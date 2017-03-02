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Валерий Карпин: Теперь мой результат – доля и рейтинг

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Карпин: Теперь мой результат – доля и рейтинг
Источник: Телеканал «МАТЧ ТВ»

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин дал эксклюзивное интервью «Советскому Спорту», в котором рассказал, чем будет заниматься на новой должности, и, конечно, о «Спартаке».

ДЕНЬГИ – НЕ ГЛАВНОЕ

- Каков круг ваших обязанностей на «Матч ТВ»?
- Моя должность называется главный редактор футбольных трансляций, и я занимаюсь как раз тем, что связано с трансляциями футбола. До недавнего времени была редакторская должность, но речь шла обо всех спортивных трансляциях. Я же занимаюсь исключительно футбольным сегментом. Грубо говоря, буду контактировать с корреспондентами, редакторами, комментаторами, но исключительно с теми, кто работает по футболу. Помимо этого остается работа в качестве эксперта.

- Можно ли вас назвать полноценным журналистом?
- Журналистикой в полной мере я это назвать не могу. Речь идет о продвижении футбольных трансляций как продукта, общем руководстве этим направлением, введении правил оценки и контроля выполненной работы, совершенствовании навыков экспертного и аналитического комментирования. Основная задача – повысить аудиторию федерального эфира. Телезритель и его интересы для нас приоритет. Журналистика в моем понимании - это люди, которые пишут, будь то газета или портал. А в данном случае создается живая телевизионная картинка и ее голосовое сопровождение. Я не против ярлыка журналиста, если вам угодно. Просто я себя таковым не считаю.

- Что изменится с вашим приходом на эту должность?
- Задачи поставлены, акценты расставлены. Сейчас все отлажено, но нет предела совершенству. Трансляции с режиссерской точки зрения, мне кажется, стали интересней. В плане комментирования тоже все очень неплохо, но есть, куда расти. Хотелось бы больше аналитики и экспертных оценок именно во время матча. До этого были попытки привлечь бывших футболистов, свободных тренеров, хотелось бы продолжить это и приумножить. Зритель должен иметь возможность получить разноплановые оценки, так как один и тот же, например, игровой момент можно проанализировать и осветить с разных сторон. Здоровая конкуренция еще никому не вредила.

- Мотивация вашего участия в этом - не только денежный вопрос?
- Понятно, что только дурак будет работать бесплатно, но, мягко говоря, для меня материальная составляющая - не самое главное. Скорее, это связано с моим характером, неугомонностью или, как говорят, желанием «принять новый вызов». До этого мое присутствие на «Матч ТВ» можно было охарактеризовать разовыми появлениями в эфире, много времени это не занимало. Сейчас придется с головой уйти в рабочий процесс.

- Сразу согласились на эту должность или были какие-то сомнения?
- Конечно, не сразу! Подумал, взвесил «за» и «против» – нужно было проанализировать и понять, чего от меня хотят. Когда четко ставят задачу, и есть понимание, смогу ли справиться, то, скорее, соглашаюсь.

«ТРЕНЕРСКУЮ ФОРМУ НА ТВ НЕ РАСТЕРЯЮ»

- Ваш опыт работы на телевидении начался еще в Испании…
- С профессиональной точки зрения, тот опыт пригодился мне именно в роли эксперта.

- Что бы вы почерпнули у западных коллег?
- В плане картинки и подачи материала мы как минимум не хуже. Другое дело, в Европе зритель живет футболом. Люди могут не знать президента Испании, но точно знают, кто президент «Реала» или «Барселоны»: это как «Отче наш…». Интерес к футболу в Испании не зависит от телевидения - оно в лишь вспомогательный фактор или инструмент. В нашем случае, наоборот, телекартинка должна привлекать футбольного зрителя, и никак иначе.

- На аналогичной должности до вас работал Таш Саркисян. С чем связан его уход?
- Без понятия. К тому же у него и должность была другая. Как я понимаю, у Таша были функции редакторского руководства всеми спортивными трансляциями, у меня – только футбольными. Я лично к другим видам спорта не имею отношения и не хочу иметь.

- Когда футболист долго не играет, он теряет форму. У вас нет опасения, что отсутствие тренерской практики помешает вашей тренерскую карьеру?
- Думаю, нет. В данном случае тренер не может растерять форму: весь тренерский опыт остается у меня в голове. Да и моя должность предполагает каждодневную связь с футболом, просмотр матчей, необходимость быть в курсе последних изменений с точки зрения тактики и прочего. Это как раз поможет.

- Уместно сравнение вашей нынешней должности с постом главного тренера?
- Аналогии есть – это проработка стратегии работы, общий анализ деятельности, общее руководство, введение понятных и конструктивных критериев оценки и многое другое. Только качество работы тренеров – это результаты команды и действия отдельных игроков, а на ТВ - доля и рейтинги, их пока никто не отменял.

«АРМАВИР – КОЛОССАЛЬНЫЙ ОПЫТ»

- Можете назвать вашу работу в качестве главного тренера в «Мальорке» и в армавирском «Торпедо» ошибкой?
- По мне лучше что-либо сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. С точки зрения опыта – он колоссальный, такого у меня не было никогда. Именно работать с командой другого уровня, не топового, как в «Спартаке». «Мальорка» и Армавир – работа почти с нуля. Это как сначала быть преподавателем в старших классах - потом начальных.

Единственно, не все обещания, данные руководством этих клубов, были выполнены - вот об этом жалею, многое можно было изменить. Если спросите, согласился бы я, зная, что ждет впереди? Отвечу: конечно, не согласился бы. Есть моменты, когда от тебя зависит многое, а есть, когда не зависит ничего, когда обстоятельства сильнее.

- От предложения какого клуба вы точно не отказались бы?
- Таких клубов много, но все зависит от задач и возможностей.

- Многие футболисты вашего поколения, закончив играть в европейском клубе, переходили на должность спортивного директора или же работали в клубной структуре. Вам не поступало подобных предложений от испанских клубов?
- Нет, не поступало. Для этого надо оставаться там жить, а меня пригласили в «Спартак», и я приехал. Было стоящее предложение, конечно, рассмотрел бы.

- Следите за бывшими клубами Испании, где когда-то играли? К примеру, «Реал Сосьедад» претендует на попадание в Лигу Чемпионов.
- И «Сельта» в прошлом году претендовала на попадание в Лигу Чемпионов, но в итоге оказалась в Лиге Европы. Пристально не слежу - много времени отнимает российский футбол. Но мне очень хотелось бы, чтобы испанский футбол вернулся на «Матч ТВ». К сожалению, не все зависит только от меня.

- Помимо Испании какой футбол вам нравится?
- Российский, понятно, вынесем за скобки. Ну а так слежу за английским чемпионатом. Прежде всего из-за тренеров: Клопп, Моуриньо, Гвардиола, Почеттино.

ИГРАЛ ЗА ЦСКА ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

- Динияр Билялетдинов недавно дал интервью «Советскому Спорту», где сказал о вас: «Если человек неприятен, это навсегда…». В чем причина таких отношений между вами?
- Со всеми игроками у меня были рабочие отношения. Если футболист выполняет указания тренера и свои профессиональные обязанности, складываются хорошие отношения, если не выполняет, то нет.

- Почему у Массимо Карреры получается в «Спартаке»? И надолго ли это?
- Не вижу пока причин, по которым у Карреры не должно получиться. В команде хороший подбор игроков и огромное общее желание наконец-то выиграть трофей.

- Смотрите ли вы контрольные игры «Спартака» на сборах?
- Нет. И незачем. Делать выводы по контрольным играм в корне неверно, это может делать только человек, который находится непосредственно внутри команды.

- Но ведь телевидение показывает эти игры не просто так?
- Есть такая тенденция - обсуждать команду по контрольным играм, но я считаю это неправильным. Результат контрольной игры не всегда отражает положение дел. Может быть, тренер просто хочет посмотреть, как действует та или иная связка, и результат ему не важен. А зрители всего этого не понимают и оценивают происходящее по счету на табло.

- Шансы сохранить первое место у «Спартака» есть?
- Конечно. С точки зрения очкового отрыва и игры. Да и конкуренты не особо усилились. Все это позволяет «Спартаку» стать чемпионом.

- Вы говорили, что никогда не будете тренировать ЦСКА. Но ведь вы выступали когда-то за армейцев!
- Потому что служил в армии. Деваться было некуда.

- Виктор Онопко играл за «Спартак», но это не мешает ему тренировать ЦСКА.
- Не собираюсь никого осуждать, каждый поступает, как он считает нужным. У меня с Витей прекрасные отношения. То, что он работает в ЦСКА, на них никак не влияет. Просто я так решил для себя. Есть вещи в жизни, которые считаю неприемлемыми. Например, наркотики. Можно ведь попробовать? Но кто-то себе однажды сказал «нет» - и все.

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