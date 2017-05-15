День, когда Кузнецов покажет себя. Превью матча Россия – Латвия

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию превью матча Россия - Латвия, который состоится в рамках чемпионата мира по хоккею.

Нам ли бояться латышей, которых возглавляет канадец Боб Хартли? На дворе не 2000-й и не 2003-й, когда сборная Латвии дала на чемпионатах мира по носу россиянам. Наследники Балдериса, Ирбе и Знарка с Витолиньшем устами вратаря с характерной фамилией Мерзликин грозятся: мол, дадим бой Панарину и Ко, будем играть жестко, в тело. Да пусть играют. Играть и выигрывать, как говорил главный тренер латышей на их домашнем ЧМ-2006 Петр Воробьев, не одно и то же.

Латышам бы силы приберечь на немцев, с которыми они завтра в очной сшибке разыграют четвертую путевку в плей-офф. Они же хотят толкаться-бороться со сборной своего бывшего соотечественника.

Даугавиньш и Ко, трепещите! Против вас выйдет сам Кузнецов из «Вашингтона». Теперь он вышел из тени Овечкина и готов показать весь товар, накопленный за океаном, лицом. А не малую толику, как на прошлом чемпионате мира в Москве, где Кузнецов запомнился одной-единственной (пусть и волшебной) шайбой.

А на ЧМ-2012 и 2014, с которых он увез золотые медали, Евгений запомнился пропущенными финалами. Тренер Билялетдинов, правда, подарил ему на день рождения (19 мая) пару смен в полуфинале ЧМ-2012, но на решающий матч со словаками (6:2) не выпустил ни на секунду.

В Минске-2014 картина повторилась. Помню, как сидел грустный Кузнецов в чемпионской раздевалке рядом с Овечкиным.

- Кузя, говорят, ты где-то сбавил-сдал, - обнял младшего товарища капитан сборной России. – Покажи, что висит у тебя на груди. Вот она медалька-то, а остальное не е…

При этих словах Овечкина Кузнецов смущенно улыбался.

Ныне же он уверенный в себе человек, приехавший с одноклубником Орловым в Кельн без контракта. Нет сомнений в том, что подпишет. Если в НХЛ, то в КХЛ точно. И гораздо жирнее, чем за океаном. Плюс олимпийским чемпионом рискует стать.

Впрочем, довольно фантазировать. Сегодня ворота будет защищать Сорокин, за плечами которого на ЧМ-2017 всего один третий период матча с итальянцами. Внимание: за два чемпионата мира голкипер ЦСКА не пропустил ни одной шайбы.

Кузнецов сыграет на позиции центрфорварда. Возможно, найдется для него место и в бригаде большинства. Но кого заменит защитник Орлов? Будь моя воля, убрал бы Миронова. Он худший оборонец в этом составе. Хотя кредит доверия у него безграничный. Бывший динамовец в матче со словаками успел открыть личный счет голам на мировых первенствах. Но защитник, прежде всего, должен защищаться, а с этим у него не все в порядке.

Рокировки Панарин – Гусев интересуют в меньшей степени. Гусев вошел во вкус. А вот Ткачев и Барабанов начали закисать. Пора им последовать примеру Миронова и распечатать ворота.