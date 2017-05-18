Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава5 : 1Питтсбург
Хоккей  США0 : 2Финляндия
Хоккей  Канада1 : 0Германия
Хоккей  Россия3 : 0Чехия
Хоккей  Швейцария1 : 1Швеция
Футбол  Лестер Сити0 : 0Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Могли победить чехов и 6:0!

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артемий Панарин принимает поздравления
Артемий Панарин принимает поздравленияФото: IIHF

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров анализирует победу сборной России над чехами и предвосхищает полуфинал с канадцами.

– Борис Александрович, ваши опасения оказались напрасны, наши уверенно победили…
– Почему напрасны? Разве игра далась сборной России легко? Начали чехи очень активно, часто гостили в нашей зоне, нагружали оборону и вратаря. Однако на этот раз мы защищались аккуратно, зачищали пятачок, не давали добивать. Играли строго, без излишеств. Пожар на нашем пятачке не полыхал.

Видео голов можно посмотреть здесь

– Андрей Василевский в третий раз сохранил ворота на замке!
– При этом по-настоящему стопроцентных моментов чехи почти не создали. В основном набрасывали и шайбу издалека в надежде на авось и рикошеты. Не дождались.

– Хочется похвалить Евгения Кузнецова. После поражения от американцев он занялся самокритикой и проделал титаническую работу над ошибками…
– И я похвалю Кузнецова. В конце первого периода он часто брал игру на себя, держал шайбу, сохранял ее, когда чехи из кожи лезли вон, чтобы отыграться. Молодец! Показал высочайший класс. Да и его пас на гол Кучерова – волшебный!

– Может, Кузнецову невольно помогла травма Наместникова, принявшего шайбу на себя? Центрфорвард «Вашингтона» стал выходить в двух звеньях и заметно увеличил свое игровое время.
– Не думаю, что его яркая игра связана с травмой Наместнкова. Но Кузнецов чувствует доверие тренеров, чего раньше наблюдалось не всегда.

–В огромной бочке меда не обошлось и без ложек дегтя?
– Не обошлось. Опять навалились эти глупые удаления. Причем правила наши нарушали в чужой и средней зоне. Правда, защищались в меньшинстве очень добротно, четко. Особенно Андронов, Телегин, Ничушкин… Я по ходу чемпионата уже хвалил московских армейцев, которым в их клубе не давали играть в комбинационном ключе. Здесь же они просто подавили чехов. Выходя на лед, переводили шайбу в зону соперника, плюс голевые моменты создавали. Андронов мог забить, но выручил Францоуз. Если бы не вратарь, счет мог вырасти до неприличного. По игре наши могли победить и 6:0. Но Панарин не забил выход один на один с вратарем, Дадонов последовал его примеру, Андронов… Показалось, что российские нападающие делали лишние передачи, в ущерб броскам.

Увидеть Париж и победить! Россияне уверенно вышли в полуфинал, одолев чехов

– К тому же чешский вратарь не выкатывался из ворот, по большей части играл в «краске» и не реагировлал на обманные движения. Раскачать его финтами и поперечными передачами – дело бесполезное…
– И я это заметил. Ему надо бросать верхом, без лишних финтов. Как сделал Орлов, открыв счет, или Панарин, когда получил пас от Кучерова и оказался один на один с вратарем. Но в оправдание нашей атаки хочу посетовать на плохой лед – с экрана телевизора было заметно, как подпрыгивала шайба, как трудно ее было укрощать. Вот Панарин и смазал бросок.

– Параллельно в Кельне встречались американцы и финны. Поражение 0:2 наших обидчиков – сенсация?
– Лично меня сильно удивило. Похоже, сборная СЩА оказалась калифом на час. А поражение сборной России – досадным эпизодом. Но финны, которые на флажке пробились в четвертьфинал, – не подарок, они и раньше преподносили сюрпризы, побеждая в плей-офф фаворитов.

– Намекаете на олимпийский Турин-2006?
– Не только. Но аналогий, связанных с нашей сборной, проводить не хочу. Тем более что в полуфинале не финны станут соперниками сборной России.

– Канадцев победить реально?
– Почему нет? Непроходимых соперников не бывает. Тем более что на этом чемпионате канадцы уже проигрывали – швейцарцам. Так что трепетать перед родоначальниками хоккея не стоит. Главное – выдержать их стартовый натиск, не пропустить быстрый гол.

– Но как изжить эти глупые удаления? Американцы за них наказали, могут наказать и канадцы…
– Здесь нет рецептов. Иногда соперник искусно подставляется, как в случае с Проворовым. Но тренеры должны все время предостерегать игроков от неоправданного риска.

Как вашингтонский обком на Россию поработал. Так держать, Америка!

Матч

Россия - Чехия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Орлов (Плотников, Антипин), 8:45 (1:0). Кучеров (Кузнецов, Антипин), 13:36 (2:0 - бол.). Панарин (Кузнецов, Кучеров), 53:55 (3:0).

Место и дата

18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Гавриков: Я железный! Ну что мне эти чешские броскиЗащитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу над чехами (3:0) в четвертьфинале ЧМ-2017.Виталий Мутко: Матч с канадцами будет равносилен финалуВице-премьер России Виталий Мутко высоко оценил игру сборной России в четвертьфинале чемпионата мира против хоккеистов Чехии.Олег Знарок: Будет ли давить отсутствие побед над канадцами? Я что, мальчик 18-летний?Главный тренер сборной России Олег Знарок ответил на о возможном противостоянии со сборной Канады в 1/2 финала чемпионата мира.«Как побежать Канаду? Реализовывать большинство и поменьше удаляться»«Как побежать Канаду? Реализовывать большинство и поменьше удаляться»Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о четвертьфинале Россия – Чехия (3:0) на чемпионате мира.Олег Знарок: Игра с чехами была психологически сложной для сборной РоссииГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча со сборной Чехии в 1/4 финала чемпионата мира. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Владимир Крикунов: Сборная России перекрыла Чехии все направленияГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал «Советскому спорту» победу сборной России над сборной Чехии (3:0) в четвертьфинале чемпионата мираАлександр Медведев: У сборной России есть стерженьЧлен совета директоров петербургского СКА и экс-глава КХЛ Александр Медведев поделился впечатлениями после матча Россия – Чехия в 1/4 финала чемпионата мира. Напомним, что россияне победили со счетом 3:0.Олег Знарок: Канадцев бояться?! Что я вам, мальчик 18-летний?! (видео)Олег Знарок: Канадцев бояться?! Что я вам, мальчик 18-летний?! (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Чехия (3:0) общается с главным тренером сборной Олегом Знарком.Йозеф Яндач: Игру начали хорошо, но свои моменты не реализовалиГлавный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач считает, что в четвертьфинале чемпионата мира его команду подкосили две шайбы, пропущенные от сборной России в первом периоде.Владислав Наместников: Коленки перед Канадой трястись не будутФорвард сборной России Владислав Наместников высказался о возможном сопернике россиян по полуфиналу.Сергей Андронов: Нам без разницы с кем играть в полуфиналеНападающий сборной России Сергей Андронов прокомментировал победу над командой Чехии (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.Дмитрий Орлов: Знаю, что все ждут матча с Канадой. Мы тоже!Дмитрий Орлов: Знаю, что все ждут матча с Канадой. Мы тоже!Защитник сборной России прокомментировал уверенную победу над чехами в четвертьфинале ЧМ-2017 – 3:0.Как вашингтонский обком на Россию поработал. Так держать, Америка!Как вашингтонский обком на Россию поработал. Так держать, Америка!Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – об уверенной победе России над Чехией (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.Александр Кожевников: Победа над чехами – заслуга тренерского штабаДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о четвертьфинале Россия – Чехия (3:0) на ЧМ по хоккею.Александр Пашков: Обычно чехи играют злее, тем более против сборной РоссииОлимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков прокомментировал победу сборной России над командой Чехии (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.Россия обыграла Чехию, финны прошли американцев, Габулов вызван в сборную России. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Увидеть Париж и победить! Россияне уверенно вышли в полуфинал, одолев чеховУвидеть Париж и победить! Россияне уверенно вышли в полуфинал, одолев чеховОдержать победу в четвертьфинале (3:0) сборной России не помешали ни душная арена, ни плохой лед, ни маститый соперник. Дальше – Канада!Сборная Финляндии обыграла США и вышла в 1/2 финал чемпионата мираМатч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными США и Финляндии завершился победой финской команды. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Финляндии.Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, всухую обыграв ЧехиюСборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, всухую обыграв ЧехиюСборная России в Париже взяла верх над командой Чехии (3:0) в ¼ финала чемпионата мира.Россия – Чехия – 3:0. Как это былоВ матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Чехии.
Хоккей
Владимир Крикунов: Сборная России перекрыла Чехии все направления
Хоккей
Йозеф Яндач: Игру начали хорошо, но свои моменты не реализовали
Хоккей
Владислав Наместников: Коленки перед Канадой трястись не будут
Футбол
Ди Мария близок к переходу в «Интер»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чехия
Чехиякалендарьстатистика
Борис Майоров
Борис Майороввсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости