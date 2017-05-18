Анонс дня на ЧМ-2017. Россия – Чехия, США – Финляндия и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс матчей 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.
Канада – Германия
Главный тренер хозяев чемпионата Марко Штурм заявил, что его команда готова обыграть Канаду в четвертьфинале. Во всех отношениях смелое заявление, ибо на статистику личного противостояния без боли смотреть нельзя. На чемпионате мира 1996 года в Австрии немцы нанесли поражение фавориту со счетом 5:1, но тот матч пока остается единственным случаем, когда канадцы проиграли сборной Германии, а встречались соперники между собой 32 раза.
Матч
Место и дата
18 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Довольно интересная пара и здесь выиграть может любая команда, хотя, казалось бы, шведы выглядят очевидным фаворитом в этом противостоянии. Не стоит забывать, что относительно недавно швейцарцы добирались до финала мирового первенства, где проиграли именно шведам. С той поры соперники встречались между собой трижды и, несмотря на то, что все матчи заканчивались победами «Тре Крунур», давались эти игры нелегко. Все с разницей в одну шайбу, а два поединка закончились в овертайме и серии буллитов.
Матч
Место и дата
18 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
Сборной России больно щелкнули по носу в заключительном матче группового этапа и теперь надо быть начеку. В Париже нам предстоит играть против чехов, с которыми, по-моему, у всех ведущих сборных в хоккейном мире весьма натянутые отношения. Играть против них всегда трудно. Но полагаю, что поражение от сборной США освежит российскую команду и против чехов мы сыграем так, как подобает одному из лидеров европейского хоккея. Отметим также, что год назад на домашнем чемпионате мира сборная России уступила чехам в групповом раунде со счетом 0:3.
Матч
Место и дата
18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
Давненько команды не встречались в плей-офф, зато в последний раз это случалось сразу два года подряд и соперники обменялись победами. В 2013 и 2014 годах финны и американцы сражались за бронзовые награды и в первом случае победа ушла к США, а год спустя финны взяли убедительный реванш на этой же стадии, отправив в ворота соперника пять безответных шайб. На текущем чемпионате несомненным фаворитом в этой паре выглядит сборная США, ибо финны играют весьма нестабильно и ощутимым скрипом добыли себе путевку в четвертьфинал.
Матч
Место и дата
18 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция