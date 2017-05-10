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Как Россия не добрала европейского золота

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Президент Федерации спортивной борьбы России и глава техкома UWW Михаил Мамиашвили награждает Артема Суркова золотой медалью чемпиона Европы
Президент Федерации спортивной борьбы России и глава техкома UWW Михаил Мамиашвили награждает Артема Суркова золотой медалью чемпиона ЕвропыИсточник: Федерация спортивной борьбы России

7 мая в Нови Саде (Сербия) завершился чемпионат Европы по борьбе. Сборная России одержала победу в общекомандном зачете. Однако в медальном зачете наша команда стала первой только в женской борьбе, вольники и представители греко-римского стиля заняли вторые места. Президент Федерации спортивной борьбы России и глава техкома UWW(Объединенного мира борьбы) Михаил Мамиашвили специально для «Советского спорта» подвел итоги чемпионата.

О ВЫСТУПЛЕНИИ ЖЕНЩИН

ЖЕЛАЮ ТРАЖУКОВОЙ НАЙТИ СОГЛАСИЕ С СОБОЙ

- Хочу поздравить чемпионок и призеров в женском турнире, наши девушки победили в медальном зачете, но, объективности ради, следует сказать, что на чемпионате мира нас ждет совсем другой уровень конкуренции. Чтобы побеждать на мировом уровне, нам нужно больше работать над тактикой.

Из минусов. Недобрали медали там, где обязаны были их брать. Разочаровало выступление Кобловой. Но убежден, что выводы она сделает. Валерия девушка одаренная, у нее уже есть заметные достижения – она призер Олимпиады, чемпионка Европы. Инна Тражукова отдала выигранную схватку. Хочу ей пожелать одного - найти согласие с собой.

О ВЫСТУПЛЕНИИ ВОЛЬНИКОВ

ЧАКАЕВ ЗА ДВЕ МИНУТЫ ПРОИГРАЛ 10 БАЛЛОВ

- За исключением тяжелого веса, все ребята оказались на пьедестале. То, что я говорил про женскую борьбу, это же касается и вольников, - конкуренция значительно усиливается даже на европейском уровне. Скажем, 10 лет назад для наших борцов чемпионат Европы складывался легче, чем сейчас. Много хороших специалистов из государств бывшего Союза, из Ирана работают с других странах. Поэтому спортсмены из тех стран, которые еще не так давно были не конкурентоспособны, сейчас борются за медали.

Теперь о турнире. У вольников мы тоже не досчитались золотых медалей. Например, Ахмед Чакаев в категории до 61 кг проиграл в финале грузину олимпийскому чемпиону Владимиру Хинчегашвили со счетом 9:10, хотя вел 7:0. За две минуты проиграть 10 баллов - непозволительная роскошь. Чакаеву по силам было брать золото.

Но хотел бы отметить и положительные моменты. Ильяс Бекбулатов в категории до 65 кг завоевал золотую медаль. Он стал открытием чемпионата. Свое право выступить в Нови Саде Ильяс завоевал в честной, бескомпромиссной конкуренции. Этот чемпионат стал для него площадкой для достижения дальнейших победа и показал, что он на правильном пути.

О ВЫСТУПЛЕНИИ КЛАССИКОВ

ХОЧЕШЬ ВЫИГРАТЬ – ПРОВЕДИ ПРИЕМ

- Выступление классиков я расцениваю как неудачное. Мы должны были добирать золотые медали. Взять Чингиза Лабазанова (до 75 кг): если бы он с первой секунды схватки был настроен на техническое действие, за шесть минут он свой шанс нашел бы. В сегодняшней греко-римской борьбе сложно рассчитывать на победу без технического превосходства. Проще говоря: хочешь выиграть - проведи прием.

Мингиян Семенов (до 59 кг) вел за несколько десятков секунд до конца схватки два балла. Ошибся на ровном месте и проиграл. Поэтому ему оставалось бороться лишь за бронзу. То же самое касается Виталия Щура (до 130 кг). Вел 3:0, до конца оставались считанные секунды, и он пропустил бросок, в результате поиграл - 3:4.

Еще два наших борца, на которых мы рассчитывали, как на фаворитов, остались без медалей, -олимпийский чемпион Давит Чакветадзе (до 85 кг) и чемпион мира Никита Мельников (до 98 кг).

Скажу так: титул олимпийского чемпиона за тебя бороться не будет. Не знаю, чем можно объяснить проигрыш Чакветадзе среднестатистическому борцу. А что касается Мельникова, ему объективно нечем выигрывать, когда физически крепкий борец закрывается и не идет в борьбу. Знаю, что у Никиты было повреждение, но раз он в команде, значит, его кондиции были в порядке. Травма - не отговорка, Никита должен был бороться за медаль.

Отдельно хочу сказать про выступление Артема Суркова (до 66 кг). Сказалась домашняя работа, был разработан грамотный алгоритм для того, чтобы добиться конечного результата. Я сейчас имею в виду не победу в турнире - говорю про технические действия. Они и привели его к победе. Посмотрите на жеребьевку – Артему достались все европейские лидеры, и он всех обыграл. А финал в этой категории стал украшением чемпионата. Артем победил любимца местной публики, олимпийского чемпиона Рио Давора Штефанека за явным преимуществом со счетом 12:1.

ЗАКУЛИСЬЕ

О НОВОВВЕДЕНИЯХ

Михаил Мамиашвили рассказал о возможных изменениях в правилах, а также в том, какие соревнования готова принять Россия.

- Могу сказать, что в греко-римской борьбе опять возвращается партер. Но он будет не обязателен. Считается, что отмена партера обеднила борьбу и с этим нельзя не согласиться. Но надо понимать, что партер – не панацея. Схватка продолжается шесть минут и этого времени достаточно, чтобы спортсмен реализовал все свои возможности. Если же он на тренировках отрабатывает толкотню ради толкотни, ему никакой партер не поможет. Спортсмен должен уметь проводить любые приемы в стойке.

Еще о возможных изменениях. Например, рассматривается такой вариант нововведения в правила: если при нулевом счете борцы не показали технических действий, обоим засчитываются поражения. Также рассматривается изменение формата проведения соревнований с однодневного на двухдневный. Но тогда остро встает проблема взвешивания – проводить его утром или вечером?

О ПРОВЕДЕНИ ЧЕ-2019 В РОССИИ

- Условия, которые Россия предложила на генеральной ассамблее UWW для проведения Кубка мира по женской борьбе, нашли поддержку у членов бюро исполкома. На бюро UWW во время чемпионата мира в Париже (пройдет 21-26 августа. – Прим. ред.) мы выйдем с предложением о проведении в следующем году в Махачкале чемпионата Европы по всем трем стилям. Кубок мира по вольной борьбе у мужчин тоже, скорее всего, пройдет в Махачкале.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

БРЮСОВ ПЕРЕИЗБРАН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ UWW-Europe

Заместитель председателя попечительского совета ФСБР Георгий Брюсов переизбран вице-президентом Европейского комитета UWW-Europe.

Брюсов рассказал подробности того, как Россия получила право на проведение Кубка мира по женской борьбе, который пройдет 1-2 декабря в Чебоксарах.

- ФСБР откликнулась на предложение UWW, взяв обязательства по проведению Кубка мира-2017 по женской борьбе, - пояснил ТАСС Георгий Брюсов. - Презентация соревнования состоялась на генеральной ассамблее UWW-Europe в Нови Саде. Призовой фонд турнира составит 3 миллиона рублей.

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