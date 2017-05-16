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Александр Кожевников: Аленичев собрал игроков, но все сделал Каррера

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кожевников: Аленичев собрал игроков, но все сделал Каррера
Источник: «Советский спорт». Дарья Исаева

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о слагаемых победы футбольного «Спартака» в чемпионате России.

- Где узнали, что «Спартак» стал чемпионом?

- Я смотрел матч «Зенита» с «Тереком». Так что узнал сразу, когда «Зенит» поиграл. Ощущения? Наконец-то! 16 лет не были чемпионами. Но самое главное, игра порадовала за долгое время. Особенно против основных конкурентов. ЦСКА обыграли, с «Зенитом» показали европейский уровень. Просто молодцы!

- Многие спорят, сколько в успехе команды процентов от работы Аленичева и сколько от Карреры?
- Дима собрал игроков под себя, Каррера наладил игру. А у Димы не получилось, к сожалению. Поэтому о процентах я бы не говорил – все это Каррера сделал.

- Гипотетически порассуждаем. Если бы Федун договорился с Бердыевым, было бы золото в этом сезоне?
- Трудно сказать. У Бердыева своя игра, он с собой забирает игроков. Из Казани в Ростов с ним четыре или пять футболистов переехали. Бердыева надо приглашать не в разгар сезона. Рад, что получилось так, как получилось, что доверили Каррере.

- Федун считает, что новый стадион помог «Спартаку» победить в чемпионате. Именно болельщики помогли команде вырвать несколько побед на последних минутах.
- Совершенно согласен. На таком стадионе приятно играть, и приятно находиться болельщикам. На таком стадионе ты ощущаешь свою нужность. Какая там классная акустика! И да, можно вспомнить несколько матчей, когда вырывали победу буквально на последних секундах. И все благодаря тому, что зрители гнали ребят вперед.

- Есть также мнение, что «Спартак» стал чемпионом только благодаря тому, что «Зенит» и ЦСКА провалили сезон по разным причинам.
- Ну, знаете, оправдание всегда можно найти. Факт остается фактом: «Спартак» - чемпион, а остальное отговорки. Как говорят англичане: счет на табло.

- Не секрет, что в Питере уже ищут замену Луческу. Почему у него не получилось?
- Думаю, ему нужно больше времени, чтобы встряхнуть команду. Ушли сильные игроки - Халка и Витселя заменить сложно. Да и эмоции у самого Луческу с возрастом уже не те. Думаю, Луческу надо взять паузу.

- Еще один вопрос: уйдет ли Промес? Даже Федун не смог четко ответить на это.
- Будут стараться его оставить, но, думаю, Промес перерос «Спартак». Конечно, хотелось бы, чтобы он остался. Промес – лицо команды.

- Но ведь Промес может в новой команде сесть на лавку. А здесь гарантированная Лига чемпионов.
- Да, конкуренция. Но она появляется, когда в команде много сильных игроков, а он достаточно молодой парень. И все-таки, было бы здорово, если б он остался.

- Состав надо укреплять на Лигу чемпионов. Говорят о центральном защитнике, видимо, следует укрепить фланг, где Комбаров играет.
- Да, согласен. Надо чтобы и запасные были конкурентоспособными. Хватит отдавать своих игроков в другие команды. Посмотрите, сколько в других командах играет выпускников спартаковской школы. Ананидзе начали доверять, и смотрите, как парень здорово заиграл.

- Выиграть чемпионат трудно, а удержать чемпионский титул еще труднее. ЦСКА и «Зенит» в новом сезоне явно усилятся.
- Так и будет. Следующий сезон станет показательным. Поэтому чемпионский титул будет вдвойне тяжело удержать.

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