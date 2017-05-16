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Лютая драка Евгения Малкина, или как Джино провоцировали игроки «Оттавы» (видео)

Олег Межерицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лютая драка Евгения Малкина, или как Джино провоцировали игроки «Оттавы» (видео)

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге рассказывает о втором матче финала конференции Кубка Стэнли – с «Оттавой».

«Оттава» даже не думала отступать от своей тактики. Канадская команда выставляла трех игроков на синей линии, еще один защитник работал в собственной зоне, подбирая шайбы, которые туда забрасывал «Питтсбург» в надежде взломать оборону «сенаторов» нахрапом. Еще один форвард гостей болтался впереди в надежде на контратаку.

Это вам не «Вашингтон», который большими силами шел в нападение и иногда открывал тылы, за что жестоко платил. Эта «Оттава» похожа на «Рубин» времен Курбана Бердыева, когда даже «Барселона» была побеждена на «Камп Ноу». Вымуштрованная команда, не хватающая звезд с неба, четко работающая по своей схеме и умеющая ставить «автобус» у своих ворот.

«Питтсбург» и во втором матче владел инициативой: 29-23 по броскам, 50-36 по силовым приемам, 62-38% по выигранным вбрасываниям. Хоккеисты «Оттавы» ложились под шайбы (18-7 по блокам) и очень хорошо играли в защите.

Единственный гол был забит на 54-й минуте. Фил Кессел в этом матче нанес только один бросок в створ ворот, но попал в цель. Евгений Малкин отдал передачу, Кессел бросил, но форвард гостей Пажо сделал блок. Шайба отскочила к Филу, и он повторным броском положил ее в сетку.


И конечно, героем показал себя вратарь «Питтсбурга» Марк-Андре Флери. Это его десятый «сухарь» в розыгрышах Кубка Стэнли. Удивительный человек! Весь сезон все говорили, что «пингвины» обязательно обменяют куда-нибудь Флери. А зачем он нужен, когда есть великолепный Мэтт Мюррей, с которым был взят Кубок Стэнли в 2016 году? Если же Флери оставить, то его безо всякой компенсации заберет на драфте расширения «Вегас».

Но в «Питтсбурге» решили оставить Марка-Андре – и не прогадали. Мюррей снова на ровном месте получил травму – перед первым же кубковым матчем, а Флери сейчас показывает такой хоккей, что вполне может взять «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф. Он этого достоин, как и лучший бомбардир Кубка Стэнли Евгений Малкин.

Джино снова провел очень сильный матч. Был нацелен на ворота, а в концовке даже получил 10 минут штрафа за потасовку с Кайлом Туррисом. Они что-то не поделили, еще когда встали на точку вбрасывания. А когда шайба вошла в игру, то Туррис подъехал к Малкину, врезал ему клюшкой, на защиту встал силовик «Питтсбурга» Крис Кунитц, и начался откровенный махач.

Но до конца матча оставалось 14 секунд. «Оттава» уже не могла ничего исправить…

Матч

Питтсбург - Оттава - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Кессел (Малкин, Мяяття), 53:05 (1:0).

Место и дата

16 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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