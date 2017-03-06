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Массимо, брависсимо! Двенадцать мгновений весны

Александр Печенкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо, брависсимо! Двенадцать мгновений весны
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» продолжает набор в школу спортивного журналиста. Те, кто уже стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикуются на страницах «Советского спорта». Вашему вниманию – одна из таких публикаций.

Почему у нынешней весны именно столько мгновений? Иначе и быть не может. Именно столько осталось в нашем чемпионате – 12 туров. И в данный момент ни один эксперт, ни один болельщик не решит заданное условие командами из первой четверки – кто же будет тот самый чемпион, король «горы». Кто поднимется выше всех и заставит смотреть на себя исподлобья?

А начало весны, я вам хочу сказать, очень сочное и аппетитное. Любые прогнозы - прочь от нашего футбола. Команды вышли на ринг, они не просто готовы к поединку, они готовы к настоящей битве. Гладиаторские бои тем и хороши, что в них только победитель, проигравший убывает навсегда.

Давно не припомним этого в нашем футболе: «Спартак» полностью готов к этой битве. Готовность не просто стопроцентная, она запредельная. Снова, как и в осенней части чемпионата, борьба на каждом участке поля, в пух и прах «летят щепки» от газона. По игре с «Краснодаром» футболисты «Спартака» дали понять, что введи сейчас третий период, то они готовы парить по полю еще 45 минут. Что же такое с народной командой? Предсезонная подготовка не внушала болельщикам ничего положительного: позднее начало сборов, спарринги с не самыми сильными соперниками, тренировки под нагрузками вплоть до начала чемпионата, диета от Массимо Карреры, невпечатляющие результаты и вялая игра в контрольных матчах. Можно говорить, что угодно, но сейчас «Спартак» живее всех живых и отпускать синицу он никак не намерен.

Уже сейчас болельщики вправе восхищаться итальянским специалистом и говорить на каждом углу: «Брависсимо, Массимо». Но как ни странно, именно красно-белые притягивают к себе число «двенадцать». Забитый гол в ворота Краснодара забил Адриано, новичок команды, игрок под номером двенадцать, сделав счет в игре «1:2». И если бы не роковое невезение в этом матче, то быть бы окончательному счету на табло стадиона сопоставимо с номером на спине у одного из ярких игроков весенней части чемпионата. Но есть еще один козырь в кармане у красно-белых, еще одна магия числа «12» - красно-белая торсида! В данный момент болельщики готовы гнать свою команду вперед, несмотря на все преграды и препятствия, они готовы стать цепочкой в победной поступи «Спартака» на пути к чемпионству, так давно манящеего народную команду заполучить долгожданный трофей.

Вот вам и начало остросюжетного двенадцати серийного спектакля. Все последующие действия в спектакле под названием «РФПЛ» - не для слабонервных. Так что, друзья, запасаемся валидолом, вспоминаем чьих-то матерей, просим помощи у высших сил и впитываем все то, что открывает нам начало весенней части чемпионата. Посмотрите, кто в главной роли? Каррера и его «Спартак»! И что-то подсказывает, что приключения итальянца в России только начинаются…

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