Мигель Данни: Уже думал, не остаться ли жить в России

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал изданию Record о том, как размышлял о завершении карьеры, и что может остаться жить в России.

О возвращении на поле

«Сдаваться – не про меня»

Фантастические чувства! Я рад, что снова могу играть. Испытал примерно те же эмоции, когда впервые сыграл на взрослом уровне. Знаете, сдаваться – это не про меня. Пока я еще набираю форму, но уверен, что могу показывать хороший футбол и играть на высоком уровне. К тому же я всегда чувствовал поддержку не только от семьи и клуба, но и от болельщиков. Они со мной в хорошие и плохие моменты, за что им большое спасибо.

О завершении карьеры

«Думал, третья операция поставит крест на карьере»

Когда я в третий раз травмировал колено, думал о завершении карьеры. В момент, когда понял, что травма серьезная, земля ушла из-под ног. Подумал, что третья операция на одном и том же колене поставит крест на карьере и на моих целях. И размышлял, стоит ли в третий раз проходить все этапы восстановления. За неделю до операции мы обсудили все в кругу семьи. Я сказал, что не обязательно снова через все это проходить, и что, возможно, стоит завершить карьеру. Но потом после долгого разговора с родными и с врачами, мы решили, что рано уходить из футбола. И вот я снова на поле!

О процессе восстановления

«Работал два раза в день по 3,5 часа»

Игрокам приходится быть очень сильными в психологическом плане. Я работал два раза в день. По три с половиной часа утром и вечером с физиотерапевтами. Потом, когда приходит момент заниматься на поле, добавляется еще один час работы. Это нелегко.

О планах на будущее

«Не знаю, удастся ли продлить контракт с «Зенитом»

Не знаю, удастся ли летом продлить контракт с «Зенитом». Я только вернулся после травмы, недавно начал играть. Все знают, что «Зенит» - мой клуб, мой дом, поэтому покидать команду будет грустно. Но посмотрим, что произойдет в конце сезона.

Готов ли я жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали. У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Так что пока ничего не решено. До конца сезона подумаем, какой вариант будет лучшим для нас всех.

Могу ли вернуться в «Маритиму»? Я бы очень хотел. Но теперь у меня семья, дети играют за «Зенит». Было бы замечательно вернуться на красивый остров Мадейра, но тогда мои дети не получат того будущего, которое я для них хочу. Сейчас время думать о них, а не о себе.

Конечно, если будет предложение от португальского гранда, – в чем я очень сомневаюсь – я его приму. Кто же не хочет поиграть в топ-клубе Португалии?