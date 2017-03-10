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У России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентов

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
У России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентов

Наша страна удерживается на шестой позиции рейтинга и уже, можно сказать, недосягаема для Португалии.

«Ростов» и «Краснодар» пополнили копилку России еще одним очком. То есть пополнил «Ростов» – за ничью с «МЮ». «Краснодару» до аналогичного результата не хватило нескольких минут. Но оба наших клуба сохраняют шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы, хотя у «Ростова», которому в Манчестере играть без Гацкана и Калачева, они минимальны. Впрочем, у наших соперников по таблице коэффициентов перспективы не лучше.

Португалия на этой неделе была представлена одним клубом – «Бенфика» крупно проиграла дортмундской «Боруссией» (0:4) и завершила выступление в еврокубках. У Португалии остался только «Порту». На следующей неделе он сыграет ответный матч с «Ювентусом». Результат первой встречи – домашнее поражение 0:2. Тут почти все понятно: шансы «Порту» на выход в четвертьфинал близки к нулю.

Франция выступила лучше. «Лион» дома обыграл «Рому» (4:2). Есть два очка. Однако на этой неделе французы потеряли ПСЖ, который в историческом матче уступил «Барселоне» (1:6). Одной ногой на вылет стоит «Монако» – поражение 3:5 от «Манчестер Сити» в первом матче.

Но если Франция нас интересует меньше – до нее нам все-таки далеко, да и не столь принципиально играть в догонялки с пятой командой рейтинга, то противостояние с Португалией можно считать завершенным. Победой наших клубов. Первой за много лет.

«Ростов» и «Краснодар» увеличили отрыв России от Португалии до 1.200 балла. Это больше семи очков. То есть для того, чтобы вернуться на шестое место, «Порту» должен выйти в полуфинал Лиги чемпионов. При условии, что «Краснодар» и «Ростов» больше ничего не наберут.

Шестое место – наше. Это уже почти свершившийся факт. И это означает, что в сезоне-2018/19 Россия будет представлена в еврокубках шестью клубами, три из которых примут старт в Лиге чемпионов. То есть в следующем чемпионате России будут разыграны шесть европутевок. Чемпион и серебряный призер попадут сразу в групповой раунд Лиги чемпионов, а бронзовый призер начнет выступление в квалификации.

Борьба России в таблице коэффициентов на протяжении последних лет неизменно сопровождалась каким-то безумным обсуждением – а надо ли нам это? Дескать, зачем нам три команды в Лиге чемпионов, если в этом турнире мы и так выступаем весьма средне? Это какой-то, простите, маразм. А зачем клубы из низших лиг стремятся в высшие? Зачем европейские и мировые середняки бьются в квалификациях за путевку на Евро и ЧМ? Зачем вообще не самые сильные спортсмены и команды во всех видах спорта участвуют в крупных форумах, где им мало что светит? Попробуйте найти ответ.

Россия долго боролась с Португалией за шестое место в рейтинге и наконец-то взяла реванш за неудачи в предыдущие годы. Самый весомый вклад в это достижение внес «Ростов», который набрал 15 очков. Вторым идет «Зенит» – 12. Третьим – «Краснодар» – 11,5. Пятерку замыкают ЦСКА – 7 и «Спартак» – 0,5.

Таблица коэффициентов УЕФА

В клубном рейтинге «Ростов» поднялся на 87-е место (был 89-м), а «Краснодар» опустился на одну строчку и теперь занимает 65-е место. Остальные российские клубы – участники нынешнего сезона остались на своих позициях: «Зенит» – 18-й, ЦСКА – 51-й, «Спартак» – 103-й.

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Михаил Борзыкин
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