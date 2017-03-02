И в старости свои страсти

«Советский спорт» уже писал о том, что объявил новый набор в школу спортивного журналиста. Те, кто стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикуются на страницах «Советского спорта». И мы получаем уже огромное количество писем-заявок с робкими попытками сформулировать свой отчет о матче, о событии, в том числе и довольно заметные и интересные статьи.

А Евгений Алексеев не просто опубликовал свою «пробу пера», но и стал фактически уже нашим постоянным автором.

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Как «редкая птица долетает до середины Днепра», так и мало кто из профессиональных футболистов может похвастать своим долголетием. Травмы и карьерные хитросплетения, заставляющие раньше времени повесить бутсы на гвоздь, сплошь и рядом расставляют на тернистом пути свои капканы. Большинство спортсменов в них попадают, но исключительная часть, с высоты почтенного возраста, с наслаждением рассказывает о том, как не порвать финишную ленточку раньше времени.

В России, да и в Советском Союзе, принято было считать футболиста перешагнувшего рубеж тридцати лет уже старожилом, а к тридцати пяти и вовсе ветераном, поэтому смены поколений происходили повсеместно. Великие уходили прощальными матчами на заслуженный отдых, иные доигрывали в низших лигах до момента, пока не переставали падать прямо на футбольном поле от нагрузок, которые уже объективно не выдерживали. Но были и те немногие, которые, не прощаясь, возвращались в нужный жизненный момент. Как для команды, так и для них самих.

Дмитрий Вячеславович Лоськов – уникальный человек для футбольного клуба «Локомотив» Москва. Один из очень немногих, кого можно назвать легендой наравне с ветеранами-железнодорожниками, завоевывавшими первый кубок СССР или так называемыми «коренными» футболистами, прошедшими все «круги ада» с клубом, который не снискал лавров победителя в двадцатом веке. Они выполняли поставленные задачи в силу своих возможностей и возникавших по воле случая обстоятельств. Подневольные люди, напрямую зависящие от того, как «ляжет железнодорожная карта» у покровителей ведомства и насколько удачно они смогут реализовать задуманное. Одним из таких героев своего времени был Дмитрий Михайлович Максимов, курировавший «птенцов Кагановича» (подобным прозвищем обзывали футболистов московского «Локомотива» на заре его существования, которому покровительствовал нарком путей и сообщения). К чему такие, казалось бы, неуместные параллели между футболистами, защищавшими цвета клуба, с полувековой пропастью. Ответ прост. Оба футболисты-прецеденты с совершенно разной футбольной судьбой, но одним ее общим логическим завершением.

Максимов никогда не был игроком экстра-класса. Ему никогда не рукоплескали стадионы за умопомрачительные передачи, финты либо голы, как, например, все тому же Лоськову. Он занимал свою скромную нишу в столичной заводской команде «Серп и Молот» (достаточно сильный коллектив в 30-е гг.), параллельно работал там мастером, а после и инженером (по неуточненным данным) и не питал особых иллюзий по поводу своего футбольного будущего. Но после того, как в спортивной жизни страны начали происходить определенные реформы, Дмитрий Михайлович в возрасте глубоко за тридцать лет принимает судьбоносное решение, транзитом через клубные команды только что образованного футбольного клуба «Спартак», перебраться в стан еще более молодого коллектива, с которым будет практически неразрывно связан на долгие десятилетия (у другого, ныне действующего футболиста, Дмитрия Лоськова результат несколько скромнее, что не умоляет заслуг обоих). На четвертом десятке Максимов отыграет в качестве капитана «Локомотива» все матчи на Кубок СССР, который впоследствии для железнодорожников станет победным, а в осеннем чемпионате 1936-го года (один из немногих, когда турнир был разделен в один год на две сезонные части), после удаления в первом же туре в матче со «Спартаком» играющего тренера «Локомотива» Столярова, дисквалифицированного по итогу скандальных разбирательств до конца сезона, Дмитрий Михайлович становится и вовсе вожаком и так называемым «батей» как на поле, так и за его пределами, сплотив молодую команду вокруг себя. И ведь чуть не сработала харизма великовозрастного лидера. «Локомотив» был в шаге от того, чтобы оформить не просто медали первенства, а стать чемпионом страны (возможно, после этого было б у телеги московского футбола пятое не железнодорожное колесо).

С Лоськовым история несколько иная, но параллельные линии судеб вопреки всем законам геометрии и здесь нет-нет, да и пересекаются. Придя в команду железнодорожников амбициозным и уверенным в себе молодым футболистом, он практически сразу стал своим в коллективе, который тут же оформил кубок спустя 39 лет и повторил впоследствии свое достижение еще несколько раз. Главная же вершина отечественного футбольного олимпа покорилась не сразу. Блеск золотых медалей, в отличие от довоенного капитана, Дмитрий Вячеславович вкусил дважды, приложив к обоим свою правую волшебную ногу. Такой импульс в развитии и динамике железнодорожный клуб если и видел, то людей, его заставших, осталось нынче по пальцам рук. В таком случае, где же проходит эта красно-бело-зеленая линия, которая объединяет первого капитана и человека, ради которого клубом увековечена «десятка».

В то время, как Лоськов, спустя несколько адаптационных лет, начал планомерно собирать командные и индивидуальные награды и призы, прославляя московский «Локомотив» не только в рамках нашей страны, но и далеко за ее пределами, Дмитрий Михайлович Максимов, оправдав возлагаемое на него доверие и ответственность, по окончании относительно успешного сезона ожидаемо пропадает с футбольных радаров, слегка поигрывая в клубных командах железнодорожников (по большей части их тренируя), а также воспитывает в духе патриотизма подрастающие поколения юных спортсменов с продольной белой полосой на красной майке добровольного спортивного общества «Локомотив». Его нет ни в одной из заявок на матчи профессиональных клубов (если можно так выразиться, учитывая, что весь спорт в Советском Союзе был исключительно любительским) периода 1937-1941 гг., но его работа в тогда еще подмосковном городе Люблино (одно из подразделений довоенных спортивных школ «Локомотива») даст свои плоды после событий Великой отечественной войны, что не менее ценно, чем если бы он выходил на поле сам. Эти четыре страшных года забрали из жизни многих спортсменов-железнодорожников, память о малой части которых увековечена памятником на территории стадиона в Черкизово, но и тогда футбол был жив как минимум в московском регионе. Проводились чемпионаты и кубки Москвы, вот только обескровленный «Локомотив» в них принимал роль статиста, а Максимов пытался воссоздать, если говорить рабоче-крестьянским языком, из того, что стало то, что когда-то было. Получалось с большим трудом и скрипом. Капитан пытался оставить в живых коллектив, который он покидал, в своё время, с высоко поднятой головой. Давалось это, судя по результатам, откровенно через муки. За военную пятилетку железнодорожники утратили свой авторитет, приобретённый в годы проведения первых союзных первенств.

Был ли похожий период в жизни у Лоськова? Некорректно сравнивать, но все же те четыре сезона в Раменском вне родного клуба проходили так, будто Дмитрий Вячеславович кричал во весь голос, что в «Локомотиве» не все в порядке благодаря определенным личностям, у которых нет предела человеческой мерзости. Не игрой (в «Сатурне» он хоть и выступал не так ярко, но исправно выполнял свои обязательства по контракту), не через СМИ, не в кулуарах, а выражением лица, когда у него спрашивали один и тот же вопрос: «Вы бы хотели вернуться в «Локомотив»?». От него ждали откровений, скандалов и склок, а он просто ждал, когда наступит возможность вернуться и начать по новой строить тот «Локомотив», которому когда-то во время войны не дал умереть другой легендарный Дмитрий.

Уверен, что найдутся скептики, которые посчитают сравнения двух капитанов, двух значимых для футбольного клуба «Локомотив» людей фарсом притянутым за уши. Эта позиция имеет право на существование, как и та, которая характеризует двух сильных личностей с общими потугами во благо железнодорожного клуба. И все же есть момент, который может их поставить в один ряд не по регалиям, трофеям либо личным достижениям.

В феврале 2017-го Лоськову исполнилось 43 года и если он сыграет тот самый ожидаемый рекордный матч в сезоне, то станет самым возрастным игроком в российской истории «Локомотива», но клубный рекорд не падет. С мая по сентябрь 1946-го года в первой союзной лиге, на тот момент называвшейся Южная подгруппа, уже известный нам Дмитрий Михайлович Максимов, прошедший войну и сохранивший для потомков клуб, сыграл за него три официальных матча в возрасте 45-46 лет (доподлинно точной даты рождения футболиста неизвестно, только 1900-й год).

Таким образом, Лоськову, для того чтобы переписать и эту страницу истории, необходимо еще пару лет «попыхтеть» на радость всем поклонникам железнодорожной команды, а там глядишь и полвека можно встретить на изумрудном газоне стадиона, что на Большой Черкизовской улице.