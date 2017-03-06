«Чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях». Обзор гостевых

«Советский спорт» подводит предварительные итоги 18-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.

«Спартак»

«Спартак» Сыграл вничью с «Краснодаром». Пеплом голову красно-белые фанаты посыпать не стали, но и воодушевления особого нет. В основном обсуждают пенальти, назначенный в их ворота и 11-метровый, который судья мог бы дать пробить «Спартаку».

Skeptik: Ничего не имею против, чтобы Спартак в мае стал .......... с нулем в графе пробитых пеналей. Это эпично, это вишня на торте, это жирный осиновый кол в зловонную выгребную яму.

Mike Lebedev: Отчасти хорошо, что вчера не выиграли. А то можно было бы подумать, что у нас все за…ись - а это далеко не так. В то же время было совершенно четко видно, где именно не за…ись, и как с этим бороться Очень, очень своевременная игра.

AndreyTLT63: Если бы на месте Карреры был бы Особенный: «Поздравляю команду с победой - мы забили три, а они - только один, да еще с полулевого пеналя». А в целом - мы по игре превзошли самую играющую команду России. Единственный, пожалуй, момент для матерного негодования, когда раненый Мельгарехо валялся на поле. Надо было отползти за лицевую - столько времени для атак у нас украл... Не наш человек.

«Зенит»

«Зенит» отстоял на выезду ничью с ЦСКА 0:0. Фанаты пока даже не поняли, как воспринимать этот результат. На всякий случай делают это настороженно и даже посматривают в сторону конкурентов.

Karpov : «Зенит» - единственная команда, у которой в основе не вышел ни один новичок?

Читатель: Повезло им с Кареррой, сзади поплотнее и быстрый отлаженный переход в атаку, с неплохим уровнем исполнителей, этого практически достаточно для победы в текущем чемпионате, можно даже проигрывать «Зениту», всё равно хватит. Всё сломал проигрыш киприотам. Не уберегли Аленичева.

Антонов: Лично на мой взгляд, в рамках этого сезона, если команда не становится чемпионом, то хоть вторые, хоть в пятый дивизион вылетает - абсолютно всё равно, но чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях. Ну вот до депрессии на годы, бессонницы и «кушатьнемогу». А кроме нас никто помешать им не может, так что надо только ради этого рвать жилы и выпрыгивать из штанов, через не могу и не умею. Озвучит ли кто такую мысль в раздевалке? Вопрос.

ЦСКА

В стане фанатов ЦСКА – тоже смятение. С одной стороны и «Зениту» с новым тренером не проиграли, и сухой матч Акинфеев отстоял. С другой – ноль в атаке и потерянные домашние очки. Даже Слуцкого начали вспоминать.

Парти3ан: Два слова по матчу. Осмысленная игра в обороне - это очень кстати. Но... каким образом собираемся забивать мячи, пока не понятно.

Пол: Вот Слуцкий мог вписаться в борьбу за чемпионство. А сейчас...

SergBels: Сереж, уверен, что в душе ты тоже считаешь, если не МЫ, пусть бомжи, лишь бы не свиньи...

«Терек»

В «Тереке», несмотря на домашнее поражение от «Уфы», все спокойно – парни сдерживают гнев и не выплескивают его на страницы интернета.

Гихтарман: Говоря на нохчи-пал бу шун къенти. Хороших слов просто нет, а плохих писать не хочу,но,как их много.

Buvaysar: С точностью 99% уверен что с Рахимовым «Терек» не станет забивающей командой, этот вывод напрашивается не только по сегодняшней игре.

«Ростов»

Зато «Ростов» может праздновать – победа над «Томью» с рекордным для команды счетом 6:0. Болельщики уже и о победе в Лиге Европы подумать успели.

Mozg: Сходил покурить. Уходил 0-3, пришел 0-5. Класс.

Grape_Fruit: Да, может эта поляна и к лучшему. МЮ труднее будет возиться в огороде. А у нас опыт есть. 4-0 «Спарту», 6-0 «Томь», даст Бог сделаем 3-0 МЮ дома и отобьемся на «Олд Траффорд».

Rea161: Сейчас такая плотность будет в таблице. Считайте меня сумасшедшим, судящим по одному матчу, но мы можем побороться и за серебро. 12 матчей сыграть. Если не пройдем МЮ, то наверстаем. Если пройдем Манков, то нам по силам выиграть ЛЕ. Поэтому здесь задача что в приоритете будет важнее.

«Амкар»

«Амкар» неожиданно уступил «Уралу» 0:1. Болельщики считают эту игру концом сказке.

Zzzzzzzzzz: Комментатор сегодня сказал, что Занев дважды становился чемпионатом. Такой у нас капитан - человек-чемпионат.

Gazza: Живу в Е-бурге, болею за «Амкар». Был сегодня на стадионе, жуткий футбол. «Урал» показал свой наивысший уровень (одним словом первая лига) заковырял один гол и катал вату остальное время, а от «Амкара» я ожидал большего. И первая половина первого тайма вселяла надежду. А дальше увы! Теперь придется три очка у бомжей отбирать.

AMmiak59KARbamid: Ну и все, сказочке конец, похоже. Возвращается старый любимый «Амкар». Не вылетим в этом сезоне, и то вперед.

«Локомотив»

Зато в «Локомотиве» - наконец-то праздник. Предсезонка Семина дала плоды, заиграл миранчук и новичок Ари пришелся ко двору – победа над «Крыльями Советов» 3:0, да еще и в гостях. Вот только в следующем матча против «Краснодара» Ари, забивший два гола, играть не может – только за компенсацию в 500 тысяч евро.

Большой_Паровоз: Заменами сегодня Семин решал задачи политические. В принципе, противник был сломлен, центр поля полностью под контролем, надо думать о будущем. Заменяя Баринова на Игнатьева он: а) подставил под аплодисменты Баринова, а заодно и не дал ему задрать нос; б) поощрил Игнатьева. То же с Ари - Майконом, то же с Миранчуком - Коломейцевым. Замены не были мотивированы игровой необходимостью, но ничего не испортили.

Kaiser: Мне любопытно стало: а Ари играть не может, или не может быть включён в заявку? Может быть такое, что наши включат в заявку, но если всё будет плохо, то плюнут на 500 тысяч и выпустят после перерыва?

не фанат: Если отдел маркетинга такой крутой, как о нем говорят, то уже завтра в клубном магазине должны лежать фирменные красные петушки. Недорого.

«Оренбург»

«Оренбург» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0. Болельщики этой команды на гостевой всегда отличались серьезностью и вдумчивостью комментариев. В команде все неплохо. Но есть и альтернативные мнения.

Avanti: С интересом прочитал по ссылке тульскую гостевую. Особенно понравился один из комментаторов. Пишет умно с точки зрения футбола и грамотно по-русски. И в целом болельщики по делу обсуждают дела в клубе. Хотел было зарегистрироваться у них и подискутировать. Понравился народ, но надо детально следить за командой и разбираться во всех проблемах. Заметил, что у них на гостевой те же проблемы, что были и у нас, когда старую гостевую модерировал клуб.

CерНик: Ужасная игра в атаке, тупо отбой в направлении (или даже не очень) Дюриша. Ни одной позиционной атаки! Хорошо что Благо попал сразу, да красивая рыбка от Воробьева по сути сделали игру. Мне Дюриш наоборот понравился, третий гол – его заслуга. Какие единоборства он мог выиграть в окружении двоих-троих соперников? Да и мяч летел условно в его сторону. Если расчет был на его убегание (а судя по упорству, достойного лучшего применения, так оно и было) надо было играть в два нападающих, чтобы было хоть с кем то зацепиться за мяч. Ладно, победителей не судят. Результат был очень важен, но осадок остался.

«Крылья Советов»

В разгромленных «Крыльях Советов» болельщики уже готовы лезть на баррикады.

PS: Весной прошлого года наши суперменеджеры поняли, что денег на команду у области не будет (что в областных финансах дыра говорили уже тогда). И вот это был самый момент, чтобы встать и сказать: «Денег нет, но вы держитесь. Деньги есть только на ФНЛ или ПФЛ. Поэтому вот мы расстаёмся с тренерским штабом, дорогими игроками и т.д., а сэкономленные деньги за текущий год мы пустим на развитие инфраструктуры, постройку базы для школы, манежа, полей. Через пять лет будем играть в ФНЛ, но в составе будут свои воспитанники». Но суперменеджеры на то и супер, что понимают, где можно поживиться, а где только удом по устам. Вот и началась эта катавасия со сливом тренеров, поиском спасителя в лице Скрипченко, который, как и Цыганков в своё время, особо выёживаться не будет, подписанием непонятных игроков и прочими мутными фокусами. В итоге, бабло будет потрачено, а что будет дальше, совершенно не ясно. Ведь денег у области реально нет вплоть до урезания зарплат госслужащим и областным врачам. А спонсора(ов) не будет.

Knaleksej: Пора уже прикрывать эту лавочку по отмыванию денег. С 1998 года болею за команду, но уже надоело все это. Всех разогнать и пусть молодняк играет, вылетают и в ФНЛ топят. Хоть за своих болеть. Хотя, может, еще и стрельнет палка в лице Скрипченко в этом году, но эта агония из года в год надоела порядком

DimычКС: Позор.

«Арсенал»

У болельщиков «Арсенала» повода для радости нет.

Tuly4ok: Вратаря взяли-пропустил ТРИ... Защиту укрепили-пропустили ТРИ... Суперфорварда из Аргентины купили, который форму набирает, надеюсь, не только в комнатке администратора... – впереди НОЛЬ!!! Хочется сказать словами Крылова – а вы друзья, как не садитесь, бабло пилить лишь спонсорское годитесь...Что Павлов – что ни Павлов – результат один...

Portugal: Не хочу вообще ничего говорить и травить душу никому. Просто с горечью думаю: хорошо ещё, что футбол – это ещё не вся моя жизнь, а только часть её...

se-muh14: Если будет время у наших игроков, то им бы посмотреть матч «Наполи» - «Рома». Вот так сражаются футболисты, а не мягкие игрушки!

«Томь»

В «Томи» – настоящая трагедия. Но болельщики не сдаются.

Олег Шавлохов: Черт побери, 6-0 это, пожалуй, перебор. Как я вчера рад был этому счету в другом матче... А сегодня прилетело. Жаль. ну пусть парни опыта набираются

Михаил Никулин: «Ростов» не стал жалеть «Томь». Может быть это правильно. Играли не снисходительно, а с полной отдачей. И это думается более честно, чем если бы забили пару голов и потихоньку доиграли бы игру. Лучше уж так, по-честному, хотя больно.

Джон Fox-Likehead: Главное - верить! Сейчас как раз останутся только самые преданные болельщики, кто будет приходить на домашние матчи.

