Травма Мозякина, День Победы и одиночество Малкина. Топ-события хоккейной недели

Травма Сергея Мозякина Источник: Reuters

Капитан сборной России и лучший бомбардир за всю историю нашего хоккея Сергей Мозякин получил травму в матче с Германией и больше не сыграет на ЧМ-2017. 9 мая наша национальная команда вынуждены была покинуть Кельн, чтобы отдать почести павшим во время Великой Отечественной войны. Лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин остался единственным нашим игроком, кто продолжает борьбу за Кубок Стэнли. Эти и другие главные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».

ТРАВМА МОЗЯКИНА

Главным событием матча Германия – Россия на чемпионате мира в Кельне накануне Дня Победы стала, увы, не уверенная победа нашей команды 6:3, а травма лучшего бомбардира за всю историю нашего хоккея Сергея Мозякина. Подробности – в репортаже сецкора «Советского спорта» в Кельне Дмитрия ПОНОМАРЕНКО.

…Все самое важное в этом матче случилось на 14-й минуте. Россияне проводили очередную атаку. На льду было звено Ткачева. Наш капитан Мозякин отдал пас… И тут на него налетел сзади немецкий форвард.

Хагер провел мастерскую подсечку, за которую в дзюдо получил бы, как минимум, оценку «вазари». Но хоккей – немного другой вид спорта. Удар на скорости по ногам – жестокое нарушение. Мозякина после этого подбросило в воздух. Поскольку наш капитан атаки не ожидал, то рухнул на лед. И самостоятельно подняться уже не смог. При таком падении могла пострадать и нога, и спина, и голова.

Сергея увезли в раздевалку с помощью врачей. А пока ему оказывали помощь на площадке уже бушевала драка. Потому что Плотников наплевав на штраф, кинулся на Хагера, свалил, начал бить…

В итоге немца удалили до конца матча, а Плотникова – на две минуты. Когда Хагер уходил в раздевалку ему досталось еще и от российских болельщиков, которые выплеснули ему на голову пива из бокала…

Сборная России за травму своего капитана отомстила более жестко. Когда Плотников отсидел малый штраф и россияне получили право на три минуты несгораемого большинства, шайба дважды побывала в воротах Грайса.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЗИГБУРГЕ

Для сборной России 9 мая каждый раз выпадает на групповой этап чемпионата мира. И потому в команде давно сложилась славная традиция – в полном составе отдавать дань героям Великой Отечественной. О том, как наша сборная отмечала День Победы на ЧМ-2017 – в репортаже спецкора «Советского спорта» Дмитрия ПОНОМАРЕНКО.

Но вот как раз в Кельне соблюсти традицию было непросто. Его сперва основательно разбомбили, а потом захватили союзные войска. И 9 мая на главной площади Кельна были выставлены фотографии тех далеких лет, показывающие, что город лежал в руинах. Чудом уцелел только знаменитый кельнский собор. Говорят, что летчик, который должен был скинуть на него бомбы попросту отказался выполнить приказ и сохранил духовный центр города. А благодарные немцы выплачивали ему до конца жизни персональную пенсию…

В общем, памятника советским воинам в Кельне нет, потому что наши войска в 1945-м его миновали. Поэтому сборная с утра во вторник отправилась на кладбище соседнего городка Зигбурга, где во времена Второй мировой войны были похоронены военнопленные и просто угнанные в рабство люди из Восточной Европы.

Всего на Мемориале 109 надгробий. Фамилии в основном русские. Но есть и украинские, и грузинские. В те страшные годы мы ничего не делили, а сражались плечом к плечу против общего лютого врага.

Есть на этом небольшом Мемориале и памятная стелла, на которой выбиты простые черные буквы: «Вечная память нашим товарищам, погибшим в фашистской неволе. 1941 – 1945.». Под этой надписью сборная России и возложила розы и гвоздики.

«БЫЛ РАНЕН, НО НЕ ОСТАВИЛ ПОЛЕ БОЯ…»

В сезоне 70-летия первого чемпионата СССР корреспондент «Советского спорта» Татьяна КОКОРИНА подготовила ко Дню Победы подготовила материал о подвигах наших воинов, которые после этой страшной войны создавали историю нашего хоккея.

Геннадий Михайлович Дмитриев (1915-....), выступал за «Ленинградский Дом офицеров», первый тренер команды.

Медаль «За боевые заслуги».

Подвиг: «Дмитриев Г.М. 6.09.1941 г. добровольно вступил в армию народного ополчения Ленинградского фронта. 2 декабря 1941 г. будучи командиром отделения в 213 Стрелковом полку 56 Стрелковой дивизии в боях под Урицком был легко ранен, но не оставил поля боя, заменил убитого командира взвода, отстояв рубеж от наступающих превосходящих сил противника».

Револьд Александрович Леонов (1924-1994), выступал за московское «Динамо» (1946-1950), ВВС, «Крылья Советов», «Спартак», «Химик», «Темп».

Орден Красной Звезды.

Подвиг: В боях при прорыве обороны противника в районе севернее города Рогачева Могилевской области 24 июня 1944 года под сильным артиллерийским огнем противника, своевременно обеспечил вплавь через реку Друть связь на наблюдательный пункт командира батареи, чем была обеспечена возможность своевременно и беспрерывно вести артогонь по точкам противника. Пренебрегая смерть, под сильным обстрелом противника исправил 27 прорывов линии связи, чем способствовал выполнению боевой задачи батареи».

«Я БЫ ДАЛ БЫ ШАНС МОЛОДЫМ…»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков до Кельна пока не доехал, но обозреватель «Советского спорта» Павел ЛЫСЕНКОВ нашел его в Швейцарии, чтобы обсудить главные события последних дней в мире хоккея.

– Ваш бывший подопечный по СКА Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с «Вегасом». Получится ли у него в НХЛ? И стоило ли терять Олимпиаду в Корее?

– Я приветствую, когда у человека есть выбор. Это очень важно. Человек сам должен решать свою судьбу. Это делаете вы, а не кто-то за вас. Мы живем в свободном обществе.

Я рад за Вадима, что он попробует осуществить свою мечту. Если человек стремится к цели, и у него хорошие амбиции, то все должно получиться. Для центрфорварда во-многом важно, с какими крайними нападающими его поставят, с кем дадут раскрыться.

Шипачев – талантливый хоккеист, очень хороший плеймейкер. Яркий представитель русско-советской школы. Мне кажется, у Вадима все будет хорошо. А то, что он пропустит Олимпиаду…

Будем верить, что-то еще повернется вспять, и в НХЛ пересмотрят свое отношение к Олимпиаде. Но если не получится – что поделаешь? Это был его выбор, который нужно уважать.

– Опять мы в сборной ждем трио из «Вашингтона». При этом держим за бортом одаренного Кирилла Капризова, который не имеет аккредитации. Он ведь станет звездой. А у вас была такая же ситуация на ЧМ-2011, когда в сборную приехал Александр Овечкин и вытеснил из состава молодого Владимира Тарасенко. При этом Ови набрал ноль очков в пяти матчах.

– Да, тогда я очень сожалел, что мы не дали шанс сыграть Володе. Но теперь, незадолго до Олимпиады, я бы не стал ждать хоккеистов и НХЛ, а сделал бы ставку на молодых ребят, которые есть рядом. Пусть получат незаменимый опыт. Он им необходим.

Мы знаем достоинства, возможности и потенциал Саши Овечкина. Да, хочется выиграть чемпионат мира. Но здесь нужно взвешивать все за и против. Непростое решение, конечно. Есть тренер сборной, который хочет порадовать страну победой на чемпионате мира. У него свое видение. Поэтому неправильно будет что-то навязывать.

Но лично я дал бы шанс парням, которые останутся в России и поедут на Олимпиаду. Они в Кельне получат очень хороший и важный опыт.

ЕЩЕ ОДИН КРУГ АДА ДЛЯ ОВЕЧКИНА

«Вашингтон» закончил сезон, уступив в седьмом матче серии «Питтсбургу», но главного джокера на ЧМ-2017 сборная России не дождется. Обозреватель «Советского спорта» Павел ЛЫСЕНКОВ рассуждает об Александре Овечкине, который впервые с 2009 года не приедет на чемпионат мира.

Александр Овечкин сейчас не повторит союзный рекорд Владислава Третьяка, который участвовал в 13 чемпионатах мира.

А ведь уникальное могло быть достижение! Вы только задумайтесь – Третьяк играл в хоккей до 34 лет. Он выступал в ЦСКА и сборной СССР, то есть всегда был под рукой у главных тренеров. Ничто ему не мешало приезжать на первенство мира.

Овечкин же едва не достал Третьяка в 31 год. Он выступает в НХЛ с 2005-го, то есть является человеком зависимым. При этом его «Вашингтон» почти всегда выходил в плей-офф. При этом команда весьма сильная, побеждала в регулярных чемпионатах. Должна была выстреливать в плей-офф.

Но Овечкин умудрялся приезжать. Не случилось это лишь однажды – в 2009 году. Тогда «Вашингтон» тоже вылетел во втором раунде, но чемпионат мира начался необычайно рано – и Александр Великий просто не успел приехать в Берн, но и без него сборная России завоевала золото.

Овечкин прилетал всегда, даже в 2013 году, когда в Хельсинки играл в четвертьфинале с переломом ноги.

НА АРЕНЕ В КЕЛЬНЕ ГРЕМИТ РУССКИЙ БАС!

– Шайбу забросил Сергей Андррррронов!

Услышав такое под сводами кельнской арены в стартовом матче чемпионата мира в Германии, спецкоры «Советского спорта» Павел ЛЫСЕНКОВ и Дмитрий ПОНОМАРЕНКО обомлели! От того, что первую шайбу в нашей команде записал на свой счет Андронов – тоже. Но главное – потому, что диктор арены сделал объявление на чистейшем русском языке. Все же мы не в Москве, как год назад…

Оказывается, с этого года ИИХФ внедрила в распорядок такое вот ноу-хау. На матчах сборной России работает русский диктор, который дублирует все сообщения на родном для нас с вами языке и в соответствующей нашему настроению тональности.

Узнав о ноу-хау, конечно, они захотели выяснить – кто же стоит за «Русским голосом» на чемпионате мира в Германии? И скоро обнаружили за ним своего старого знакомого – Дмитрия Милюкова, чей бас уже много лет звучит на хоккейных поединках сборной, а также на многих других международных форумах, в которых принимают участие российские спортсмены.

Предлагаем всем вам познакомиться с ним поближе!

«МЫ ЗДЕСЬ – НЕ ПАССАЖИРЫ!»

Форвард «Вашингтона» прилетел в Кельн в субботу в своем первом интервью на немецкой земле спецкору «Советского спорта» Павлу ЛЫСЕНКОВУ просто и популярно объяснил, почему он примчался в Германию первым же рейсом…

– Мы приехали сюда, чтобы выиграть чемпионат мира. А разве может быть другая цель? – сразу сказал Евгений Кузнецов. – Серия с «Питтсбургом»? Когда в сборную вызывают, об этом уже не думаешь. Понятно, что переживаешь. Но когда зайду в раздевалку, нельзя это показывать. Ведь у ребят тоже был тяжелый сезон. О клубных вопросах на время чемпионата мира надо забыть.

У нас большое желание играть за сборную. Да, были бы травмы или семейные обстоятельства – мы бы не приехали, правильно? Но мы здесь – не пассажиры. Мы хотим биться за свою страну

– Александр Радулов, не имевший контракта, отказался от приезда в сборную. Его можно понять. Но контракта нет и у вас с Дмитрием Орловым. Почему же вы решили ехать на чемпионат мира?

- У каждого своя ситуация, и сезон складывался по-разному. Если я здоров, то поехал в сборную без раздумий, когда мне только позвонили. Тем более нравится стиль, в котором играет команда. Смотришь по телевизору – и получаешь наслаждение. Много ребят, с кем я выступал еще в молодежной сборной. Я соскучился по этой команде.

- Как вы смотрели матчи сборной России за океаном?

- Родители ко мне приезжали в Вашингтон, папа постоянно смотрел сборную. И матчи чемпионата мира попадали в удобное время, когда «Кэпиталз» не играли.

ОТКРОВЕНИЯ МАЛКИНА

Есть факты, которые очень удивляют.

Во-первых, сколько россиян осталось в полуфиналах Кубка Стэнли-2017 на четыре команды?

Один – Евгений Малкин. Да, в «Нэшвилле» на лавке сидит Владислав Каменев, но он не играет.

Во-вторых, сколько в НХЛ вообще есть действующих хоккеистов из России, которые завоевывали Кубок Стэнли?

Один – Евгений Малкин. Были два, но Павел Дацюк уехал в СКА.

Вот почему Женя – уникальный человек. И к тому же он идет первым среди лучших бомбардиров плей-офф.

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге Олег МЕЖЕРИЦКИЙ поговорил по душам с самым результативным игроком Кубка Стэнли.