Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Рубин
Футбол  Вест Хэм- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ольга Зайцева: Никогда бы не поступила как Фуркад

Руслан Карманов
Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ольга Зайцева
Ольга ЗайцеваИсточник: «Советский спорт»

Двукратная олимпийская чемпионка и мама двух замечательных сыновей Ольга Зайцева поделилась с «Советским спортом» мыслями о причинах неудач российских биатлонисток, и рассказала почему во время ЧМ-2017 назвала француза Мартена Фуркада нехорошим человеком.

На встречу с юными армейцами в Музей спортивной Славы ЦСКА майор запаса Ольга Зайцева приехала по приглашению своей подруги по «команде молодости» – подполковника Светланы Ишмуратовой – замначальника ЦСКА по работе с личным составом. Двукратные олимпийские чемпионки знакомы 20 лет, вместе завоевали золото Турина-2006 в эстафете, и во время соревнований часто делили гостиничный номер.

ПОСЛЕ ЯРМАРКИ

Ольга Зайцева приехала на встречу со своим младшим сыном Степаном, которому скоро исполнится полтора года. За полтора часа, пока малыш сладко посапывал в детской коляске, его мама успела рассказать юнармейцам об этапах своей карьеры, секретах спортивного успеха, раздать сотню автографов и дать эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

— Ольга, вы завершили спортивную карьеру в январе 2015 и теперь гораздо реже появляетесь на публике. Переживаете, из-за того, что бренд «всероссийская зайка» не так популярен в народе, как два года назад?
— Я никогда не зацикливалась на своей популярности. Меня и сейчас узнают на улице люди и называют «зайкой». Очень приятно, что мое имя не стерлось в памяти народной.

— Биатлонная ярмарка уехала, колесит по этапам Кубка мира, радует людей, а вы – остались… Хотелось бы вернуться на ту ярмарку?
— Уход из биатлона – мой осознанный шаг. Я понимала, что так будет: ярмарка уедет дальше, а я остановлюсь, и буду жить своей жизнью. В моей жизни большой биатлон был тогда, когда надо. Конечно, иногда хочется «туда». Сейчас понимаю, что там хорошо. Ты бегаешь по трассе, доставляешь людям радость своими результатами, занимаешься своим любимым делом, и это классно. Сейчас я занимаюсь детьми и наслаждаюсь этим. Не хочется никуда выходить, светиться. Но, думаю, скоро однообразие мне надоест. Придется искать другой путь, другое дело, чтобы оно приносило столько же радости, как и биатлон.

— Вы продолжаете учебу в МГУ по специализации «спортивный менеджмент»?
— На время декрета брала академический отпуск. Сейчас совмещаю учебу и воспитание детей.

— Декретный отпуск продолжается?
— Да. Степану еще нет трех лет. Пока нет желания выходить из декретного отпуска.

— Ольга Зайцова – и.о. главного тренера сборной России по биатлону. Эта тема окончательно закрыта?
— Ольга Зайцева закончила с большим спортом, ей надо было что-то красиво предложить, ей предложили, и в тот момент Бог сказал: «Ольга, иди и рожай. Я забеременела, и тема была закрыта».

«НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА МЕНЯ МНОГО»

— С президентом СБР Александром Кравцовым, и комментатором Дмитрием Губерниевым вы продолжаете общаться?
— К Александру Михайловичу Кравцову я приходила, когда у меня уже родился сын Степан. Мы общаемся, я советуюсь с ним, когда звонят журналисты, просят прокомментировать какие-то темы. С Дмитрием Губерниевым виделась на «Гонке легенд». Нормально общались.

— На информационном поле российского биатлона активных экспертов из числа известных биатлонистов раз-два и обчелся. Александр Тихонов, Анфиса Резцова, Сергей Тарасов, Анна Богалий. Почему вы редко даете комментарии в СМИ, хотя поводов – море?
— Не хочу много болтать. Говорить это одно, а делать — совершенно другое. Считаю, что не могу судить и делать свои замечания, пока я в стороне от большого биатлона, пока не общаюсь с ребятами  и с тренерами. Я не люблю часто выступать с комментариями, потому что не люблю, когда меня много. Сказала один раз четко и красиво, и можно уйти в тень.

— Во время чемпионата мира в Хохфильцене не читал в СМИ ни одного вашего комментария.
— Зато я комментировала выступления россиян на радио. Так что я в информационном поле.

«АКИМОВА МОЖЕТ ПОБЕЖДАТЬ»

Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

— Сегодня на встрече юными спортсменами вы сказали, что вам нравится, как работает Татьяна Акимова.
— Лично никогда с ней не общалась, но со стороны она кажется очень серьезной девочкой, по результатам, по отношению к делу, мне показалось, что она может быть целеустремленной и добьется результатов. Впрочем, вы знаете, все новенькие девочки в женской сборной России, на мой взгляд, они еще дети.

— Дети в 25-26 лет
— В 25 лет я первый раз выиграла гонку на этапе Кубка мира, но не скажу, что на тот момент была опытной зверюгой. Да, у немцев люди уже в этом возрасте становятся многократными чемпионами мира, а у россиянок, значит, более позднее развитие.
Спокойствие ко мне пришло вместе с опытом, после того, как показала серию хороших результатов, в последние года три-четыре своей карьеры спортивной получала удовольствие от того, что я делаю. Знала, какой результат я покажу после той или иной  тренировки.

ПРО КОРЕЮ. ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ

— Во время чемпионата мира-2009 я брал у вас интервью в Пхенчане. Тогда в гостиничном номере вы жили втроем – вместе со Светланой Слепцовой и Анной Булыгиной и завоевали золотую медаль в эстафете. Прошло восемь лет, вы завершили карьеру, Слепцова продолжает выступать за сборную России, а Булыгина, теперь уже Фролина, приняла корейское гражданство.  Ваши подруги советуются с вами как прежде?
— Да, мы общаемся по возможности. Я всегда горой за наших девчонок, но у каждого своя жизнь. Я переписываюсь с Аней Булыгиной. Есть мнение, что Аня не сказала своего последнего слова в спорте. Родные и близкие подталкивают Аню, помогают двигаться к ее цели. Дай Бог, чтобы у нее получилось прекрасно выступить на Олимпиаде.  Я этого очень хочу.

Источник: Getty Images

— На чемпионате мира в Южной Корее вы завоевали две золотые медали. Поделитесь секретами успеха в Корее, быть может, кому-нибудь из наших биатлонистов они пригодятся через год
— Я думаю, что советы не помогут. Моя старшая сестра Оксана Рочева всегда мне говорила «Оля, получай удовольствие, бегай. Ты закончишь — у тебя ничего этого не будет. Живи и радуйся тем, что имеешь». То же самое я могу сказать биатлонистам сборной России, потому что я знаю, какие мысли они могут прокручивать у себя в головах.

«НУЖНО ЦЕНИТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В БИАТЛОНЕ»

— Какие мысли, например?
— Что мимо жизнь проходит, а хороших спортивных результатов все нет. У меня такие мысли тоже были, когда бегала. Хочу сказать нашим биатлонистам, которые выступают за нашу главную сборную: «Девчонки и мальчишки, наслаждайтесь тем, что делаете и имеете, живите настоящим днем!». Только сейчас я стала понимать, как нужно ценить каждый свой день в биатлоне, на международных стартах.

— Это пожелание вы бы адресовали и Светлане Слепцовой?
— Со Светой тоже не так часто общаемся, но сейчас есть возможность узнать, чем живет человек через социальные сети, там мы с ней переписываемся. Мне кажется, что Светлана борется с собой и со всем миром, потому что очень хочет показать результат, доказать всем, что она может побеждать, что она не зря в сборной России. Это ей мешает наслаждаться гонками. Я предполагаю, какие моральные терзания ей приходится испытывать, надо ситуацию немного отпустить, не зацикливаться на результате. 

— Меньше чем за год до Игр в Пхенчане, на ваш взгляд, можно что-то изменить в женской сборной России, чтобы рассчитывать на олимпийские награды?
— Надо много тренироваться! Сейчас биатлон в России – очень популярен, раскручен в медиа. На мой взгляд, это мешает добиваться хороших спортивных результатов. Все спортсмены хотят быть первыми, но наши биатлонисты, благодаря особому вниманию к ним отечественных СМИ, с избытком чувствуют, как этого хочет вся Россия. Все эти лозунги: «Надо! Надо! Надо!» – ложатся на плечи спортсменов, как гири, мешая им ровно дышать и тренироваться. Много энергии наши биатлонисты тратят на медийном поле. Может быть, поэтому во время гонок они кажутся в телевизоре такими забитыми, загруженными, затюканными.

«БИАТЛОН В РОССИИ – ЭТО ШОУ»

— Вы были не такие?
— От нас тоже требовали побед, и просили уделять внимание общению со СМИ. Но мы были не настолько публичны, как сегодняшние ведущие биатлонисты страны. Мы, наверное, выступали на заре, а не на пике популярности биатлона

— Выходит, в том, что биатлон в России превратился в шоу с элементами спорта, виноват Дмитрий Губерниев?
— Нет. Дмитрий – профессионал в своем деле. Это его работа — привлекать аудиторию. Однако, необходимо заметить, что  основная работа у биатлонистов – не на экране светиться, а на лыжне и стрельбище. Заметьте, российских лыжников так не раскручивают в СМИ, хотя наш Сергей Устюгов за всех отдувается. Сергей выиграл золото чемпионата мира, и я вот не слышала, чтоб в новостях с неописуемым восторгом нам сообщали об этом по всем телеканалам радиостанциям Совершенно иная картина, когда наш биатлонист занимает призовое место всего лишь на этапе Кубке мира. О подвигах Устюгова не кричат, о других достойных ребятах тоже. Другой пример, прыжки на лыжах с трамплина. Знаю, там нет сейчас у наших спортсменов выдающихся результатов, но ведь должна быть какая-то информация в СМИ о тех, кто в этом виде спорта защищает честь России. Надо, чтобы наши дети видели по телевизору все олимпийские виды спорта!

— Вы полагаете, что если сделать телевизионное шоу из жизни, скажем, российской сборной по лыжным гонкам, то этот вид спорта стал бы гораздо популярнее в России, но медалей нашим лыжникам это вряд ли прибавило бы?
— Да. И мне кажется, что Елена Валерьевна Вяльбе не допускает в лыжную сборную России шоуменов, потому что знает, как это мешает подготовке спортсменов. Она не хочет превращать спорт в шоу. А биатлон в России – это шоу. В Германии, Норвегии биатлон не так сильно раскручен. Там пресса больше отражает спортивную часть биатлонных соревнований, чем личное пространство биатлонистов. Понятно, мир спорта не может без раскрутки в медиа, но я поделилась своим мнением, почему в биатлоне мы стали реже побеждать на важных стартах.

«ФУРКАД ПОСТУПИЛ НЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ»

Источник: Getty Images

— Любопытно узнать ваше профессиональное мнение на тему: Фуркад специально подрезал Александра Логинова во время смешанной  эстафеты на ЧМ-2017?
— Видела эту гонку, комментировала ее на радио и прямо в эфире сказала, что Фуркад, конечно, поступил как нехороший спортсмен. Мне кажется, он не сдержался и потом раскаивался. Француз выискивал Логинова глазами, всех пропустил вперед, специально подъехал к россиянину и ткнул его палкой. Мартен поступил не по-человечески. Никогда бы так не сделала. Тем не менее, как говорят тренеры: все было в рамках правил. Зачем развязывать информационную войну? Надо доказывать правоту победами в гонках.

— Какое удивительное единодушие в оценках ситуации… Когда я позвонил Александру Карелину, наш великий борец наотрез отказался комментировать поступок французского биатлониста. Он объяснил, что к спорту эта история отношения не имеет, значит, ни к чему множить истерию, а ответ российских спортсменов может быть только один: выигрывать!
— Правильно сказал Александр Карелин. Хорошо бы, если эта мысль дошла до всех российских спортсменов.

ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

ПРО ПЕРВУЮ ОЛИМПИАДУ

— В вашей карьере было четыре Олимпиады. Расскажите о самой первой — 2002 год, Солт-Лейк-Сити.
— Тренеры доверили бежать индивидуальную гонку. Это было для меня очень почетно.У меня были большие амбиции. Я тогда думала, что четыре огневых рубежа, можно спокойно отстрелять, и показать неплохой результат, но заняла 37-е место, как говорится, получила свое место. Для меня это было очень печально. Когда ты ставишь перед собой задачу выиграть свою первую Олимпиаду, потом очень тяжело восстановить себя психологически в случае неудачи. Но сейчас я понимаю, тот опыт был необходим.

ПРО СВЕТЛАНУ ИШМУРАТОВУ

В сборной России девчонки друг за другом тянутся. Я, например, на Светлану Ишмуратову смотрела с открытым ртом, потому что она была великой спортсменкой. Старшей. А как замечательно она каталась на лыжах! Тренер мой всегда ставил ее в пример.  Еще он часто говорил: незаменимых биатлонистов нет! Это всегда подстегивало, и я делала чуть-чуть больше на тренировках, чем другие. Поэтому получился результат.

БЛИЦ-ОПРОС

— Любимое время года?
— Зима.

— Любимый цвет?
— Серый.

— Любимое блюдо?
— Рассольник, который готовит мама.

— Страна, в которой вы не были, но всегда хотели бы побывать.
— Австралия.

— Ваша главная цель на 2017 год.
— Я пока отдыхаю. Моя цель — это воспитание детей.

— Сколько весила ваша биатлонная винтовка?
— Моя последняя винтовка весила 3550 грамм. Когда я тренировалась в 16 лет, у меня была отечественная винтовка «Ижмаш», ее вес был 5 кг.

— Как вы справлялись с волнением на старте?
— Я очень волновалась. Когда мне передавали эстафету на Олимпийских играх в Ванкувере, у меня ноги тряслись. Но когда ты начинаешь делать свою работу, то волнение отбрасываешь и показываешь то, что умеешь. Перед стартом не надо сидеть и думать, что завтра бежать. Надо знать, что ты не всегда будешь первым, а уверенно выполнять свою работу.

— Если бы вам выпал шанс еще раз прожить жизнь, как бы вы ее прожили?
— Точно так же, но исправляла бы все свои ошибки, которые допускала в карьере и собрала бы намного больше медалей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ольга Зайцева: В следующей эстафете результаты сборной России будут лучшеЭкс-биатлонистка женской сборной России Ольга Зайцева прокомментировала результат команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.Ольга Зайцева: Если в списке WADA всплывет моя фамилия, подам в суд на РодченковаДвукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила свое отношение к расследованию допинговых случаев в российском биатлоне.«Я так не красилась. Потечет все – будешь еще страшнее»«Я так не красилась. Потечет все – будешь еще страшнее»Корреспондент «Советского спорта» посмотрел биатлон в компании собравшихся в московском пабе болельщиков и знаменитой Ольги Зайцевой.Первый после бога. И первая после Зайцевой. Колонка Юрия ЦыбаневаПервый после бога. И первая после Зайцевой. Колонка Юрия ЦыбаневаЮрий Цыбанев - о рекордах Антона Шипулина и Татьяны Акимовой, о биатлонистах и олимпийцах Рио.Ольга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОльга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОлимпийская чемпионка Ванкувера без страха ждет новых разоблачений WADA и с надеждой – начала сезона.Ольга Зайцева: У меня шикарная жизнь, но я разучилась подтягиватьсяОльга Зайцева: У меня шикарная жизнь, но я разучилась подтягиватьсяДвукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева – о жизни без спорта, детях, сборной России и планах на будущее.В Москве началось строительство спорткомплекса Ольги ЗайцевойНачато строительство спорткомплекса двукратной олимпийской чемпионки биатлонистки Ольги Зайцевой в Москве, сообщает на официальном сайте Союз биатлонистов России (СБР).Ольга Зайцева: Подход к рубежу в Холменколлене только с виду простойОльга Зайцева: Подход к рубежу в Холменколлене только с виду простойДвукратная олимпийская чемпионка по биатлону дала прогноз на стартующий в Норвегии чемпионат мира.Ольга Зайцева: Я впервые за два года встала на лыжиДвукратная олимпийская чемпионка приняла участие в благотворительной гонке.Ольга Зайцева родила второго ребенкаДвукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева второй раз стала мамой. Сына назвали Степаном. Вес — 3940 гр, рост — 53 см.Ольга Зайцева: Мои ближайшие планы - стать мамойРоссийская биатлониста Ольга Зайцева стала участницей благотворительной акции «Игры победителей».Умер заслуженный тренер СССР по биатлону Виктор ИзотовУшёл из жизни заслуженный тренер СССР по биатлону Виктор Изотов, сообщает сайт Союза биатлонистов России.Ольга Зайцева: Пихлер такую заложил базу, она еще даст результатыОльга Зайцева: Пихлер такую заложил базу, она еще даст результатыОльга Зайцева сказала теплые слова ветеранам, подержала в руках тульскую трехлинейку, а затем дала эксклюзивное интервью Sovsport.ru.Ольга Зайцева: Дело спортсмена работать и слушать тренераСегодня в ТЦ «Европейский» открылась выставка, посвященная героям-спортсменам, воевавшим в Великую Отечественную войну. Выставка была организована Государственным музеем спорта и Минспорта России.Ольга Зайцева: Рикко Гросс – новый, хороший опыт для сборнойСегодня в ТЦ «Европейский» открылась выставка, посвященная героям-спортсменам, воевавшим в Великую Отечественную войну. Выставка была организована Государственным музеем спорта и Минспорта России.Ольга Зайцева: Буду выезжать на сборы с командойСегодня в ТЦ «Европейский» открылась выставка, посвященная героям-спортсменам, воевавшим в Великую Отечественную войну. Выставка была организована Государственным музеем спорта и Минспорта России.Ольга Зайцева ждет ребенкаОльга Зайцева ждет ребенкаРоссийская биатлонистка Ольга Зайцева ждет ребенка. Двукратная олимпийская чемпионка находится на четвертом месяце беременности, сообщает Чемпионат.com.Александр Тихонов: Костьми лягу, чтобы Польховского не было в биатлонеАлександр Тихонов: Костьми лягу, чтобы Польховского не было в биатлоне31 марта в Тюмени пройдет заседание тренерского совета. Лучшие биатлонные умы страны будут принимать важные решения. Накануне Sovsport.ru свои пожелания высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.Ольга Зайцева: Чемпионов в 10-15 лет рассмотреть сложноДвукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева рассказала о том, как должны тренироваться молодые спортсмены.Ольга Зайцева: Ахатова и Ишмуратова – люди, на которых я всегда равняласьДвукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева рассказала о самых важных победах в своей карьере, и поделилась мнением о биатлонистках, с которыми выигрывала Олимпиаду.
Главные новости
Футбол
Матерацци уволен с поста главного тренера индийского «Ченная»
Футбол
Михаил Осинов: Ажиотажа, как перед игрой с «МЮ», в Ростове никогда не было
Футбол
Задержанных на матче ЦСКА – «Зенит» болельщиков не пустят на матчи Кубка конфедераций и ЧМ
Футбол
Озил пропустит ответный матч «Арсенала» с «Баварией» в Лиге чемпионов
Футбол
Еременко подаст в CAS апелляцию на решение УЕФА о своей дисквалификации
Футбол
Тайфун Коркут возглавил «Байер»
Футбол
Валерий Чалый: Сейчас у «Краснодара» большие проблемы с составом
Футбол
Визит Козловского на матч «Краснодар» – «Спартак» связан со съемками фильма «Тренер» (фото)
Футбол
УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко
Футбол
Глушаков повредил мышцу бедра и пропустит матч с «Анжи»
все новости
Ольга Зайцева
Ольга Зайцевавсе новости