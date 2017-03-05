Валерий Рейнгольд: Пенальти не было. Я бы увел команду с поля

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча москвичей с «Краснодаром» (2:2).

– Очень хороший футбол. Особенно на фоне вчерашнего матча. Ребята играют. Какие-то претензии предъявить можно. Ошибки есть с обеих сторон. В частности поздно не сразу включились в игру Зе Луиш и Луис Адриано. Они долго осваивались. Им больше нужно было открываться в свободные зоны, чтобы им чаще шли мячи.

Неуютно чувствует себя Андрей Ещенко. Заигрывается. Хочет и между ног мяч пробросить и го пришел после его ошибки. Ему надо прибавить в серьезности. Но в целом хороший красивый футбол, который устроил всех. Конечно, можно играть еще лучше. Но не стоит забывать, что команды только что вернулись со сборов.

– Вы увидели по игре «Спартака», чем команда на сборах занималась?

– Конечно. Есть взаимодействия, открывания. «Краснодару» повезло, когда Роман Шишкин прочитал пас от Зе Луиша на Фернандо и прервал передачу в подкате. Это был голевой момент. И он наигран. «Спартак» играл аккуратно в обороне. Автогол – трагедия, но я Сердара Таски не виню. Все было мгновенно. После удара Вячеслава Подберезкина мяч сам попал ему в ногу. Он не бил, а ногу убрать не мог. За его спиной был Федор Смолов. И правильно, что никто не стал предъявлять к нему претензий.

– Что скажите про игру новичков «Спартака» Адриано и Александра Самедова?

– Адриано сыграл неудачно в первом тайме. Он старался. Но он не занимал свободные зоны. Но забил гол. Отличный дебют. Второй тайм провел блестяще. Зе Луиш сыграл лучше. Но ему тяжело. Он лучше сыгран с Квинси Промесом. Самедов играл хорошо. Потерь мало.

– Гол Фернандо был неберущимся?

– Мяч можно было взять только в одном случае. Если бы вратарь изначально находился в этом углу.

– Кого бы из игроков «Спартака» вы бы отметили в первую очередь?

– Всю команду. Ее дисциплину. Это дороже стоит, чем отмечать одного футболиста. Кто-то играл лучше, кто-то хуже. Я таких назвал. Но есть командное движение, есть контур игры. И «Краснодар» выглядел прилично. Это вчера в матче ЦСКА – «Зенит» мы увидели непонятно что. Сегодня мы видим игроком хорошего класса и накал.

– Пенальти?

– Не было. Дмитрий Комбаров не трогал Андреаса Гранквиста. Я – человек эмоциональный, на месте тренера бы увел команду с поля. Но ребята оказались профессиональными, остались. Остальное пусть остается на совести судей.

– Ничьей довольны?

– У меня нет претензий к спартаковцам. «Краснодар» тоже показал хороший футбол. К футболистам обеих команд претензий нет. Ничью хозяева заслужили. Но ошибка с назначением пенальти была. Всем футболистам спасибо за игру. Вчера была пародия, сегодня – футбол. Порадовали старика.