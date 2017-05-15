Зачем сборной Тарасов и Гилерме? Михаил Борзыкин – о списке Черчесова

Обозреватель «Советского спорта» комментирует расширенный состав сборной России, обнародованный сегодня тренерским штабом.

Без Шатова, но с Нойштедтером

Список Черчесова одновременно радует и огорчает. Он объективен – вызваны почти все сильнейшие футболисты на сегодняшний день. Но вряд ли вселяет страх даже в сборную Новой Зеландии. Средний у нас состав. Что, впрочем, не вина Черчесова, а следствие безрассудного управления профессиональным футболом, загибающимся от страшного симбиоза миллионных контрактов и лимита на легионеров. И не только от этого.

Конечно, в каждой линии есть спорные фамилии. Но так было всегда. Состава, который бы устраивал всех и не вызывал вопросов, не существует в природе. И это относится не только к сборной России.

Например, в перечне вратарей смущает присутствие Гилерме. Примерно каждый третий удар в створ его ворот оборачивается голом. Для сравнения показатель Акинфеева – каждый шестой, а Лунева – каждый седьмой. Есть вопросы и по Беленову. Да, он лучший в отражении пенальти. Но один из худших в парировании ударов с дальней дистанции – 7 пропущенных голов. Больше только у Городова – 8.

Генеральная линия партии отражена и в обороне. Не обижать же человека, получившего российский паспорт! Это о Нойштедтере, сыгравшем в этом году 561 минуту в чемпионате Турции. В «Фенербахче» он игрок ротации, у нас – игрок сборной. Вызов Кутепова и Камболова тоже выглядит странным. Но других-то нет. Можно подумать, Черчесов выбирал из двух десятков центральных защитников.

Перечень хавбеков радует до тех пор, пока глаза не доходят до 24 номера. Под ним значится Тарасов. Это ж насколько все плохо у нас в опорной зоне, что в расширенный список попадает этот футболист? Для чего? Читать рэп и крутить пластинки в перерывах между тренировками? Тарасов и в лучшие времена не был большим игроком, а сейчас это даже не уровень премьер-лиги. Рекомендую пересмотреть матч «Локомотива» с ЦСКА.

Главный сюрприз – отсутствие Шатова. То ли мы чего-то не знаем, то ли Черчесов счел, что на позиции Олега есть более классные исполнители. С другой стороны, разве Шатов проводит гениальный сезон в «Зените»? Как минимум спорный, если не сказать больше. И в отношениях с Мирчей Луческу, и в плане личных показателей, включая самоотдачу.

Вообще конкуренцию Шатову в понимании игры и умении сделать последний пас могут составить только Иванов, Мамаев и Миранчук. Все перечисленные, кроме последнего, входят в топ-10 игроков сезона по среднему количеству передач вразрез. Но Иванова и Мамаева тоже нет в списке.

Среди нападающих, слава богу, не нашлось Кокорина. И здесь объяснение самое простое – он плохо играет в футбол. Но есть Канунников, который весной забил всего два мяча и не входит даже в топ-30 игроков чемпионата по среднему количеству ударов по воротам (1.6). Почему нет армейца Чалова, у которого 4 гола и 3,6 удара? Или уральца Ильина – 4 и 2,2? Безусловно, эти парни еще ничего не доказали. Но что доказал Канунников?

Слабая оборона, сильная полузащита

Вновь широко представлен «Спартак» – шесть игроков. Можно сказать, чемпионская квота. От ЦСКА делегированы пятеро, от «Зенита» – четверо, от «Краснодара» – трое. Все строго по турнирной таблице. Разве что «Ростов» не вписывается в эту логику – четыре футболиста, и ни одного вратаря – видимо, Медведев хуже Гилерме.

Два наблюдения – позитивное и не очень.

Начнем с плохого. Черчесов не сможет выстроить оборону по блочному принципу – все игроки представляют разные клубы, а значит, у сборной будут проблемы с сыгранностью. Из одного клуба только Кутепов и Джикия, но в «Спартаке» они вместе не играют. Плюс в том, что почти все имеют опыт игры в модели с тремя центральными защитниками. Это и понятно: почти все клубы перешли на эту тактическую схему.

Хорошая новость – у нашей команды очень крепкая центральная ось. Это опорник Глушаков, центральные хавбеки, способные играть box-to-box, Головин, Газинский и Зобнин, атакующий полузащитник Миранчук и центрфорвард Смолов. Очень качественная обойма. При условии, конечно, что у сборной будет командная игра. Но главное – есть из кого эту игру лепить. А еще есть Дзагоев, чья черная полоса рано или поздно закончится.

Мы имеем несыгранную оборону, средние фланги, качество которых не повысится, пока Фернандес не получит отмашку, потенциально сильную полузащиту – лучшее, что у нас есть, и неплохую линию нападения, составленную из разноплановых центрфорвардов.

Не все так плохо. Хотя и хорошего не так много, как хотелось бы.