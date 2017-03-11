«Это молодой Майкл Тайсон – с не очень хорошей защитой, но очень сильным ударом»

«Советский спорт» решил выяснить, как обстоит дело с ближайшим шахматным резервом в России.

КТО ЗА КАРЯКИНЫМ?

Сергей Карякин за прошедший год сделал колоссально много для популяризации шахмат в России. Добился он этого своей игрой в турнире претендентов, который прошел в Москве в марте и который Сергей выиграл, как сказали бы в советские времена, по-алехински – блестящей жертвой ладьи в последнем туре. Словно, по заказу, и после выхода из игрового зала, утонул в заслуженных овациях.

А затем был матч за корону в Нью-Йорке против великого и ужасного Магунса Карлсена. Классическая часть завершилась вничью – 5:5, во что мало, кто верил – все безоговорочно отдавали победу чемпиону мира. И здесь популярность шахмат просто зашкалила.

Сергей еще не раз отправится в поход за короной, сомнений в этом нет. Как и его ровесник Ян Непомнящий, как гроссмейстер из совсем другого поколения Петр Свидлер, как Александр Грищук, который моложе Свидлера, но старше Карякина.

А есть ли кто-то за ними? Есть, хотя до уровня супергросса пока и недотягивают. Один из них – 22-летний гроссмейстер Владимир Федосеев. С ним мы сегодня вас и познакомим.

«ХОЧЕШЬ В ЭЛИТУ – НАДО ВЫИГРЫВАТЬ СУПЕРТУРНИР В ДОРТМУНДЕ»

– У Володи очень хорошая школа, он учился шахматам в Санкт-Петербурге , – говорит гроссмейстер Сергей Шипов. – У него были хорошие учителя, в частности, экс-чемпион мира ФИДЕ Александр Халифман. Володя играет в агрессивной манере. Когда он в хорошей форме, и хорошо готов к турниру, это страшная сила. И эта сила способна сломить сопротивление очень сильных гроссмейстеров. Он может оказывать давление на позицию соперника в течение семи часов и девяти туров. Это молодой Майкл Тайсон, у которого пока не очень высокая техника защиты, но очень сильный удар. Настолько, что я надеюсь, из Федосеева может вырасти супергроссмейсте р. Из недостатков – притуплено чувство опасности, иногда перегибает палку.

– У меня почти не бывает дней, чтобы я не работал. Если день загружен (по учебе, например), то я часа 2-3 уделяю шахматам. Если брать в среднем, то занимаюсь часа по 4 в день, – сказал почти четыре года назад тогда еще 18-летний чемпион Европы Владимир Федосеев.

Нет сомнения, что сейчас Владимир занимается еще больше. Он на подступах к уровню супергросса (рейтинг – 2700). И хотя, если судить по сухим цифрам рейтинга, Федосееву совсем немного осталось до этого уровня. Но этот, вроде бы небольшой шажок, сделать очень непросто.

– Для этого надо играть в супертурнирах, а нашу молодежь туда не пускают, – поясняет Шипов. – Володя выиграл на днях очень непростой по составу «Аэрофлот-опен» и завоевал путевку в супертурнир в Дортмунде. Чтобы пробиться в элиту, это турнир надо выигрывать. Трудно? Но другого пути нет.

НАША СПРАВКА

Владимир ФЕДОСЕЕВ

Рейтинг текущий – 2658, максимальный – 2685.

Шахматами занимался в клубе «Петровская Ладья» в Санкт-Петербурге под руководством гроссмейстеров Дениса Евсеева и Александра Халифмана.

Учится в Московском городском университете управления Правительства Москвы.

Абсолютный чемпион Европы по шахматам среди юношей до 18 лет (2013) (блиц, рапид и классика). Бронзовый призер первенства Европы — 2014.

Бронзовый призер первенства мира по шахматам среди юношей до 20 лет — 2014. Финалист Кубка России.

Победитель матч-турнира поколений «Щелкунчик-2014» (поделил 1-3 место с Алексеем Шировым и Александром Морозевичем, чистое 1-е место в команде «Принцы»).

Победитель «Аэрофлот-опена» (2017).