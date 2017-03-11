Мигель Данни: Уже думал, не остаться ли жить в России
Полузащитник
«Зенита» Мигель Данни рассказал изданию Record о том, как размышлял о
завершении карьеры, и что может остаться жить в России.
О возвращении на
поле
«Сдаваться – не про
меня»
Фантастические
чувства! Я рад, что снова могу играть. Испытал примерно те же эмоции, когда
впервые сыграл на взрослом уровне. Знаете, сдаваться – это не про меня. Пока я
еще набираю форму, но уверен, что могу показывать хороший футбол и играть на
высоком уровне. К тому же я всегда чувствовал поддержку не только от семьи и
клуба, но и от болельщиков. Они со мной в хорошие и плохие моменты, за что им
большое спасибо.
О завершении
карьеры
«Думал, третья
операция поставит крест на карьере»
Когда
я в третий раз травмировал колено, думал о завершении карьеры. В момент, когда
понял, что травма серьезная, земля ушла из-под ног. Подумал, что третья
операция на одном и том же колене поставит крест на карьере и на моих целях. И
размышлял, стоит ли в третий раз проходить все этапы восстановления. За неделю
до операции мы обсудили все в кругу семьи. Я сказал, что не обязательно снова
через все это проходить, и что, возможно, стоит завершить карьеру. Но потом
после долгого разговора с родными и с врачами, мы решили, что рано уходить из
футбола. И вот я снова на поле!
О процессе
восстановления
«Работал два раза в
день по 3,5 часа»
Игрокам
приходится быть очень сильными в психологическом плане. Я работал два раза в
день. По три с половиной часа утром и вечером с физиотерапевтами. Потом, когда
приходит момент заниматься на поле, добавляется еще один час работы. Это нелегко.
«Не знаю, удастся
ли продлить контракт с «Зенитом»
Не
знаю, удастся ли летом продлить контракт с «Зенитом». Я только вернулся после
травмы, недавно начал играть. Все знают, что «Зенит» - мой клуб, мой дом,
поэтому покидать команду будет грустно. Но посмотрим, что произойдет в конце
сезона.
Готов
ли я жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали.
У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Так что пока
ничего не решено. До конца сезона подумаем, какой вариант будет лучшим для нас
всех.
Могу
ли вернуться в «Маритиму»? Я бы очень хотел. Но теперь у меня семья, дети
играют за «Зенит». Было бы замечательно вернуться на красивый остров Мадейра,
но тогда мои дети не получат того будущего, которое я для них хочу. Сейчас
время думать о них, а не о себе.
Конечно, если будет предложение от португальского гранда, – в чем я очень сомневаюсь – я его приму. Кто же не хочет поиграть в топ-клубе Португалии?