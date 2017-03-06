Ольга Зайцева: Никогда бы не поступила как Фуркад

Двукратная олимпийская чемпионка и мама двух замечательных сыновей Ольга Зайцева поделилась с «Советским спортом» мыслями о причинах неудач российских биатлонисток, и рассказала почему во время ЧМ-2017 назвала француза Мартена Фуркада нехорошим человеком.

На встречу с юными армейцами в Музей спортивной Славы ЦСКА майор запаса Ольга Зайцева приехала по приглашению своей подруги по «команде молодости» – подполковника Светланы Ишмуратовой – замначальника ЦСКА по работе с личным составом. Двукратные олимпийские чемпионки знакомы 20 лет, вместе завоевали золото Турина-2006 в эстафете, и во время соревнований часто делили гостиничный номер.

ПОСЛЕ ЯРМАРКИ

Ольга Зайцева приехала на встречу со своим младшим сыном Степаном, которому скоро исполнится полтора года. За полтора часа, пока малыш сладко посапывал в детской коляске, его мама успела рассказать юнармейцам об этапах своей карьеры, секретах спортивного успеха, раздать сотню автографов и дать эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

— Ольга, вы завершили спортивную карьеру в январе 2015 и теперь гораздо реже появляетесь на публике. Переживаете, из-за того, что бренд «всероссийская зайка» не так популярен в народе, как два года назад?

— Я никогда не зацикливалась на своей популярности. Меня и сейчас узнают на улице люди и называют «зайкой». Очень приятно, что мое имя не стерлось в памяти народной.

— Биатлонная ярмарка уехала, колесит по этапам Кубка мира, радует людей, а вы – остались… Хотелось бы вернуться на ту ярмарку?

— Уход из биатлона – мой осознанный шаг. Я понимала, что так будет: ярмарка уедет дальше, а я остановлюсь, и буду жить своей жизнью. В моей жизни большой биатлон был тогда, когда надо. Конечно, иногда хочется «туда». Сейчас понимаю, что там хорошо. Ты бегаешь по трассе, доставляешь людям радость своими результатами, занимаешься своим любимым делом, и это классно. Сейчас я занимаюсь детьми и наслаждаюсь этим. Не хочется никуда выходить, светиться. Но, думаю, скоро однообразие мне надоест. Придется искать другой путь, другое дело, чтобы оно приносило столько же радости, как и биатлон.

— Вы продолжаете учебу в МГУ по специализации «спортивный менеджмент»?

— На время декрета брала академический отпуск. Сейчас совмещаю учебу и воспитание детей.

— Декретный отпуск продолжается?

— Да. Степану еще нет трех лет. Пока нет желания выходить из декретного отпуска.

— Ольга Зайцова – и.о. главного тренера сборной России по биатлону. Эта тема окончательно закрыта?

— Ольга Зайцева закончила с большим спортом, ей надо было что-то красиво предложить, ей предложили, и в тот момент Бог сказал: «Ольга, иди и рожай. Я забеременела, и тема была закрыта».

«НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА МЕНЯ МНОГО»

— С президентом СБР Александром Кравцовым, и комментатором Дмитрием Губерниевым вы продолжаете общаться?

— К Александру Михайловичу Кравцову я приходила, когда у меня уже родился сын Степан. Мы общаемся, я советуюсь с ним, когда звонят журналисты, просят прокомментировать какие-то темы. С Дмитрием Губерниевым виделась на «Гонке легенд». Нормально общались.

— На информационном поле российского биатлона активных экспертов из числа известных биатлонистов раз-два и обчелся. Александр Тихонов, Анфиса Резцова, Сергей Тарасов, Анна Богалий. Почему вы редко даете комментарии в СМИ, хотя поводов – море?

— Не хочу много болтать. Говорить это одно, а делать — совершенно другое. Считаю, что не могу судить и делать свои замечания, пока я в стороне от большого биатлона, пока не общаюсь с ребятами и с тренерами. Я не люблю часто выступать с комментариями, потому что не люблю, когда меня много. Сказала один раз четко и красиво, и можно уйти в тень.

— Во время чемпионата мира в Хохфильцене не читал в СМИ ни одного вашего комментария.

— Зато я комментировала выступления россиян на радио. Так что я в информационном поле.

«АКИМОВА МОЖЕТ ПОБЕЖДАТЬ»

— Сегодня на встрече юными спортсменами вы сказали, что вам нравится, как работает Татьяна Акимова.

— Лично никогда с ней не общалась, но со стороны она кажется очень серьезной девочкой, по результатам, по отношению к делу, мне показалось, что она может быть целеустремленной и добьется результатов. Впрочем, вы знаете, все новенькие девочки в женской сборной России, на мой взгляд, они еще дети.

— Дети в 25-26 лет

— В 25 лет я первый раз выиграла гонку на этапе Кубка мира, но не скажу, что на тот момент была опытной зверюгой. Да, у немцев люди уже в этом возрасте становятся многократными чемпионами мира, а у россиянок, значит, более позднее развитие.

Спокойствие ко мне пришло вместе с опытом, после того, как показала серию хороших результатов, в последние года три-четыре своей карьеры спортивной получала удовольствие от того, что я делаю. Знала, какой результат я покажу после той или иной тренировки.

ПРО КОРЕЮ. ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ

— Во время чемпионата мира-2009 я брал у вас интервью в Пхенчане. Тогда в гостиничном номере вы жили втроем – вместе со Светланой Слепцовой и Анной Булыгиной и завоевали золотую медаль в эстафете. Прошло восемь лет, вы завершили карьеру, Слепцова продолжает выступать за сборную России, а Булыгина, теперь уже Фролина, приняла корейское гражданство. Ваши подруги советуются с вами как прежде?

— Да, мы общаемся по возможности. Я всегда горой за наших девчонок, но у каждого своя жизнь. Я переписываюсь с Аней Булыгиной. Есть мнение, что Аня не сказала своего последнего слова в спорте. Родные и близкие подталкивают Аню, помогают двигаться к ее цели. Дай Бог, чтобы у нее получилось прекрасно выступить на Олимпиаде. Я этого очень хочу.

— На чемпионате мира в Южной Корее вы завоевали две золотые медали. Поделитесь секретами успеха в Корее, быть может, кому-нибудь из наших биатлонистов они пригодятся через год

— Я думаю, что советы не помогут. Моя старшая сестра Оксана Рочева всегда мне говорила «Оля, получай удовольствие, бегай. Ты закончишь — у тебя ничего этого не будет. Живи и радуйся тем, что имеешь». То же самое я могу сказать биатлонистам сборной России, потому что я знаю, какие мысли они могут прокручивать у себя в головах.

«НУЖНО ЦЕНИТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В БИАТЛОНЕ»

— Какие мысли, например?

— Что мимо жизнь проходит, а хороших спортивных результатов все нет. У меня такие мысли тоже были, когда бегала. Хочу сказать нашим биатлонистам, которые выступают за нашу главную сборную: «Девчонки и мальчишки, наслаждайтесь тем, что делаете и имеете, живите настоящим днем!». Только сейчас я стала понимать, как нужно ценить каждый свой день в биатлоне, на международных стартах.

— Это пожелание вы бы адресовали и Светлане Слепцовой?

— Со Светой тоже не так часто общаемся, но сейчас есть возможность узнать, чем живет человек через социальные сети, там мы с ней переписываемся. Мне кажется, что Светлана борется с собой и со всем миром, потому что очень хочет показать результат, доказать всем, что она может побеждать, что она не зря в сборной России. Это ей мешает наслаждаться гонками. Я предполагаю, какие моральные терзания ей приходится испытывать, надо ситуацию немного отпустить, не зацикливаться на результате.

— Меньше чем за год до Игр в Пхенчане, на ваш взгляд, можно что-то изменить в женской сборной России, чтобы рассчитывать на олимпийские награды?

— Надо много тренироваться! Сейчас биатлон в России – очень популярен, раскручен в медиа. На мой взгляд, это мешает добиваться хороших спортивных результатов. Все спортсмены хотят быть первыми, но наши биатлонисты, благодаря особому вниманию к ним отечественных СМИ, с избытком чувствуют, как этого хочет вся Россия. Все эти лозунги: «Надо! Надо! Надо!» – ложатся на плечи спортсменов, как гири, мешая им ровно дышать и тренироваться. Много энергии наши биатлонисты тратят на медийном поле. Может быть, поэтому во время гонок они кажутся в телевизоре такими забитыми, загруженными, затюканными.

«БИАТЛОН В РОССИИ – ЭТО ШОУ»

— Вы были не такие?

— От нас тоже требовали побед, и просили уделять внимание общению со СМИ. Но мы были не настолько публичны, как сегодняшние ведущие биатлонисты страны. Мы, наверное, выступали на заре, а не на пике популярности биатлона

— Выходит, в том, что биатлон в России превратился в шоу с элементами спорта, виноват Дмитрий Губерниев?

— Нет. Дмитрий – профессионал в своем деле. Это его работа — привлекать аудиторию. Однако, необходимо заметить, что основная работа у биатлонистов – не на экране светиться, а на лыжне и стрельбище. Заметьте, российских лыжников так не раскручивают в СМИ, хотя наш Сергей Устюгов за всех отдувается. Сергей выиграл золото чемпионата мира, и я вот не слышала, чтоб в новостях с неописуемым восторгом нам сообщали об этом по всем телеканалам радиостанциям Совершенно иная картина, когда наш биатлонист занимает призовое место всего лишь на этапе Кубке мира. О подвигах Устюгова не кричат, о других достойных ребятах тоже. Другой пример, прыжки на лыжах с трамплина. Знаю, там нет сейчас у наших спортсменов выдающихся результатов, но ведь должна быть какая-то информация в СМИ о тех, кто в этом виде спорта защищает честь России. Надо, чтобы наши дети видели по телевизору все олимпийские виды спорта!

— Вы полагаете, что если сделать телевизионное шоу из жизни, скажем, российской сборной по лыжным гонкам, то этот вид спорта стал бы гораздо популярнее в России, но медалей нашим лыжникам это вряд ли прибавило бы?

— Да. И мне кажется, что Елена Валерьевна Вяльбе не допускает в лыжную сборную России шоуменов, потому что знает, как это мешает подготовке спортсменов. Она не хочет превращать спорт в шоу. А биатлон в России – это шоу. В Германии, Норвегии биатлон не так сильно раскручен. Там пресса больше отражает спортивную часть биатлонных соревнований, чем личное пространство биатлонистов. Понятно, мир спорта не может без раскрутки в медиа, но я поделилась своим мнением, почему в биатлоне мы стали реже побеждать на важных стартах.

«ФУРКАД ПОСТУПИЛ НЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ»

— Любопытно узнать ваше профессиональное мнение на тему: Фуркад специально подрезал Александра Логинова во время смешанной эстафеты на ЧМ-2017?

— Видела эту гонку, комментировала ее на радио и прямо в эфире сказала, что Фуркад, конечно, поступил как нехороший спортсмен. Мне кажется, он не сдержался и потом раскаивался. Француз выискивал Логинова глазами, всех пропустил вперед, специально подъехал к россиянину и ткнул его палкой. Мартен поступил не по-человечески. Никогда бы так не сделала. Тем не менее, как говорят тренеры: все было в рамках правил. Зачем развязывать информационную войну? Надо доказывать правоту победами в гонках.

— Какое удивительное единодушие в оценках ситуации… Когда я позвонил Александру Карелину, наш великий борец наотрез отказался комментировать поступок французского биатлониста. Он объяснил, что к спорту эта история отношения не имеет, значит, ни к чему множить истерию, а ответ российских спортсменов может быть только один: выигрывать!

— Правильно сказал Александр Карелин. Хорошо бы, если эта мысль дошла до всех российских спортсменов.

ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

ПРО ПЕРВУЮ ОЛИМПИАДУ

— В вашей карьере было четыре Олимпиады. Расскажите о самой первой — 2002 год, Солт-Лейк-Сити.

— Тренеры доверили бежать индивидуальную гонку. Это было для меня очень почетно.У меня были большие амбиции. Я тогда думала, что четыре огневых рубежа, можно спокойно отстрелять, и показать неплохой результат, но заняла 37-е место, как говорится, получила свое место. Для меня это было очень печально. Когда ты ставишь перед собой задачу выиграть свою первую Олимпиаду, потом очень тяжело восстановить себя психологически в случае неудачи. Но сейчас я понимаю, тот опыт был необходим.

ПРО СВЕТЛАНУ ИШМУРАТОВУ

– В сборной России девчонки друг за другом тянутся. Я, например, на Светлану Ишмуратову смотрела с открытым ртом, потому что она была великой спортсменкой. Старшей. А как замечательно она каталась на лыжах! Тренер мой всегда ставил ее в пример. Еще он часто говорил: незаменимых биатлонистов нет! Это всегда подстегивало, и я делала чуть-чуть больше на тренировках, чем другие. Поэтому получился результат.

БЛИЦ-ОПРОС

— Любимое время года?

— Зима.

— Любимый цвет?

— Серый.

— Любимое блюдо?

— Рассольник, который готовит мама.

— Страна, в которой вы не были, но всегда хотели бы побывать.

— Австралия.

— Ваша главная цель на 2017 год.

— Я пока отдыхаю. Моя цель — это воспитание детей.

— Сколько весила ваша биатлонная винтовка?

— Моя последняя винтовка весила 3550 грамм. Когда я тренировалась в 16 лет, у меня была отечественная винтовка «Ижмаш», ее вес был 5 кг.

— Как вы справлялись с волнением на старте?

— Я очень волновалась. Когда мне передавали эстафету на Олимпийских играх в Ванкувере, у меня ноги тряслись. Но когда ты начинаешь делать свою работу, то волнение отбрасываешь и показываешь то, что умеешь. Перед стартом не надо сидеть и думать, что завтра бежать. Надо знать, что ты не всегда будешь первым, а уверенно выполнять свою работу.

— Если бы вам выпал шанс еще раз прожить жизнь, как бы вы ее прожили?

— Точно так же, но исправляла бы все свои ошибки, которые допускала в карьере и собрала бы намного больше медалей.