«Он дал знак против «Зенита». Луческу объявил войну Мутко и журналистам

Главный тренер «Зенита» сначала раскритиковал Виталия Мутко, а затем назвал журналистов глупыми и отказался отвечать на их вопросы.

Игорь Шалимов: О будущем с руководством клуба не говорили

– Начали плохо, – вздохнул Шалимов, который пришел на пресс-конференцию первым. – Не скажу, что был какой-то прессинг со стороны «Зенита», но мы получали контратаки, потому что теряли мячи в центре поля. Это наша болезнь. Во второй половине создавали моменты, а реализовать их не смогли. Да, были и контратаки на наши ворота, но смогли отбиться.

– Почему современные футболисты в чемпионате России так мало бьют? Халк бил постоянно.

– У него от природы такой удар. А наши футболисты обрабатывают мяч так, чтобы вторым касанием удобно было давать передачу, а не бить.

– Был ли разговор с руководством клуба о будущем команды, если вы не попадете в еврокубки?

– Разговора о будущем с руководством не было.

– Следили ли вы за игрой «Ростова», который обошел вас в таблице?

– Нет, результат матча узнал после игры.

– Игра команды похожа на ту, которую вы хотели видеть, когда принимали «Краснодар»?

– Мы стараемся контролировать мяч и создавать моменты, не допускать быстрых атак на свои ворота. Иногда все это получается, но с реализацией своих шансов у нас большие проблемы. Игра очень сильно меняется, если забивать свой первый, второй или третий момент в матче.

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Мирча Луческу: Мутко не должен был комментировать судейские решения

­­­ – Сможет ли поехать в сборную травмированный Лунев? Что с ним?

– Он повредил колено, – становится серьезным поначалу улыбчивый Луческу. – После игры сложно говорить об этом. Если он не смог играть – что-то серьезное. На следующий день будет понятно, что с ним и как будем его лечить.

– Вы провели последний домашний матч в сезоне. Чем вы удовлетворены, а чем нет?

– Еще будет одна игра, все может случиться. В футболе все возможно, тем более «Анжи» мотивирован, ведь им надо набрать одно очко, чтобы обезопасить себя от зоны стыков. Нам надо подготовиться к встрече с «Локомотивом» и победить, – неожиданно краток 71-летний специалист, что на него не очень похоже. Румын берет паузу и все-таки не сдерживается, пускаясь в 13-минутный монолог.

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– Сразу могу сказать, что давление медиа было очень большое. К сожалению, впервые за последние 20 лет моя команда может занять третье место. Я очень расстроен. Наверное, слишком большое давление было на наших игроков от петербургской прессы. Иногда нужно было не так жестко критиковать нас, а похвалить. Весь год мы работали в очень сложных условиях. Все началось с потери Халка, Витселя и Гарая. Линии, которая их заменит, не нашлось. Мы сделали трансферы, но никто из новичков не стал лидером этой команды и даже футболистом основного состава. Осенью мы играли лучше, чем весной. Не могу не отметить, что после домашней игры со «Спартаком» у нас появились большие проблемы сами знаете какого-то характера.

Было впечатление, что президент федерации дал знак против «Зенита». Наверное, он (Виталий Мутко – Прим.ред.) не должен был комментировать судейские решения того матча, как и не мог касаться удалений в матче с «Уралом», а те красные карточки были правомерны. Даже сильный специалист Валерий Газзаев это подтвердил. Все эти высказывания подействовали на игроков, потому что были явно против «Зенита». Были моменты, когда судьи были не за нас, но местная пресса все равно критиковала команду, а не разбирала эти эпизоды. Спасибо моим игрокам, что в таких условиях показали себя с лучшей стороны: Данни еще не набрал нужную форму, Ломбертс долго хотел уйти, Шатов и Смольников получили травмы. Иванович не до конца понимает принципы игры и не вышел на уровень, который мы ждем от него. Наверное, стоило сделать этот трансфер не зимой, а летом, чтобы у серба было больше времени на адаптацию.

Не всегда я принимал верные решения по составу, негативные результаты и на моей совести. Но если бы не поражение от Терека на ужасном поле – мы бы могли сейчас радоваться выходу в Лигу чемпионов.

– Как бы вы оценили сезон Александра Кокорина?

– Я не буду комментировать своих игроков, – вскакивает со своего места Луческу и следует к выходу. – Stupid peoplе (Глупые люди – Пер. с англ.), – добавил румын и вышел из зала, отказавшись отвечать на оставшиеся вопросы журналистов.