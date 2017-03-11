«Вам повторить?» Эра видеоповторов в футболе уже на носу!

После недавней встречи Международного совета футбольных ассоциаций были обнародованы дальнейшие планы по внедрению технологии видеоповторов в помощь рефери во время матчей. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов попытался разобраться в том, что такое VAR-технологии и как они изменят привычный нам облик любимой игры.

Пожалуй, профессия именно футбольного арбитра требует доплаты за вредность. Споры вокруг решений судей не утихают, и из матча в матч «люди в черном» получают сполна за ту или иную промашку. К примеру, в отличие от регби, где уважение к арбитру является неотъемлемой частью игровой психологии, футбол дарит судье весь спектр эмоций в спорах, оскорблениях и пререканиях со стороны игроков и тренеров. Во многом на руку недоброжелателям играют реально совершенные ошибки, исправить которые удается очень редко.

К счастью для арбитров, на помощь к ним спешит «видеосудья» с повторами ключевых моментов. И сколько бы футбольные чиновники не противились введению технологии VAR (Video Assistant Referee), решение принято окончательно и бесповоротно. Пока что вздохнуть спокойно смогут лишь рефери в Англии. Пилотный проект рассчитывают опробовать на матчах Третьего раунда Кубка Англии следующего сезона. Стоимость теста составит пять миллионов фунтов.

Как это работает. По примеру других видов спорта главный судья матча получит возможность запросить видеоповтор любого момента матча. Специальные ассистенты на боковой линии с планшетами смогут также подавать сигналы о пропущенном арбитром моменте. Естественно, появится и главный видеосудья, полностью оснащенный необходимой аппаратурой для фиксации моментов. Самые жаркие споры разгораются вокруг назначенных и неназначенных пенальти, прямых красных карточек и, конечно, симуляций. Вот на эти игровые ситуации и будет сделан основной упор.

Где уже опробовали. Внедрение технологии уже давно не стоит на месте. С приходом на пост президента ФИФА Джанни Инфантино идея

видеоповторов начала приобретать реальные очертания, наконец, выйдя в свет из темных подземелий бумажной волокиты, обсуждений и смелых фантазий футуристов. В сентябре прошлого года VAR был использован в контрольном матче между сборными Италии и Франции. В ноябре итальянцы вновь поучаствовали в тестировании новой системы во время встречи против Германии. Следом подключились еще шесть стран со своими соревнованиями, включая даже Кубок Голландии. Апогеем теста VAR на данный момент стало внедрение технологии видеоповторов на Клубном Чемпионате Мира в декабре.

Когда в Россию. Накануне Чемпионата Мира 2018 Джанни Инфантино решил не откладывать в долгий ящик внедрение технологии на Мундиале в России. Смелый реформатор пошел дальше и высказал идею, что VAR необходимо использовать уже на Кубке Конфедераций 2017 и на Чемпионате Мира U-20. Англичанам также предложили опробовать систему пораньше, в частности на Community Shield в августе. Но родоначальники футбола пока оказались не готовы к столь ранним и радикальным переменам на предложенном сначале. Станем ли мы первопроходцами в новых технологиях этим летом?

Pro et contra. В результате встает главный вопрос: насколько изменится привычный нам футбол? Безусловно, лицо любимой игры изменится и многим придется подстраиваться под созданные реалии. Станет ли игра менее динамичной от введения видеоповторов? Вряд ли. VAR – это лишь помощник в сложных и спорных ситуациях, а не полная замена квалифицированно го главного арбитра на поле. А вот защитникам человеческого фактора в футболе придется несладко. Да, это исторически создает определенный шарм вокруг игры. Но как быть, если из-за ошибки арбитра в одночасье рушатся все надежды целых армий болельщиков и стран? Не слишком ли трагичен и жесток футбол с этого ракурса? Хотим мы этого или нет, но игра развивается и терпит изменения. Как бы то ни было, с введением новой технологии Его Величество Футбол, а значит и наша жизнь уже никогда не будут прежними. А пока у нас есть возможность в эти выходные оценить очередную реформу в Кубке Англии, где в дополнительное время тренерам станет доступна дополнительная четвертая замена.