Тарасов с люстрой и Глушаков в метро. Обзор Instagram российского футбола

«Советский спорт» продолжает следить за жизнью футболистов российских клубов в социальных сетях.

Фотография, которую выложил в интернет полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов, вызвала настоящий взрыв возмущения в комментариях.

На фото Дмитрий выбирает шторы для своего почти готового к вселению загородного дома. Что тут такого спросите вы? Дело в том, что на фотографии Тарасов не один, а со свей новой спутницей, Мисс России 2014 года Анастасией Костенко, с которой он сошелся после громкого и скандального разрыва с Ольгой Бузовой.

«Решил добить Бузову», – пишут под фотографией, видимо, поклонники известной российской светской львицы.

А ведь именно этот дом должен был стать уютным гнездышком для Дмитрия и Ольги, которые, если верить светской хронике, вместе покупали жилище и вкладывали в его обустройство душу.

«Остались последние штрихи. Заказываем шторы в наш дом с Настей Костенко», – написано под фотографией.

Остались последние штрихи🤦🏻‍♂️Заказываем шторы в наш дом с @kostenko.94 и в этом нам помогает @valyasta 😊😉 #нашдом#олегдруг#семья#мама#сестра#дети#счастье#уют#покой#тишина#понимание#забота#тарасов23 Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Май 18 2017 в 8:32 PDT

Главными звездами Инстаграма этой недели, конечно, были футболисты московского «Спартака». Мы не будем выкладывать сюда все фотографии с чемпионским кубком, завоевания которого клуб ждал долгих 16 лет. Приведем лишь самый яркий пример. Назвать эту фотографию Дмитрия Комбарова можно фразой Горлума из книги «Властелин колец» – «Моя прелесть».

🏆🥇 Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov) Май 17 2017 в 2:00 PDT

Больше всех хайпа, как сейчас модно говорить, в социальных сетях поднял капитан московского «Спартака» Денис Глушаков. Нам понравилась эта фотография, где он с Комбаровым приехал на тренировку на метро. Не часто встретишь футболистов с их зарплатами под землей.

Экс-капитан «Спартака! Артем Ребров, конечно, тоже фотографировался с кубком, но потом он пришел домой и взял в руки… клюшку. Голкипер с семьей всем сердцем болеет за сборную России на чемпионате мира по хоккею.

«Мы стараемся привить детям любовь к спорту. Дома или на улице активно играем, спортивный инвентарь всегда с нами в машинах. Я жду, когда дети подрастут и всей семьей мы сможем поехать на какой-нибудь крупный спортивный форум. Но пока мой график не дает такой возможности (получаю удовольствие от того что сам в центре событий). Да, и дети пусть подрастут за это время. Как быть?! Стараемся посещать площадки. Там на огромных экранах показывают все прямые трансляции матчей. Вставайте с диванов и айда с друзьями ловить ту самую атмосферу коллективной поддержки! Для нашей сборной это важно как никогда – ощущать на себе вашу поддержку. По себе это знаю», – написал Артем.

Коллега Реброва из «Краснодара», Станислав Крицюк, продолжает восстанавливаться от травмы. В этом ему стараются активно помогать болельщики. Клуб организовал акцию, в рамках которой голкипера поддерживали рисунками и стихами. Вот что из этого вышло.

Вот 7 лучших рисунков от болельщиков! В четверг будет объявлен победитель в соцсетях Фк "Краснодар"! Спасибо за поддержку! #впередбыки🐂💪 Публикация от Stas (@staskritciuk) Май 2 2017 в 10:21 PDT

Еще один вратарь, Владимир Габулов, выступающий за тульский «Арсенал», решил воспользоваться преимуществом пребывания в самом оружейном городе страны – с семьей Владимир отправился в Музей Оружия.

Тульский музей оружия⚔️🗡💣 Публикация от @vladimir_gabulov Май 3 2017 в 8:53 PDT

Приобщился к оружию и бывший игрок московского «Спартака», ныне играющий за «Уфу» Вячеслав Кротов. Только он не смотрел на оружие, а пользовался им – играл в пейнтбол.