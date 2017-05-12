Эльдар Низамутдинов: В «Спартаке» все было сказочно

Илья Кутепов и Эльдар Низамутдинов в матче ФНЛ "Енисей" – "Спартак-2" (август 2015-го) Источник: ФК «Енисей»

Форвард «Шинника» Эльдар Низамутдинов – о своей хоккейной карьере, пяти матчах в «Спартаке» и африканцах из «Алании».

«В 1996-м играл в США на хоккейном турнире»

­– Уже в 18 лет вы начали играть во второй лиге за костромской «Спартак». Путь через спортшколы был непростым?

– Да нет, что вы! Как таковой спортшколы вообще не было (смеется). Постоянные тренировки проводились, но параллельно я занимался еще хоккеем. Зима у нас была приличная, поэтому всегда были на льду. В итоге футбол перевесил: в хоккее прогресса было достичь сложно из-за отсутствия ледового дворца в Костроме. Мы играли на любительском уровне, но наш тренер был фанатом своего дела. С ним мы съездили на два турнира в Швецию, а один раз были в Америке.

– Ничего себе.

– Вот-вот. Это был 1996 год, такие времена, а тут мы из Костромы полетели в Америку. Для нас, молодых пацанов, это была другая планета.

– Что-то привезли оттуда?

– Много чего. В основном вещи: кофты и классную экипировку. Жили рядом с Ниагарским водопадом – к нему даже на экскурсию возили. В общем, впечатления на всю жизнь остались.

– В 2002-м вы уехали в Вышний Волочек и за год забили почти 20 голов.

– Да, в «Волочанине» почувствовал: могу много забивать. Дальше уверенность подкрепилась еще и предложением из премьер-лиги, меня пригласили в «Ротор».

– Осознавали, что перешли в команду, которая несколько лет назад обыгрывала «Манчестер»?

– Там все очень сильно поменялось: в «Роторе» были тяжелые времена, в составе играло много воспитанников. Мастеров, как Олег Веретенников, уже почти не было. Остались только Валера Есипов и Денис Зубко.

– Молодой Евгений Алдонин.

– Да, Женьку тогда начали в сборную России привлекать. Вместе с Пашей Могилевским. Много хороших ребят было. Например, Олег Трифонов, который в «Зенит» уехал. Я всего семь матчей сыграл, всегда выходил на замену. Прямо из второй лиги туда попал, поэтому все было очень интересно, в новинку. Я люблю новые обстановки, для меня это стимул не засиживаться. Получилось забить, но после этого уехал в «Урал». «Ротору» надо было заплатить за меня «Волочанину». Но, видимо, я не настолько нужен был «Ротору», чтобы за меня еще и платили.

В итоге Владимир Файзулин, который тренировал волгоградскую команду, посоветовал меня своему товарищу Пантелеичу (Павел Гусев – нынешний главный тренер «Факела» – Прим.ред.), работавшему тогда в Екатеринбурге. И я сразу же поехал в первый дивизион играть за «Урал».

«Муслин не просил с меня денег за попадание в состав»

– У вас еще был сезон в «Арсенале». Тогда могли представить, что в Туле и Екатеринбурге будет премьер-лига?

– «Урал» – легко, а вот с «Арсеналом» не уверен. Я попал в такое время, когда в Туле все было не очень понятно. А в «Урал» тогда пришел грамотный руководитель Григорий Иванов, который был настроен очень серьезно. Открыли стадион «Уралмаш», постелили газон, началась реконструкция главной арены. Иванов сразу начал работать, ездил на все игры с командой.

– Уже тогда сидел на скамейке с тренерами?

– Да, он очень сильно болеет за свою команду. Может и покричать, но очень отходчивый. С ним всегда можно договориться. Если будешь работать – никогда претензий не будет.

– Переход во вторую лигу, в «Носту», рассматривали как шаг назад, чтобы сделать скачок в премьер-лигу?

– Я и не думал об этом. Даже не знал, где Новотроицк находится. Просто мне предложили хорошие условия для работы: собрал вещи и поехал туда к Сергею Подпалому. Город маленький, в основном общались между собой всей командой. За счет тренеров, атмосферы в коллективе вышли сразу в первый дивизион.

– Потом вы вернулись в РФПЛ. Славолюб Муслин лично позвал в «Химки»?

– Клубы между собой договорились, контактов с тренером не было. Забил много голов в первой лиге, и меня пригласили в «Химки».

– Некоторые футболисты, игравшие у Муслина, рассказывали, что он за попадание в состав брал деньги.

– Читал такое. Но ко мне от Муслина не было таких просьб. При нем я стал играть, он доверял мне – у меня остались только положительные эмоции. В начале сезона Славолюб спросил, готов я ли играть. Я ответил: «Да». Меня поставили в состав – вот и все.

«Титов – лучший футболист страны»

– Один из голов в «Химках» вы забили с передачи Егора Титова. Почувствовали, почему его считали одним из лучших футболистов России в 2000-х?

– Его уровень понятен. Он не просто был капитаном «Спартака», но и провел много матчей за сборную России. Лучший футболист страны.

– Не было ощущения, что он в «Химках» доигрывал?

– Нет, Титов – профессионал. Человек знает свой уровень, смысл ему доигрывать? Лучше так закончить, чем мучиться на поле.

– Еще один ваш бывший одноклубник – Борис Ротенберг. Болельщики над ним смеются, но товарищи по различным командам рассказывают, как он трудится.

– Я с Борей был в «Химках» и «Алании». Он хороший парень, работяга. Как у него получается, судить не мне. Но Ротенберг любит футбол и отдается ему – не отнять.

– Когда «Химки» играли последний сезон в РФПЛ, вместе с Константином Сарсанией в команду пришло много странных легионеров.

– Тренер так видел команду. Все мы знаем, к чему это привело. Запомнился защитник-француз, пришедший из пляжного футбола (Себастьян Сансони – Прим.ред.) Впервые с таким столкнулся. Слышал, что обычно происходит наоборот – из обычного футбола переходят в пляжный.

«Побольше бы таких как Карпин на телевидении»

– Летом 2009 года предложение от «Спартака» получилось внезапным?

– Все могло произойти раньше. Видимо, клубы не могли между собой договориться.

– В России много шутят о «спартаковском духе». Чувствовали что-то, чего не было в других клубах?

– Я попал в коллектив Валерия Карпина, и обстановка была великолепной: команда боролась за чемпионство, много побеждала. Не знаю, что происходило дальше, но на тот момент все было хорошо. Можно сказать, сказочно.

– У Карпина новый этап карьеры – работа на телевидении.

– Я смотрю его эфиры, где он с судьями немного ругается (смеется). Карпин – футбольный человек, может грамотно объяснить, что происходит на поле, разобрать ту или иную ситуацию. Побольше таких специалистов на канале – и футбол будет интереснее смотреть.

– Была возможность остаться в «Спартаке»?

– Нет, от меня ничего не зависело. После сезона мы поговорили с Карпиным, он сказал: «Спасибо за работу, претензий нет. Но ты понимаешь, что тебе почти 30 лет, и какой смысл сидеть на скамейке, ждать шанс?»

– А в «Алании», куда в итоге вы ушли, этот шанс были готовы дать?

– Этот вариант появился спонтанно. Я вернулся в «Химки», сидел без команды. В клубе сказали, что я им не нужен. Тренировался с командой из КФК. В «Аланию» уехал во время их последнего сбора.

– «Алания» запомнилась тем, что линия защиты была полностью африканской.

– Изначально это было очень специфично: четыре защитника и опорник были темнокожими. Но многие из них говорили по-русски: Акес Дакоста и Абдул-Гафар Мамах, например. Так что проблем не было.

– Самое яркое воспоминание из Владикавказа – победа 5:2 над «Спартаком»?

– Выигрывать всегда приятно – тем более у бывшей команды. Хорошая игра получилась, еще у Владимира Шевчука был день рождения. Порадовали и его, и болельщиков. Для осетинского футбола игры со «Спартаком» – как дерби «Спартак» – ЦСКА.