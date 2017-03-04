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Евгений Ловчев: Хочу обратиться к Кокорину с просьбой

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Березуцкий и Александр Кокорин
Алексей Березуцкий и Александр КокоринИсточник: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о центральном матче тура ЦСКА – «Зенит» (0:0).

Абсолютно равная игра. И она осталась таковой даже когда у ЦСКА удалили Вернблума. Обе команды играли с акцентом на оборону. Плюс не очень ярко себя проявили атакующие игроки. Что тут говорить, если первый удар в створ был нанесен на 77-й минуте?

Прессинг и разрушение преобладало над созиданием. В том числе и потому, что атакующие игроки – Кокорин и Дзюба в «Зените» и Ионов и Оланаре в ЦСКА – были сегодня не очень хороши. А те, кто обычно ведут игру – Дзагоев и Жулиано, больше играли на разрушение, в прессинг. Показалось, что «Зенит» слишком много эмоций потратил в игре с «Андерлехтом». Сегодня искрило меньше. Правда, и играли все-таки не дома и не при своих болельщиках. В общем, счет абсолютно по игре.

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Таких матчей, как сегодняшний - закрытых и осторожных, по весне мы увидим немало. Это и статистически подтверждается из года в год - в первых тура осенней и весенней стадий голов забивается меньше среднего показателя. Поэтому я в прогнозах на сегодняшний матч ставил на то, что ЦСКА не забьет, а «Зенит», если и отличится, то только во второй тайме. В итоге голов вообще не было.

Напряжения матчу хватало, движения – тоже. Но вот организация атакующей игры не получилась. Когда у соперника насыщенная оборонительная линия, нужно проявлять индивидуальное мастерство, идти в обыгрыш в штрафной площади. Этого в матче почти не было. ЦСКА имел свои моменты за счет стандартов, подач с фланга – Оланаре бил головой, Дзагоев – слету.

Но, между тем, проблемы в атаке у ЦСКА никуда не делись. При нынешней схеме – 3-5-2 – очень активно должны играть фланги – Щенников и Фернандес. Если после подачи Щенникова можно вспомнить момент с ударом Дзагоева, то от Фернандеса мы, конечно, ждем большего. Он всегда чуть ли не правого нападающего играет, а с «Зенитом» был не так активен. Возможно, это связано с тем, что сезон только начинается. Никто не хочет проиграть, отвалиться из борьбы за высокие места. Поэтому осторожничают.

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Матч показал, что и у «Зенита» в атаке есть сложности. Конечно, могут прибавить и Жулиано, и Данни, и Дзюба. Кокорин – не думаю, что прибавит. Пустышкой какой-то бегает, бегает, бегает. Ни разу, по-моему, по воротам не ударил. Он потерял свою игру, за которую его в «Анжи» приглашали, начали давать хорошие деньги. Сейчас он на старом багаже подписывает свои контракты. А играет – плохо. Не знаю, видимо, он больше думает о том, как на машине покататься, где-то посидеть, отдохнуть. И все это выставить в инстраграм.

Вот вчера был на передаче на «России 1», опять обсуждали Кокорина. Но не футбол, а его езду на машине, Монако вспомнили. Поэтому хочу обратиться к Александру с просьбой. Чтобы после одной из игры он выставил в инстраграм то, как он голы забивает или хотя бы создает опасные моменты. Долго уже этого жду и, к сожалению, кажется, что не дождусь.

Если говорить о чемпионское гонке, то я не согласен с тем, что, мол, с такими конкурентами «Спартак» может быть спокоен. Он в игре с «Краснодаром» не может быть спокоен. Чего уж говорить про весь весенний отрезок? Поэтому тут нужна предельная концентрация. Кстати, только что отправил поздравительную смс-ку Артему Реброву – у него сегодня день рождения. Пожелал, чтобы завтра отстоял на ноль. Это будет лучший подарок.

Матч

ЦСКА - Зенит - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90

Удаления:

Вернблум, 70 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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Евгений Ловчев
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