Гончаренко уехал, багаж остался. Как «Уфа» Семака обыграла «Крылья»

«Советский спорт» рецензирует матч «Уфа» – «Крылья Советов».

Игра с «Крыльями Советов» был уже третьей для «Уфы» это весной. Две предыдущих – с «Анжи» (1:0) в Кубке России и с «Тереком» (1:0) в чемпионате - показали, что Сергей Семак решил не ломать то, что хорошо работало при предыдущем тренере – Викторе Гончаренко. По-прежнему «Уфа» делает ставку на надежную игру в обороне, как и осенью использует схему 3-5-2. Победу над грозненским коллективом уфимцы одержали узнаваемую – соперник больше атаковал («Терек» превзошел соперника по ударам – 17:10, а также по владению мячом – 33%), а они хладнокровно защищались.

Решив использовать багаж Гончаренко (в данном случае речь про идеи, а не функциональную подготовку, как было в случае Аленичева и Карреры), Семак показал, что сейчас главное для него – результат. Нельзя исключать, что он хочет играть в атакующий футбол. Но это желание сейчас точно неуместно – слишком высоки ставки. Шутка ли, «Уфа» может пробиться в Лигу Европы. Либо через Кубок России, где уфимцы уже дошли до полуфинала, либо через чемпионат. Перед очередным туром от «Краснодара», идущего на лигоевропейской четвертой строчке, «Уфа» отставала лишь на одно очко! Поэтому о том, в какой футбол хочет играть Семак, мы этой весной можем не узнать. Эта весна покажет, готов ли Сергей Богданович удивлять болельщиков положительными результатами. Решив ничего не ломать в такой ситуации, Семак проявил мудрость.

Чтобы достичь хороших результатов со скромной командой, нужно уметь пользоваться слабостями соперника. «Уфа» нащупала уязвимое место на левом фланге «Крыльев Советов», где играл Родич (самарцы использовали схему 3-4-2-1). С первых минут хозяева принялись проводить атаки по своей правой бровке. Для этого сюда смещались нападающие – Игбун и Кротов (уфимцы задействовали привычную расстановку 3-5-2). В центр атаки при этом у коллектива Семака включались полузащитники. Ставка на давление по правой бровке сыграла – Пауревич забил с линии штрафной после передачи Кротова с фланга.

Забив на старте, «Уфа больше контратаковала. При этом нельзя не отметить действия уфимцев после потери мяча. В отбор они вступали моментально! Это становится трендом премьер-лиги. Так любит играть «Спартак», так предпочитает действовать «Краснодар». Смысл простой: в нашей лиге мало оборонительных игроков с хорошим пасом, а значит, их нужно вынуждать ошибаться.

«Крылья Советов» могли забить за счет использования ширины поля. Один раз в такой атаке «Уфу» спасла лишь игра голкипера Александра Беленова. Имея такого вратаря, один-два раза ошибиться в обороне не так страшно.

Три матча – три победы. И ни одного пропущенного мяча. Сергею Семаку удался замечательный старт в новой команде. А уже в следующем туре его команда сыграет с «Краснодаром»! Чем не центральная встреча тура?