Юрию Семину – 70 лет. Коллеги и бывшие игроки поздравляют тренера

На страницах старейшей спортивной газеты страны игроки, тренеры, те, кто так или иначе пересекался с Юрием Павловичем Семиным, поздравляют одного из самых титулованных тренеров отечественного футбола.

Валерий Газзаев:

- С удовольствием поздравляю Юрия Павловича, я знаю его очень давно, лет сорок. Это преданный друг и товарищ, меня многое с ним связывает. Я начинал свою карьеру в «Локомотиве», как раз когда он был капитаном этой команды.

Поэтому, у меня к нему самые добрые, теплые отношения и по сей день мы с ним дружим. Я хочу пожелать ему самого крепкого здоровья, его семье, чтобы он был в достатке всегда, и будущих побед с «Локомотивом», он в прекрасной форме. И то, что он выиграл кубок – это только начало.

Александр Тарханов:

- В 70 лет Юрий Павлович находится на тренерском мостике и выглядит великолепно. У него был большой путь как у футболиста. Ну, а как тренер, он выиграл много всего с «Локомотивом».

В Советском Союзе эта команда переходила то в высшую лигу, то в первую. А в российском чемпионате он сделал боевой коллектив, который смог навязать борьбу, особенно на рубеже веков, «Спартаку» и ЦСКА.

Мне думается, что Юрий Павлович свой потенциал еще не исчерпал. Могу вспомнить маленькую историю. Мы с Семиным работали помощниками в сборной у Игнатьева. Как-то мы сидели с ним обсуждали подготовку команды, и тут он мне говорит: «Знаешь, Саш, даже если играть в «дыр – дыр» 3 месяца, то и благодаря этому можно подготовить команду (смеется).

От всей души поздравляю Юрия Павловича с 70-летием!

Сергей Юран:

- Юрий Павлович достиг всего что только мог в футбольном плане. Это личность. Самое главное - хочу пожелать ему крепкого здоровья и футбольного долголетия. Понятно, что в 70 лет не так легко дается, может быть, как в 50, но если Юрий Павлович, считает, что у него есть еще силы, то дай бог, как говорится.

У нас не так много специалистов такого уровня, поэтому если он будет работать, это принесет большую пользу нашему футболу.

Помню, когда я был игроком, мы были на сборах в Австрии, перед чемпионатом мира в США 1994 года. По тренировочному процессу у нас были с ним разногласия, я не понимал тогда, зачем столько бегать, и на этой почве у нас с ним произошел конфликт.

Но что меня поразило, это то, как он «разрулил» ситуацию, спокойно мне объяснил, что, для чего и как, и я помню вышел после разговора совершенно с другим настроением. Он незлопамятный человек – это очень редкое качество. С круглой датой, Юрий Павлович!

Руслан Нигматуллин:

- Большому человеку – много хороших пожеланий, - поздравляет тренера бывший вратарь «Локо». – Палычу прежде всего здоровья, хорошего настроения и новых больших побед. Кубок очередной им взят, теперь желаю ему побороться за чемпионство.

Дмитрий Булыкин:

- Я от всей души поздравляю Юрия Павловича с 70-летием. Это мой первый тренер, который привел меня в большой футбол. Под его руководством я выиграл 3 кубка России, серебро и бронзу чемпионата России.

Я ему очень благодарен и желаю ему здоровья, успехов и удачи в реализации всех его планов и затей.

Вадим Евсеев:

- В первую очередь желаю здоровья, спортивного долголетия и всего самого наилучшего Юрию Павловичу. Очень хочу, чтобы он и дальше добивался поставленных задач. Желаю ему оставаться в любимой профессии как можно дольше. Мне всегда легко было работать с ним. Он давал нам свободу, но и умел спросить с нас. Мне заполнилась его фраза в перерыве матча с «Динамо», который мы проигрывали - 0:2, «Вы что, матч сдаете?» Мотиватор он хороший. Мы вышли на второй тайм, забили 4 мяча и выиграли игру, - рассказал бывший футболист.

Динияр Билялетдинов:

- Один из самых титулованных тренеров празднует 70-летие. Желаю ему долгих лет, здоровья, побольше титулов. Самое главное, чтобы он не переставал получать удовольствия от футбола, не только на тренерском посту, но и просто как болельщик.

Для меня был незабываемый период, когда я только попал в «Локомотив», было несколько человек включая меня из дубля, которых он забрал в основу.

Запер нас на базе, на 3 месяца, за что я ему в последствии благодарен. Это был один из ключевых эпизодов в начале моей карьеры.

Сейчас индивидуально мало кто работает с молодежью. Благодаря Юрию Павловичу мы получили возможность тренироваться в великолепных условиях.

Спасибо Юрию Павловичу за доверие!



