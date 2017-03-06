«Чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях». Обзор гостевых
«Советский спорт»
подводит предварительные итоги 18-го тура чемпионата России, заглядывая в
гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.
«Спартак»
«Спартак» Сыграл вничью с «Краснодаром». Пеплом голову
красно-белые фанаты посыпать не стали, но и воодушевления особого нет. В
основном обсуждают пенальти, назначенный в их ворота и 11-метровый, который
судья мог бы дать пробить «Спартаку».
Skeptik: Ничего
не имею против, чтобы Спартак в мае стал .......... с нулем в графе пробитых
пеналей. Это эпично, это вишня на торте, это жирный осиновый кол в зловонную
выгребную яму.
Mike Lebedev: Отчасти
хорошо, что вчера не выиграли. А то можно было бы подумать, что у нас все за…ись
- а это далеко не так. В то же время было совершенно четко видно, где именно не
за…ись, и как с этим бороться Очень, очень своевременная игра.
AndreyTLT63: Если бы на месте Карреры был бы Особенный: «Поздравляю
команду с победой - мы забили три, а они - только один, да еще с полулевого
пеналя». А в целом - мы по игре превзошли самую играющую команду России.
Единственный, пожалуй, момент для матерного негодования, когда раненый
Мельгарехо валялся на поле. Надо было отползти за лицевую - столько времени для
атак у нас украл... Не наш человек.
«Зенит»
«Зенит» отстоял на выезду ничью с ЦСКА 0:0. Фанаты пока даже
не поняли, как воспринимать этот результат. На всякий случай делают это
настороженно и даже посматривают в сторону конкурентов.
Karpov : «Зенит»
- единственная команда, у которой в основе не вышел ни один новичок?
Читатель: Повезло
им с Кареррой, сзади поплотнее и быстрый отлаженный переход в атаку, с неплохим
уровнем исполнителей, этого практически достаточно для победы в текущем
чемпионате, можно даже проигрывать «Зениту», всё равно хватит. Всё сломал
проигрыш киприотам. Не уберегли Аленичева.
Антонов: Лично на
мой взгляд, в рамках этого сезона, если команда не становится чемпионом, то
хоть вторые, хоть в пятый дивизион вылетает - абсолютно всё равно, но
чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях. Ну вот до депрессии
на годы, бессонницы и «кушатьнемогу». А кроме нас никто помешать им не может,
так что надо только ради этого рвать жилы и выпрыгивать из штанов, через не
могу и не умею. Озвучит ли кто такую мысль в раздевалке? Вопрос.
ЦСКА
В стане фанатов ЦСКА – тоже смятение. С одной стороны и
«Зениту» с новым тренером не проиграли, и сухой матч Акинфеев отстоял. С другой
– ноль в атаке и потерянные домашние очки. Даже Слуцкого начали вспоминать.
Парти3ан: Два
слова по матчу. Осмысленная игра в обороне - это очень кстати. Но... каким
образом собираемся забивать мячи, пока не понятно.
Пол: Вот Слуцкий
мог вписаться в борьбу за чемпионство. А сейчас...
SergBels: Сереж,
уверен, что в душе ты тоже считаешь, если не МЫ, пусть бомжи, лишь бы не
свиньи...
«Терек»
В «Тереке», несмотря на домашнее поражение от «Уфы», все
спокойно – парни сдерживают гнев и не выплескивают его на страницы интернета.
Гихтарман: Говоря
на нохчи-пал бу шун къенти. Хороших слов просто нет, а плохих писать не
хочу,но,как их много.
Buvaysar: С точностью 99% уверен что с Рахимовым «Терек» не
станет забивающей командой, этот вывод напрашивается не только по сегодняшней
игре.
«Ростов»
Зато «Ростов» может праздновать – победа над «Томью» с рекордным
для команды счетом 6:0. Болельщики уже и о победе в Лиге Европы подумать
успели.
Mozg: Сходил
покурить. Уходил 0-3, пришел 0-5. Класс.
Grape_Fruit: Да,
может эта поляна и к лучшему. МЮ труднее будет возиться в огороде. А у нас опыт
есть. 4-0 «Спарту», 6-0 «Томь», даст Бог сделаем 3-0 МЮ дома и отобьемся на «Олд
Траффорд».
Rea161: Сейчас
такая плотность будет в таблице. Считайте меня сумасшедшим, судящим по одному
матчу, но мы можем побороться и за серебро. 12 матчей сыграть. Если не пройдем
МЮ, то наверстаем. Если пройдем Манков, то нам по силам выиграть ЛЕ. Поэтому
здесь задача что в приоритете будет важнее.
«Амкар»
«Амкар» неожиданно уступил «Уралу» 0:1. Болельщики считают
эту игру концом сказке.
Zzzzzzzzzz: Комментатор
сегодня сказал, что Занев дважды становился чемпионатом. Такой у нас капитан -
человек-чемпионат.
Gazza: Живу в Е-бурге,
болею за «Амкар». Был сегодня на стадионе, жуткий футбол. «Урал» показал свой
наивысший уровень (одним словом первая лига) заковырял один гол и катал вату
остальное время, а от «Амкара» я ожидал большего. И первая половина первого
тайма вселяла надежду. А дальше увы! Теперь придется три очка у бомжей
отбирать.
AMmiak59KARbamid:
Ну и все, сказочке конец, похоже. Возвращается старый любимый «Амкар». Не
вылетим в этом сезоне, и то вперед.
«Локомотив»
Зато в «Локомотиве» - наконец-то праздник. Предсезонка
Семина дала плоды, заиграл миранчук и новичок Ари пришелся ко двору – победа
над «Крыльями Советов» 3:0, да еще и в гостях. Вот только в следующем матча
против «Краснодара» Ари, забивший два гола, играть не может – только за
компенсацию в 500 тысяч евро.
Большой_Паровоз: Заменами
сегодня Семин решал задачи политические. В принципе, противник был сломлен,
центр поля полностью под контролем, надо думать о будущем. Заменяя Баринова на
Игнатьева он: а) подставил под аплодисменты Баринова, а заодно и не дал ему
задрать нос; б) поощрил Игнатьева. То же с Ари - Майконом, то же с Миранчуком -
Коломейцевым. Замены не были мотивированы игровой необходимостью, но ничего не
испортили.
Kaiser: Мне
любопытно стало: а Ари играть не может, или не может быть включён в заявку?
Может быть такое, что наши включат в заявку, но если всё будет плохо, то плюнут
на 500 тысяч и выпустят после перерыва?
не фанат: Если отдел маркетинга такой крутой, как о нем
говорят, то уже завтра в клубном магазине должны лежать фирменные красные
петушки. Недорого.
«Оренбург»
«Оренбург» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0. Болельщики
этой команды на гостевой всегда отличались серьезностью и вдумчивостью
комментариев. В команде все неплохо. Но есть и альтернативные мнения.
Avanti: С
интересом прочитал по ссылке тульскую гостевую. Особенно понравился один из
комментаторов. Пишет умно с точки зрения футбола и грамотно по-русски. И в
целом болельщики по делу обсуждают дела в клубе. Хотел было зарегистрироваться
у них и подискутировать. Понравился народ, но надо детально следить за командой
и разбираться во всех проблемах. Заметил, что у них на гостевой те же проблемы,
что были и у нас, когда старую гостевую модерировал клуб.
CерНик: Ужасная
игра в атаке, тупо отбой в направлении (или даже не очень) Дюриша. Ни одной
позиционной атаки! Хорошо что Благо попал сразу, да красивая рыбка от Воробьева
по сути сделали игру. Мне Дюриш наоборот понравился, третий гол – его заслуга.
Какие единоборства он мог выиграть в окружении двоих-троих соперников? Да и мяч
летел условно в его сторону. Если расчет был на его убегание (а судя по
упорству, достойного лучшего применения, так оно и было) надо было играть в два
нападающих, чтобы было хоть с кем то зацепиться за мяч. Ладно, победителей не
судят. Результат был очень важен, но осадок остался.
«Крылья Советов»
В разгромленных «Крыльях Советов» болельщики уже готовы
лезть на баррикады.
PS: Весной
прошлого года наши суперменеджеры поняли, что денег на команду у области не
будет (что в областных финансах дыра говорили уже тогда). И вот это был самый момент,
чтобы встать и сказать: «Денег нет, но вы держитесь. Деньги есть только на ФНЛ
или ПФЛ. Поэтому вот мы расстаёмся с тренерским штабом, дорогими игроками и
т.д., а сэкономленные деньги за текущий год мы пустим на развитие
инфраструктуры, постройку базы для школы, манежа, полей. Через пять лет будем
играть в ФНЛ, но в составе будут свои воспитанники». Но суперменеджеры на то и
супер, что понимают, где можно поживиться, а где только удом по устам. Вот и
началась эта катавасия со сливом тренеров, поиском спасителя в лице Скрипченко,
который, как и Цыганков в своё время, особо выёживаться не будет, подписанием
непонятных игроков и прочими мутными фокусами. В итоге, бабло будет потрачено,
а что будет дальше, совершенно не ясно. Ведь денег у области реально нет вплоть
до урезания зарплат госслужащим и областным врачам. А спонсора(ов) не будет.
Knaleksej: Пора
уже прикрывать эту лавочку по отмыванию денег. С 1998 года болею за команду, но
уже надоело все это. Всех разогнать и пусть молодняк играет, вылетают и в ФНЛ
топят. Хоть за своих болеть. Хотя, может, еще и стрельнет палка в лице
Скрипченко в этом году, но эта агония из года в год надоела порядком
DimычКС: Позор.
«Арсенал»
У болельщиков «Арсенала» повода для радости нет.
Tuly4ok: Вратаря
взяли-пропустил ТРИ... Защиту укрепили-пропустили ТРИ... Суперфорварда из
Аргентины купили, который форму набирает, надеюсь, не только в комнатке
администратора... – впереди НОЛЬ!!! Хочется сказать словами Крылова – а вы
друзья, как не садитесь, бабло пилить лишь спонсорское годитесь...Что Павлов – что
ни Павлов – результат один...
Portugal: Не хочу
вообще ничего говорить и травить душу никому. Просто с горечью думаю: хорошо
ещё, что футбол – это ещё не вся моя жизнь, а только часть её...
se-muh14: Если
будет время у наших игроков, то им бы посмотреть матч «Наполи» - «Рома». Вот так
сражаются футболисты, а не мягкие игрушки!
«Томь»
В «Томи» – настоящая трагедия. Но болельщики не сдаются.
Олег Шавлохов: Черт
побери, 6-0 это, пожалуй, перебор. Как я вчера рад был этому счету в другом
матче... А сегодня прилетело. Жаль. ну пусть парни опыта набираются
Михаил Никулин: «Ростов» не стал жалеть «Томь». Может быть это правильно. Играли не снисходительно, а с полной отдачей. И это думается более честно, чем если бы забили пару голов и потихоньку доиграли бы игру. Лучше уж так, по-честному, хотя больно.
Джон
Fox-Likehead: Главное - верить! Сейчас как раз останутся только
самые преданные болельщики, кто будет приходить на домашние матчи.