Анонс дня на ЧМ-2017. Россия - США, Канада - Финляндия и другие матчи

«Советский спорт» представляет вам превью игрового дня на чемпионате мира по хоккею.

Белоруссия - Норвегия



Команды встречались между собой нечасто и, как правило, у белорусов особенных проблем с норвежцами не возникало. Другой вопрос, что свою пока единственную победу над Белоруссией скандинавы одержали сравнительно недавно, а именно четыре года назад.

Матч Белоруссия - Норвегия Место и дата 16 мая 13:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

Любопытное противостояние. По итогам 15 сыгранных матче й у соперников по 6 побед в активе. В последних четырех встречах у шведов и словаков по две победы, так что результат предстоящего сражения в высокой степени непредсказуем.

Матч Швеция - Словакия Место и дата 16 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

С тех пор как россияне потерпели унизительное поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2013 года со счетом 3:8, победы в рамках ЧМ остаются только за нашей сборной. За скобки выносим победу США на Олимпиаде в Сочи в серии буллитов имени Ти Джея Оши. В последних четырех встречах, трижды сборная России переигрывала соперника с крупным счетом.

Матч Россия - США Место и дата 16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

С разницей в одну шайбу закончить встречу - это нынче модно в соперничестве команд. Швейцарцы вполне могут гордиться тем, что не только не раз переигрывали чехов на ЧМ, но и однажды даже сделали это в плей-офф и в итоге дошли до финала. В 15 матчах 10 побед на счету сборной Чехии.

Матч Чехия - Швейцария Место и дата 16 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

У Латвии всего три победы над сборной Германии, но при этом почти половина матчей между соперниками завершались с разницей в одну шайбу.

Матч Германия - Латвия Место и дата 16 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Год назад на чемпионате мира в России соперники встречались дважды. В группе финны нанесли поражение будущим чемпионам со счетом 4:0, а в финале канадцы взяли беспощадный реванш, победив 2:0 и второй год подряд заняли первое место. Если Канада выиграет этот матч в основное время, то это победа станет для них юбилейной в противостоянии с финнами, а именно пятидесятой.