Чудесное преображение «Спартака». Разбор Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч «Краснодар» – «Спартак».

Неделю назад основа «Спартака» сыграла последний контрольный матч на сборах. Было тревожно: скорости нет, мысли тоже, а от Ещенко мяч отлетает не на пять, а на десять метров. Зимой «Спартак» был не как все: позже всех вышел из отпуска, меньше всех провел спаррингов, в которых выглядел хуже всех… Потом несколько дней Массимо Каррера колдовал над командной игрой в Испании, затем в Краснодаре и, может быть, даже в самолете. Магия подействовала: «Спартак» преобразился, расцвел под весенним краснодарским солнцем. В общем, порадовал. А еще удивил, огорчил и заинтриговал.

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При подготовке к матчу «Спартак» имел преимущество над «Краснодаром»: Каррера видел, как играет соперник, насколько готов, где у него болевые точки («быки» провели три официальных матча), а соперник, в свою очередь, не видел ничего. Игорь Шалимов, конечно, смотрел все спарринги, да вряд ли нашел там что-то интересное, кроме унылого перекатывания мяча в центре поля, сумбура в атаке и рыхлой обороны. Перед матчем Шалимова спросили, как команда готовилась, на чем делала акцент. На что он ответил: «Непонятно, как они будут играть, в два нападающего или в одного». Показательно.

Представьте себе: игра через двадцать минут, а у вас нет даже базовой информации о сопернике. Ведь речь не о каких-то тактических нюансах, как то смещения фланговых хавбеков в центр. Нет даже элементарного представления о модели. А это не мелочь. Разница между игрой с одним нападающим и двумя – колоссальная. В том числе для обороны противника: надо же форвардов как-то разобрать. Но как, если ты не знаешь, будет Адриано маячить в центре или сместится на фланг? Это не упрек Шалимову. Таким «Спартак» был на сборах: смотришь – но ничего не видишь и не понимаешь.

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Каррера предпочел довольно архаичную расстановку – 4–4–2. Зе Луиш и Адриано поочередно оттягивались назад, образуя мостик между двумя линиями. Промес не смог сыграть из-за дисквалификации, поэтому «Спартаку» нужно было придумать коллективного Промеса. Этим и занялся тандем центрфорвардов. Получилось только отчасти – в прессинге и борьбе. Индивидуальное мастерство так легко не скопируешь, даже общими усилиями. Нет под рукой статистики, но визуально дриблинга в последней трети поля было минимум. Нестандартных, взрывных решений «Спартаку» не хватало.

Хотя главное было не это. Требовалось протянуть комбинационные тросы между полузащитой и атакой. Двух форвардов как-то ведь надо кормить передачами. С этой целью Самедов и Зобнин смещались в центр. И даже менялись флангами. Ничего подобного на сборах «Спартак» не наигрывал. Конечно, эпизодически все фланговые хавбеки в мире смещаются в центр. Но другое дело – обосноваться там минут на пять, исполняя роль центрального. Это уже тренерская задумка. Суть – создание численного перевеса на важном участке поля. И «Краснодар» центр в итоге проиграл.

Поэтому «Спартак» эффективнее начинал и разгонял атаки. Фернандо провел блестящий матч: отборы, подборы, первый пас. Зобнин, стоило ему оказаться в центре, сразу ловил волну вдохновения. Сегодня он сделал голевой пас. А до этого, когда играл в центре в контрольном матче, стал лучшим в составе. Он и сам признается: мне лучше играть box-to-box, бровка – не мое. Но Каррера весь сезон затыкает им дыры на флангах. Ну, должен же кто-то затыкать. Да и вместо кого его поставить в центр? Глушакова? Фернандо?

«Краснодар» проиграл середину поля еще и потому, что вновь столкнулся с недобором центральных хавбеков. Когда-то, при Олеге Кононове, в стартовом составе выходило пять номинальных центрхавов. Сейчас и трех нормальных не наберется. Шишкин заменил Каборе. Газинский получил травму на 30-й минуте, вместо него вышел Жигулев, воспитанник «Краснодара», парень, который в таких масштабных матчах еще не играл. Подберезкин отвечал за созидание. На ходу пришлось перестраиваться. Помнится, зимой многие хвалили удачные сделки «быков», продавших Эбуэ и Ахмедова. Ну-ну.

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Перед матчем мы отмечали: чтобы нейтрализовать атаку «Краснодара», «Спартаку» надо грамотно ударить по трем направлениям – связка Рамирес – Классон, Смолов и Каборе. Последнего, отвечающего за начальную фазу атаки, не было. Невосполнимая потеря, что и показала игра. Но в центре оставалась другая фигура – Подберезкин. Я не знаю, чем живет этот парень, как тренируется, чем питается, но на сегодняшний день это самый прогрессирующий российский футболист. И если бы не осенняя травма, прогресс был бы еще более впечатляющим. В общем, Подберезкина «Спартак» нейтрализовать не смог.

А с остальными справился. У Смолова от бессилия сдали нервы, за что он получил карточку. Классон в игру не попал. Но не стоит думать, что это заслуга Ещенко. Швед очень хорош, но, как видно по старту его российской карьеры, нестабилен. Если его день – не остановить. А нет – даже не включается, находится в тени, для массовки. Еще «Спартаку» повезло, что не смог сыграть Калешин – его фланг молчал на протяжении всего матча, что, впрочем, не спасло Комбарова. Мартынович, заменивший Калешина, – номинальный центральный защитник. А такие на флангах бесполезны в атакующей игре.

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Мы подошли к самому интересному. Если «Спартак» нейтрализовал почти всю атаку «Краснодара», то как он умудрился пропустить два мяча и не удержать победу? Наверное, и этот вывод напрашивается, нейтрализация атаки соперника и хорошая игра в обороне – не всегда одно и то же. Можно ведь самому себе забить, совершить «привоз»; а еще есть стандартные положения и пенальти. «Спартак», обесточив атаку «Краснодара», благородно решил ему помочь. Два гола – глупейшие. Первый – комбинация имени Ещенко-Подберезк ина-Таски. Второй – очень странный пенальти Комбарова.

С одной стороны, зимой в обороне «Спартака» произошел некий сбой. И даже раньше, если вспомнить последние осенние матчи. А с другой – ничего нового. Разве мы не знали, что на флангах защиты неспокойно? Конечно, знали. Но какое-то время там просто дымило. А сейчас полыхают пожары. Комбаров никогда не был надежен в обороне. И никогда не будет – не защитник он. А Ещенко – ох… Феномен! По одному только сегодняшнему матчу понятно, почему зимой «Спартак» искал флангового универсала. Если бы Ещенко играл просто плохо, это было бы полбеды. Но он играет все хуже и хуже.

Вот смотришь на него – бьется до последней капли, себя не жалеет, в подкатах стелется, носится по полю за троих. Но все выходит как-то криво, невпопад. Техника чудовищна – мяч отскакивает так, что даже оппонент в растерянности. Ввести мяч из аута не может! А подачи выполняет такие, что все птицы его ненавидят. Первый гол начался с того, что Андрей исполнил героический подкат. Улетел бы мяч куда подальше – похвалили бы. Но мяч улетел к Подберезкину. Вот в этом весь Ещенко. У него сегодня точность передач составила 64%. Флангового защитника с такой статистикой надо срочно обследовать.

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Резюме? Победы нет, но игра есть. Куда более содержательная, чем это виделось неделю назад. «Спартак» может и должен прибавить; есть и кадровый ресурс в лице Промеса, Тигиева и других. А вот «Краснодар» и дальше будет штормить. Который год он остается собой – командой, у которой есть все, кроме стабильности. Но радует, что «быки» продолжают культивировать атакующий футбол. Для нашего чемпионата, где половина команд перешла на модель с тремя центральными защитниками, а суперматчи, как субботний ЦСКА – «Зенит», невозможно смотреть, это большая редкость. Похвально.