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Анонс дня на ЧМ-2017. Россия – Латвия, Канада – Норвегия и другие матчи

Александр Федоровский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анонс дня на ЧМ-2017. Россия – Латвия, Канада – Норвегия и другие матчи

«Советский спорт» представляет вам превью игрового дня на чемпионате мира по хоккею.

Дания - Италия

Времена когда итальянцы доминировали в этом кипучем противостоянии давно позади. В последние годы успех сопутствует, как правило, датской сборной. Но в целом статистика пока равна: после 12 матчей, у соперников по 5 побед в основное время.

Матч

Дания - Италия

Место и дата

15 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Канада - Норвегия

В двадцать шести матчах у Норвегии есть одна единственная победа над «кленовыми листьями». Произошло это эпохальное событие на провальном для сборной России домашнем чемпионате мира в Санкт-Петербурге в 2000 году. В последние годы канадцы берут верх при достаточно скромных обстоятельствах, как было на ЧМ в Минске и на Олимпиаде в Сочи.

Матч

Канада - Норвегия

Место и дата

15 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

Россия - Латвия

Восемь побед у сборной России в десяти матчах, в семи встречах подряд россияне обыгрывали соперника крупно. Два успеха сборной Латвии пришлись на провально проведенные нашей командой чемпионаты мира 2000 и 2003 годов.

Франция - Словения

Всего лишь вторая встреча соперников за 20 лет. В 1998 году на чемпионате мира в Словении, хозяева потерпели поражение от французов со счетом 2:5 и теперь словенцы имеют шанс взять запоздалый, но полноценный реванш. 

Матч

Франция - Словения

Место и дата

15 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

Голосование: Кто будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?

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