ФНЛ играет это очень и очень хорошо.

Алексей Кейдун: Молодцы, сыграли по делу, впервые горд за команду (хоть и проиграли). Такой настрой на ФНЛ. Вперед «Сибирь»!

Александр Быков: Игру должны были перенеси на нормальное поле но «Сибирь» это же не «Зенит» или ЦСКА.

