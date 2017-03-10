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Артем Дзюба: Привет клоунам, которые меня оскорбляли и обзывали!

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Артем Дзюба: Привет клоунам, которые меня оскорбляли и обзывали!
Источник: ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба – об «Амкаре» и Белорукове, «Зените» и Луческу, оскорблениях из-за Эмери и комментаторе Карпине.

«Хочу, чтобы Луческу остался, у меня с ним хорошие отношения» 

– Как вам погода для марта? – утром в Петербурге выпал густой снег. 
– Мы привыкли к любой погоде, нас это не смущает. 

– Для игры весной искусственный газон стадион в Перми – это хорошо?
– Нет, всегда лучше играть на не самых лучших травяных полях, чем на искусственных. Но каждый год такое происходит, поэтому большой проблемой не станет.

– Что делать с обороной «Амкара»?
– Увидим в выходные. Мы об этом говорим и думаем. Понимаем, какой матч нас ждет. Но мы должны привезти три очка, а теоретическое занятие будет в субботу. 

– Вашего друга Дмитрия Белорукова там уже нет. Попроще будет? – журналисты вспоминают Артему его интервью после одного из матчей чемпионата.
– Да там привезли нового.

– Зайцева?
– Секу Конде, но и Зайцев там есть.

«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выезда

– В последнее время много пишут о том, что Мирчу Луческу могут уволить. Вы бы хотели, чтобы он остался?
– Первый раз такое слышу. Не думаю, что об этом кто-то говорит. Но я бы хотел, чтобы он остался, у нас с Мистером очень хорошие отношения. Не знаю, как у других. 

«Карпин в роли комментатора? Если честно, выключил звук» 

– Вспомните ваши эмоции после победы «Барселоны» над «ПСЖ». 
– Вы знаете, мне после первой игры многие писали гадости, – видимо из-за «любимого» тренера Дзюбы Уная Эмери. – Передаю привет всем этим... клоунам, которые меня очень сильно оскорбляли и обзывали. Я верил, что «Барселона» сможет вытащить, но при счете 3:1 вера ушла. 

– Спать легли?
– Нет, досмотрел до конца. А при счете 5:1 я разговаривал в чате с Кокориным и Ваней Комиссаровым. Написал, что сейчас будет шестой гол. Так и произошло. Это легендарная победа, которая войдет в историю.

– Смотрели матчи Лиги Европы? Есть грусть, что вы сейчас там не играете?
– Конечно грустно, что мы вылетели из Лиги Европы, у «Андерлехта» не самый сложный соперник – АПОЭЛ. Болели за наших ребят: у «Краснодара» ситуация чуть лучше, 1:2 в гостях не такой плохой результат, а вот «Ростову» с «МЮ» без Калачева, Гацкана и Гранат будет тяжело. Тем более Ибрагимович будет играть на хорошем поле.

– «Краснодар» смотрели по «Матч ТВ»?
– Да.

– Как вам Карпин в роли комментатора?
– Если честно, я выключил звук, – завершает Дзюба с широкой улыбкой. 

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