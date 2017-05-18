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Вернется ли Знарок в Кельн? Превью четвертьфинала Россия – Чехия

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вернется ли Знарок в Кельн? Превью четвертьфинала Россия – Чехия

«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию превью матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Россия - Чехия. 

Для начала хочу извиниться перед нашими читателями. Вспоминая вчера четвертьфинальные ошибки наших и чехов, забыл одну из самых интересных, завершившуюся за пределами основного времени. В Риге-2006 сборная Владимира Крикунова уступила чехам на восьмой минуте овертайма, проводимого в формате «4 на 4» – 3:4. Победный гол забил небезызвестный Иргл. В том матче лицом к лицу сошлись Мозякин и Плеканец. Наш дебютант мировых первенств отличился заброшенной шайбой. Но в дополнительной 10-минутке ни разу на льду не появился. Почему? Крикунов объяснил, что готовил Мозякина к буллитам.

Плеканец и Мозякин могли встретиться и сегодня, если б не травма верхней части тела российского капитана. Сейчас он в Новых Вёшках, что под Мытищами, лечится-восстанавливается.

А форвард «Монреаля», завсегдатай чемпионатов мира, постарается открыть личный голевой счет на этом турнире. За безрезультативную его слегка критикуют.

- Чехи всегда действуют однотипно, - правильно подметил Евгений Кузнецов, антигерой матча с американцами.

Свободный лед быстрые Панарин, Дадонов, Кучеров, Наместников сегодня точно получат. Чехи душить прессингом, как американцы, вряд ли станут. Оказалось, лед в Париже даже хуже, чем в Кельне. Так что нашим придется привыкать к теплому катку, что вызывает тревогу.

Кардинальных изменений в составе россиян не предвидится. Кузнецов начнет матч в тройке с Барабановым и Плотниковым, а Ничушкин отправится к своим одноклубникам Андронову и Телегину. А я-то наивный полагал, что Кузнецов начнет на лавке, тринадцатым нападающим. За свои удары по американским клюшкам.

Опять вне заявки останется защитник Миронов. Почему? За ответом Знарок отправил журналистов к тренеру по защитникам – Игорю Никитину.

Год назад в Москве хозяева начали турнир с поражения 0:3 от чехов, ворота которых защищал Фурх. Ныне вратарь «Авангарда» в глухом запасе. Играют – и далеко не идеально – Мразек и Францоуз. А вдруг Йозеф Яндач вспомнит о «ястребе»?

Кого стоит особенно опасаться у соперника? Молодого Пастрняка, амбициозного Коваржа, опытных Плеканеца, Червенку и Соботку. Последний после сезона в Омске успел засветиться в розыгрыше Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса». Соботка вряд ли забыл, как наши встряхнули его в выставочном матче Кубка мира-2016. Не забыл чешской пощечины и Знарок. Ему больше других хочется вернуться в Кельн и схлестнуться в полуфинале с канадцами. Вряд ли у кого-то есть сомнения насчет исхода их четвертьфинала с немцами.

Матч

Россия - Чехия

Место и дата

18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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