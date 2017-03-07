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В ворота «Спартака» ошибочно поставили пенальти. Доказательство (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В ворота «Спартака» ошибочно поставили пенальти. Доказательство (видео)
Источник: ФК «Спартак»

Разбираем эпизод с назначенным пенальти в матче «Краснодар» – «Спартак» (2:2).

Споры о судействе Владислава Безбородова в матче «Краснодар» – «Спартак» не утихают до сих пор, хотя пора бы уже остыть и переключиться на другие темы. Примечательно, что арбитра обвиняют в предвзятом судействе по отношению к обеим командам. Но красно-белые пострадали все-таки больше: пенальти за фол Комбарова на Гранквисте лишил их победы.

Мнения экспертов и спикеров разделились: одни говорят – стопроцентный пенальти, другие вообще убеждены – фолил не спартаковец, а Гранквист. Где истина? Даже сам Комбаров затруднился ответить: «Мне трудно сказать, был ли пенальти».

Не был. В этом можно убедиться, посмотрев это видео.


Отчетливо видно, что Комбаров не задел ногу Гранквиста. Контакта не было. Но швед рухнул на газон и долго изображал адские муки. Убедительно. Хотя видали актеров и получше. В Португалии, например.

То ли Безбородов «купился» на актерскую игру Гранквиста, то ли поставил пенальти, что называется, «по совокупности нарушений» (был до этого еще один эпизод со Смоловым). Хотя что это такое, не совсем понятно. За систематическое нарушение правил дают желтую карточку. Но чтобы пенальти…

Как бы то ни было, «Спартак» получил пятый пенальти в свои ворота в этом сезоне. Все пять обернулись голами. Больше с пенальти не пропустил никто. При этом сами красно-белые в 18 турах ни разу не подошли к «точке», установив своеобразный рекорд Европы для лидеров национальных чемпионатов.

Безбородов ошибся. «Спартак» не выиграл. «Краснодар» не проиграл. Конца света не случилось. Земля по-прежнему вращается вокруг Солнца. День сменяется ночью. И 19-й тур уже не за горами. Хочется верить, что в дальнейшем подобных эпизодов будет меньше. Лучше бы совсем без них. Да без них, увы, невозможно.

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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