Потеря «Спартака», язык Дзюбы и заявление Березуцкого. Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.

Заболотный

Опять в центре внимания «Урал». Вчера в первом матче 19-го тура команда из Екатеринбурга уступила «Арсеналу» – 0:2. Все бы ничего. Но Руслан Нигматуллин в своем твиттере намекнул на странную игру Заболотного.

Заболотный не особо хочет сегодня ловить... #АрсеналУрал — Ruslan Nigmatullin ⚽ (@RusNigmatullin) 10 марта 2017 г.

После этого многие вооружились биноклями – действительно, что-то странное есть. Могло сложиться впечатление, что Заболотный не хотел эти мячи отбивать. Вот и не отбивал – имитировал.





Возможно, никакого криминала не было. Дай бог! Сыграл Заболотный как смог – подумаешь, до мячей не дотянулся. Вчера не смог он, раньше – синхронно все игроки обороны, как в матче с «Тереком». Репутация, знаете ли. В последние годы с участием «Урала» почему-то больше всего странных матчей.





ЦСКА

Сегодня будут сыграны еще три матча тура. Центральный – ЦСКА против «Томи». В прошлом туре «Ростов», разгромив «Томь» (6:0), установил клубный рекорд. Почему бы то же самое не повторить армейцам? Сейчас их рекорд – победа 7:1 над «Мордовией» (09.04.2016). Надо побеждать с разницей в семь мячей. Выполнимо? С нынешней «Томью» – вполне.





«Уфа» сыграет с «Крыльями Советов», а «Рубин» – с «Оренбургом».

Адриано

Но все, конечно, ждут матча «Спартак» – «Анжи». Одни надеются, что красно-белые продолжат путь к чемпионству, другие – что наконец-то покатятся вниз. Вчера в Тарасовке был день открытых дверей. Журналисты пообщались с игроками и тренерским штабом. Главная новость – в завтрашнем матче, скорее всего, не сыграет Адриано, получивший травму. Об этом сообщил Массимо Каррера.





Массимо Каррера: Матч с «Анжи» может оказаться тяжелее, чем с «Краснодаром»





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Дзюба

«Зениту» предстоит сыграть с «Амкаром» в гостях. Матч будет завтра. А вчера обе стороны соревновались в острословии. Гаджи Гаджиев сравнил составы: «Соперник обладает составом чуть более мастеровитым, чем мы». Чуть более!

Но Дзюбу Гаджиеву переплюнуть не удалось. Артем передал привет: «Привет клоунам, которые меня оскорбляли и обзывали». Речь о противостоянии «Барселоны» и ПСЖ в Лиге чемпионов. После первой игры, которую команда Унаи Эмери выиграла со счетом 4:0, все, конечно же, вспомнили о Дзюбе и «тренеришке». И вот Артем отыгрался.

Вспомнил Дзюба и о Валерии Карпине. Хотя не вспомнили – напомнили. «Как мне Карпин в роли комментатора? Если честно, я выключил звук», – съязвил нападающий. Казалось бы, ну и? Но это ж Дзюба! Вот увидите: продолжение этой истории не за горами. Теперь ход Карпина.

Артем Дзюба: Карпин в роли комментатора? Если честно, я выключил звук

Березуцкий

Василий Березуцкий сделал важное заявление. Он завершил (хотя официальная формулировка помягче – приостановил) карьеру в сборной России.

– Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.



Фото: РФС

Эпоха! В прошлом году Игнашевич, в этом – Березуцкий. Надо сказать спасибо ветеранам – у нас пока сам бутсы на гвоздь не повесишь, вызывать не перестанут. А так процесс омоложения сборной продолжится. Новосельцев, Кутепов, Джикия и другие – есть варианты.

Березуцкий же – без преувеличения легенда сборной России. Он сыграл за нее 101 матч (четвертый результат за всю историю не только российского, но и советского футбола) и забил 5 мячей.