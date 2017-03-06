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Тушенка, трагедия, детекторы лжи. «Спартак» - «Краснодар». Послесловие

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Краснодар" - "Спартак"
"Краснодар" - "Спартак"Источник: «Советский спорт»

Спецкор «Советского спорта» промониторил столицу Кубани после матча «Краснодар» - «Спартак» и убедился: город, несправедливо оставленный без ЧМ-2018, стал еще футбольнее.

НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ

Громкой вышла эта игра. По вывеске, накалу — и отголоскам. После финального свистка прошло более суток, — а эхо произошедшего в «Колизее» (краснодарские таксисты называют новую арену только так), еще живо.

Самая тяжелая история — погибший 20-летний болельщик из Ставрополя. Случай этот не про футбол, конечно, - про ДТП. Но я все же навел справки в краснодарском клубе. Место, где сбили парня, - совсем рядом со стадионом. Нужно ли предпринимать меры для недопущения впредь?

Вопрос сложный. Дорога там бойкая и для машин, и для пешеходов. Рядом крупнейший в городе цветочный рынок, что перед 8 Марта — уже фактор значительный. Принадлежит он бывшему мэру Краснодара Владимиру Евланову, то есть просто так не перенесешь. В территорию, на которой владелец «Краснодара» Сергей Галицкий  ведет пристадионное парковое благоустройство, рынок и дорога не входят, в противном случае там было бы все нормализовано. (Кстати, я встретил президента клуба на строительстве этого самого парка. Галицкий обходит стройку в сапогах-угги, куда заправлены строгие костюмные брюки. Выглядит незабываемо. Потом охрана передает ему туфли из пакетика, и руководитель вновь обретает представительский вид).

А пока есть дурацкая коллизия: троллейбус после разворота едет навстречу движению по выделенной полосе. Те, кто не этого знают, при переходе улицы просто попросту смотрят в другую сторону. Парень из Ставрополя не знал...

Он погиб на глазах отца и брата — затянуло под низкую троллейбусную «юбку». При этом общественный транспорт ехал медленно. Троллейбус можно было не увидеть - но как водитель не увидел пешехода?!

Последнее: несмотря на опасное место, подобных случаев там прежде там не было. Теперь же город и ГИБДД обязаны принять меры.

«ТАМ ЖЕ ПРИКОЛЬНО!»

Наутро к кассам стадиона выстроилась длиннющая очередь. Народ потянулся за билетами на ответный матч Лиги Европы «Краснодар» - «Сельта».

Все логично, но требуется ремарка.

Защитник «Спартака» Кутепов не зря сказал после матча: «Играли как дома». Стадион был на две трети красно-белым, включая президентскую ложу Галицкого, набитую важными гостями в спартаковской символике. Игру посетила даже пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, хотя уж казалось бы...

Гости «переболели» хозяев. Но тому есть причина. Походы на матчи быков становятся в городе престижными. На трибуны подтягивается истеблишмент. Что здорово, на мой взгляд. Но в плане боления обыватель фанату не ровня.

Многие пришли в воскресенье на стадион, чтобы посмотреть не столько футбол, сколько на то, как болеют «спартачи». Когда приезжие «заряжали», местные их фотографировали. Имели право? Да. Хватало «Краснодару» домашней поддержки, способной гнать вперед? Нет.

А кумулятивный эффект после столь бойкой игры усилился. «Не был на «Спартаке»? Ты что, там же прикольно! Погнали на «Сельту, сам увидишь!».

А на «Сельту» просто так не «погонишь»: клуб, верный политике борьбы со спекулянтами, не продает билеты онлайн. Только в кассах и только по паспорту. Естественно — очередь. (При том, что цены смешны: самый дешевый билет на чемпионат — 150 рублей, на еврокубки — 400, сезонная VIP-ложа с едой от супер-пупер-повара и напитками — менее 2000 рублей в перерасчете на матч).

Во всем этом есть свои тонкости: на хранение паспортных и вообще персональных данных нужна лицензия. «Краснодар» занимается данным вопросом. Но позволят ли законы вбивать номер паспорта при покупке билетов через интернет, ясно не вполне. Как только — так сразу все упростится.

Пока же в клубе не ленятся отлавливать объявления спекулянтов в интернете, грозить и убеждать. А заодно проверять на детекторе лжи стадионных кассиров. Да, именно так: клуб отстаивает свои права по-взрослому.

О ЧУВСТВЕ ЮМОРА

Еще немного болельщицкого. Накануне я уже писал о том, что хозяева пустили на стадион всех, кто поддерживал гостей, - без учета 10-процентной квоты. При этом 3300 «спартачей», как и было обещано им за примерное поведение, посетили матч бесплатно.

В целом, акция себя оправдала: во время игры лишь три раза ухнуло и один раз задымилось. Потом гости принесли извинения: кто-то из них, оказывается, случайно поджег собственный баннер.

Вообще просьбам не бузить и не материться на новом стадионе до сих пор более всего соответствовал «Зенит». Но и со «Спартаком» все прошло гладко. Гости поменяли одно слово в кричалке про судью и не сломали ни единого кресла, что для Галицкого — особо ценная благодарность.

Пострадало, как ни странно, другое сиденье: скамейка запасных «Спартака». Эксперты пришли к выводу, что на нее вставали бутсами.


А вот с гигантским баннером «Каким бы буйным ни был бык, на банке пишется — тушенка» вышла неувязка. Согласитесь, даже для толерантного Галицкого это перебор: его клуб предстает уже не добрым, а добреньким. Тем более что все баннеры обязаны проходить контроль и получать допуск на предматчевом совещании.

Выяснилось, однако: одно из официальных лиц матча, прибывшее из Москвы, попросило санкцию на баннер под свою ответственность, заявив: фото у него нет, но полотнище шуточное, согласованное в РФПЛ, все будет нормально. Теперь «Краснодар» приходит к выводу: чувство юмора все-таки штука индивидуальная. То, которым обладает официальное лицо, клуб не слишком устроило.

ХЭППИ-ЭНД

Напоследок немного кинематографа. Про актера Данилу Козловского, посетившего игру «Краснодар» - «Спартак», вы наверняка знаете. От меня же вам спойлер: сюжет будущего фильма «Тренер», который Козловский хочет снять к ЧМ-2018.

Финал крупного международного турнира, российский футболист (да-да, мы в финале) бьет пенальти. Удар Паненки. Гола нет. Россия проигрывает. Футболист грустит и плотно «присаживается на стакан».

Когда дым рассеивается, он вдруг понимает: футбол — жизнь и судьба. Становится детским тренером, проходит все ужасы безвестности и «Кожаного мяча», после чего все-таки выигрывает другой финал, пожиже. Но все равно хэппи-энд.

Пока не все ясно с финансовой стороной вопроса, однако если дело выгорит, Галицкий предоставит создателям фильма свой стадион для съемок эпизодов обоих финалов бесплатно. В понедельник, кстати, съемочная группа уже присматривала на арене какие-то виды и планы.

P.S.: И, наконец, точно последнее. Травмированный Федор Смолов не полетит на матч против «Сельты», который состоится в четверг, хотя его повреждение не слишком серьезно. Форварда поберегут для игры против «Локомотива» 13 марта. А вот Газинский, получивший в воскресенье ушиб ноги, в Виго сыграть сможет. Кроме того, «Краснодар», по имеющейся информации, недоволен назначением на матч с «Локомотивом» бригады арбитра Виталия Мешкова. В свое время он считался протеже нынешнего начальника команды «Локо» Станислава Сухины, который, руководя коллегией судей Московской области, помог Мешкову подняться по карьерной лестнице.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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