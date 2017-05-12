Потенциальный новичок «Спартака». Михаил Борзыкин – о нападающем из Аргентины

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о нападающем «Ривер Плейт» Себастьяне Дриусси, которым интересуется «Спартак».

Интерес к этому нападающему «Спартак» проявлял еще зимой. Тогда Дриусси оценивался сайтом transfermarkt.de в 3,5 миллиона евро, что на 4,5 млн. меньше, чем сейчас. Причины столь резкого подорожания – слухи, сватающие аргентинца в очень солидные европейские клубы, и его впечатляющая результативность – в своем чемпионате он забил 14 голов в 22 матчах. Во всех турнирах – еще больше.

Ему 21 год. Рост – 179 см. Правша; 9 голов из 14 забил правой ногой, еще 3 – головой, остальные – левой. Делит лидерство в гонке бомбардиров. По количеству ударов за матч – 3,1 – пятый в аргентинской лиге. Играет как на позиции центрфорварда, так и в оттяжке или ближе к флангу – в зависимости от тактики «Ривер Плейт» (с двумя нападающими или с тремя). Можно сказать – универсал.

Сравнительная характеристика

Главный козырь Дриусси – игра в штрафной площади. Чувствует позицию, совершает правильные маневры, удачно открывается. Очень здорово действует в игре на опережение и на линии офсайда. То есть такой классический нападающий штрафной площади, с той лишь оговоркой, что центрфорварда в своем клубе он играет далеко не всегда. По видео в этом можно убедиться – часто получает мяч довольно далеко от штрафной площади.





Забивает обычные голы. Ни ударов со 100 метров в обе «девятки» сразу, ни голов после сольных рейдов и обводки 10 игроков. Не Месси. Все – из штрафной площади, с убойной дистанции, из хорошего положения, иногда даже в пустые ворота. И никакой фантастики в стиле Никиты Баженова. Но ведь забивает! Моменты получает и реализует. Значит, позиционно работает превосходно. А это верный признак классного форварда.

Скорость у Дриусси есть. (Не будь ее, в нападении он бы не играл.) Дриблинг довольно средний, прямо скажем, не самый яркий. Хотя по количеству обводок он не уступает ни Промесу, ни Зе Луишу. Одеяло на себя не тянет, не заигрывается, а ищет продолжение. Командный игрок.

Не гений последнего паса, но игру читает неплохо и довольно толково использует территорию. Правда, в основном в контратаках, где этой территории намного больше. В позиционных атаках все не так здорово. Как он будет маневрировать в закрытом чемпионате России, где на каждом квадратном метре поля по полтора защитника, – большой вопрос.

В этом парне привлекают четыре вещи. Первая – статистика. Бомбардирские навыки у него есть. Вторая – умение играть в разных тактических моделях, в том числе с двумя нападающими. Для «Спартака», варьирующего тактику почти в каждом матче, это важно. Третья – прекрасная игра в штрафной площади. И четвертая – возраст, позволяющий сделать предположение о том, что аргентинец будет прогрессировать. Интересный кадр? Есть и поинтереснее, но да, внимания заслуживает.

А вообще, раз уж заговорили, позиция центрального нападающего – совершенно точно не самая проблемная в «Спартаке» на данный момент. При условии, конечно, что в следующем сезоне останутся Адриано, Зе Луиш и Промес. Три с половиной форварда, включая Мельгарехо, – вполне приличная обойма. То есть эту позицию можно усиливать, а можно и оставить все, как есть.

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