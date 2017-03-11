Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Крылья Советов
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  ЦСКА2 : 0Томь
Хоккей  Авангард0 : 0Ак Барс
Футбол  Рубин- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мигель Данни: Уже думал, не остаться ли жить в России

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  RecordКомментарии
Мигель Данни: Уже думал, не остаться ли жить в России
Источник: ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал изданию Record о том, как размышлял о завершении карьеры, и что может остаться жить в России.

О возвращении на поле

«Сдаваться – не про меня»

Фантастические чувства! Я рад, что снова могу играть. Испытал примерно те же эмоции, когда впервые сыграл на взрослом уровне. Знаете, сдаваться – это не про меня. Пока я еще набираю форму, но уверен, что могу показывать хороший футбол и играть на высоком уровне. К тому же я всегда чувствовал поддержку не только от семьи и клуба, но и от болельщиков. Они со мной в хорошие и плохие моменты, за что им большое спасибо.

О завершении карьеры

«Думал, третья операция поставит крест на карьере»

Когда я в третий раз травмировал колено, думал о завершении карьеры. В момент, когда понял, что травма серьезная, земля ушла из-под ног. Подумал, что третья операция на одном и том же колене поставит крест на карьере и на моих целях. И размышлял, стоит ли в третий раз проходить все этапы восстановления. За неделю до операции мы обсудили все в кругу семьи. Я сказал, что не обязательно снова через все это проходить, и что, возможно, стоит завершить карьеру. Но потом после долгого разговора с родными и с врачами, мы решили, что рано уходить из футбола. И вот я снова на поле!

О процессе восстановления

«Работал два раза в день по 3,5 часа»

Игрокам приходится быть очень сильными в психологическом плане. Я работал два раза в день. По три с половиной часа утром и вечером с физиотерапевтами. Потом, когда приходит момент заниматься на поле, добавляется еще один час работы.  Это нелегко.

О планах на будущее

«Не знаю, удастся ли продлить контракт с «Зенитом»

Не знаю, удастся ли летом продлить контракт с «Зенитом». Я только вернулся после травмы, недавно начал играть. Все знают, что «Зенит» - мой клуб, мой дом, поэтому покидать команду будет грустно. Но посмотрим, что произойдет в конце сезона.

Готов ли я жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали. У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Так что пока ничего не решено. До конца сезона подумаем, какой вариант будет лучшим для нас всех.

Могу ли вернуться в «Маритиму»? Я бы очень хотел. Но теперь у меня семья, дети играют за «Зенит». Было бы замечательно вернуться на красивый остров Мадейра, но тогда мои дети не получат того будущего, которое я для них хочу. Сейчас время думать о них, а не о себе.

Конечно, если будет предложение от португальского гранда, – в чем я очень сомневаюсь – я его приму. Кто же не хочет поиграть в топ-клубе Португалии?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данни признан лучшим игроком «Зенита» в февралеПолузащитник «Зенита» Данни признан болельщиками лучшим игроком февраля, сообщает официальный сайт питерского клуба.Мигель Данни: Мы хотим стать чемпионами в этом сезонеКапитан «Зенита» Мигель Данни оценил игру сине-бело-голубых в матче 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0).Призер Рио тащит «Зенит»: петербуржцы победили 10-й раз подряд в Единой лиге ВТБПризер Рио тащит «Зенит»: петербуржцы победили 10-й раз подряд в Единой лиге ВТБКоманда Василия Карасева разгромила «Енисей», но тренер все равно недоволен настроем баскетболистов.«Были уверены, что пройдем». Мечты «Зенита» и эмоции «Андерлехта» (видео)«Были уверены, что пройдем». Мечты «Зенита» и эмоции «Андерлехта» (видео)Жозе Маурисио и Мигель Данни похвалили «Зенит», а футболисты «Андерлехта» признались, что выиграли случайно.Мигель Данни: «Зенит» в матче с «Андерлехтом» делал то, что нужноКапитан «Зенита» Мигель Данни поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).«Мистер выпустит – буду забивать». Данни готовится к большому возвращению«Мистер выпустит – буду забивать». Данни готовится к большому возвращениюМирча Луческу анонсировал выход Данни в стартовом составе, а в «Андерлехте» знают, во сколько раз их состав дешевле, чем у «Зенита».«Зенит» – «Андерлехт». Данни выйдет в стартовом составеПолузащитник «Зенита» Мигель Данни выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)На первой открытой тренировке в 2017-м все по-старому: Дзюба болтает, Джорджевич забивает больше всех, а Файзулин просто гуляет по базе.Данни: Эрнани нельзя сравнивать с Витселем. Все понимают, что сегодня произошлоПолузащитник «Зенита» Данни прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2).«Андерлехт» – «Зенит». Данни спустя десять месяцев впервые вышел в официальном матчеПолузащитник «Зенита» Мигель Данни впервые вышел на поле в официальном матче против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.Мигель Данни: Каждый день я чувствую себя лучшеПолузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о матче сине-бело-голубых против «Оденсе» (1:1) и о своем физическом состоянии.«Зенит» не выиграл третий раз подряд: не помогли Иванович, Данни и супергол«Зенит» не выиграл третий раз подряд: не помогли Иванович, Данни и суперголБранислав Иванович и Данни впервые на сборах вышли в основе «Зенита», а одной хитрости Доменико Кришито не хватило для победы над «Оденсе».Мирча Луческу: Когда на поле Данни, повязка будет у негоГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о Браниславе Ивановиче и рассказал, почему назначил капитаном Артема Дзюбу.«Да Джа Хао». Кокорин, Данни и Кришито заговорили на китайском (видео)«Да Джа Хао». Кокорин, Данни и Кришито заговорили на китайском (видео)Футболисты «Зенита» поздравили Халка, Акселя Витселя, Андре Виллаш-Боаша и других жителей Китая с годом петуха. А может, просто учат язык.Как Лунев обыграл чемпиона Англии. Главное из матча «Зенита» с командой ЛазовичаКак Лунев обыграл чемпиона Англии. Главное из матча «Зенита» с командой ЛазовичаПолучилось гораздо познавательнее, чем издевательство над молодежкой из Омана без камер.Мирча Луческу: Для нас Данни будет очень важным футболистомГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцамНе ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцамКапитан «Зенита» восстановился после третьих в карьере «крестов», а новички Цаллагов и Лунев начали приносить пользу Луческу.Данни: Очень рад, что вернулся. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно большеПолузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от своего выхода на поле впервые за девять месяцев и контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Данни появился в составе петербуржцев впервые с апреля 2016 годаПолузащитник «Зенита» Данни в товарищеском матче с «Чанчунь Ятай» заменил в середине второго тайма защитника Сергея Зуйкова.Мигель Данни: У новичков «Зенита» серьезный настрой и правильное отношение к работеПолузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением об игроках, которые перешли в петербургский по ходу зимнего трансферного окна.
Биатлон
Никулина заняла третье место в спринте на этапе Кубка IBU
Хоккей
КХЛ оштрафовала «Динамо» на 300 000 рублей за высказывание Виталия Давыдова в адрес судей
Футбол
Спаллетти достиг устной договоренности с «Ювентусом»
Футбол
Президент «ПСЖ»: Я полностью поддерживаю Эмери
все новости
Мигель Данни
Мигель Даннивсе новости