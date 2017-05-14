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Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга. Рецепт создания

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга. Рецепт создания
Источник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

Обозреватель  «Советского спорта» предлагает решить проблему волейбольного петербургского клуба простым способом – переездом другой команды.

В последние годы нам явно показывают, что спортивная столица должна быть только в Санкт-Петербурге и ни в каком другом месте. В этом городе уже есть два клуба-миллиардера, способных подписать миллионы лишь для того, чтобы скамейка запасных не пустовала или, боже мой, не была занята местными воспитанниками.

Поэтому футбольный клуб ежегодно пополняется Кокориными-Рязанцевыми, а СКА даже имея суперсостав может взять Павла Дацюка без линей нагрузки на бюджет. В баскетболе клуб подрастает. Может, через десять лет мы устанем от гегемонии баскетбольного «Зенита», как сейчас устаем от гегемонии ЦСКА.

В начале мая в волейбольных кругах прошла информация о планах включения в Суперлигу еще одной команды под названием «Зенит». Базироваться она будет в Петербурге. Финансировать ее естественно будет «Газпром». Один город – одна команда. Выбор – прям как в анекдоте: «Поставил господь перед Адамом Еву и говорит: «Выбирай себе жену».

Понятно, что если в Санкт-Петербурге взялись что-то строить, будут делать это основательно. Бюджет у питерского клуба должен быть лучшим, как и состав.

Это поминает главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, еще одной команды которую спонсирует «Газпром». После победы в чемпионате страны он сказал: «Прекрасно отдаю себе отчет, что у любой серии побед есть начало и конец». Неужели он заговорил о конце, поскольку понимает, что двух соревнующихся между собой гигантов «Газпром» не потянет?

Но куда более явно он эту мысль озвучил после победного финала Лиги чемпионов: «…Сейчас наш клуб очень хорошо организован и располагает возможностями для приглашения лучших игроков мира. Вот в чем наш успех». Практически открытым текстом – успех в деньгах. Пока деньги у нас есть – у нас будут лучшие игроки, а пока у нас будут лучшие игроки, мы будем побеждать.

В этой связи было странно слышать, что новый петербургский «Зенит» займет в Суперлиге место краснодарского «Динамо». Или по другой версии – краснодарское «Динамо» переедет в Петербург.

Опыт переездов в Супрелиге уже есть. Только в этом сезоне клуб «Нова» перебрался в Самару из Новокуйбышевска, а затем на несколько матчей вернулся обратно, потому что в Самаре негде было играть.

Но мне известен самый логичный рецепт появления нового клуба в Петербурга. Он устроит всех. Даже Владимира Алекно. Почему бы казанскому «Зениту» не переехать в Санкт-Петербург? Город сразу получит суперклуб с суперсоставом, супертренером и суперперсоналом. И не нужно никаких «современных и эффективных менеджеров». Все готово. Даже спонсор.

Более того волейболисты быстро адаптируются. Сейчас домашние матчи казанский клуб проводит в «Санкт-Петербурге» – название волейбольного центра в Казани,  будет в Санкт-Петербурге просто. Многие даже не заметят разницы. Даже казанские болельщики.

Последние годы «Зенит» доминирует в России и в Европе, но зал арены «Санкт-Петербург» крайне редко видел аншлаги. Даже на матчах сборной России.

Другое дело, что в Санкт-Петербурге были свои волейбольные традиции в лице команды «Автомобилист», которая была чемпионом России и СССР. Но он прозябает в Высшей лиге «Б». И интереса к нему со стороны спонсоров нет.

Один в один, как случилось с баскетболом. Питерский «Спартак» дал не одно поколение прекрасных баскетболистов. Он был расформирован, как и питерское «Динамо», которое за короткий срок существования, успело выиграть Кубок ФИБА с Дэвидом Блаттом. Все в угоду, чтобы привезти клуб в город другой клуб из Люберец и назвать «Зенитом».

Есть и другой вариант с переездом. «Газпром» содержит две волейбольные команды. Вторую, конечно, тоже придется переименовать. Название «Газпром-Югра» не приживется в Санкт-Петербурге. И удивительно то, что руководство Всероссийской федерации волейбола уже предложило сменить клубу название на «Паразит».

Впрочем, назвать – дело легкое. Да и перевезти нетрудно. Но лучше бы свои традиции не забывали. Пока есть свой «Автомобилист»,лучше помочь ему.

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