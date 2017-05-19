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Расписание Кубка Конфедераций 2017

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Кубок Конфедераций в гостях у "Советского спорта"
Кубок Конфедераций в гостях у "Советского спорта"
В России 17 июня будет проводиться международный турнир «Кубок Конфедераций по футболу 2017». Четыре города примут участников соревнования: Москва, Казань, Санкт-Петербург и Сочи.

Сборные команды поделены на две группы. В группе «А»:  Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика. В группе «В»: Германия, Чили, Камерун, Австралия.

Стадионы, на которых будут проводиться матчи:

•    Стадион «Открытие Арена», Москва;
•    Стадион «Казань Арена», Казань;
•    Стадион «Фишт», Сочи;
•    Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург.



Турнир откроется праздничным представлением и матчем между сборной России и Новой Зеландии.

Полное расписание матчей на Кубок Конфедераций 2017:

17 июня
Россия – Новая Зеландия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 18:00.

18 июня
Португалия – Мексика. Казань.  Стадион «Казань Арена». 18:00.
Камерун – Чили. Москва. Стадион «Открытие Арена». 21:00.

19 июня
Австралия – Германия. Сочи. Стадион «Фишт». 18:00.

21 июня
Россия – Португалия. Москва. Стадион «Открытие Арена». 18:00.
Мексика – Новая Зеландия. Сочи. Стадион «Фишт». 21:00.

22 июня
Камерун – Австралия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 18:00.
Германия – Чили. Казань. Стадион «Казань Арена». 21:00.

24 июня
Мексика – Россия. Казань. Стадион «Казань Арена». 18:00.
Новая Зеландия – Португалия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 18:00.

25 июня
Чили – Австралия. Москва. Стадион «Открытие Арена». 18:00.
Германия – Чемпион Африки. Сочи. Стадион «Фишт». 18:00.

28 июня
Полуфинал 1. A1 – B2. Казань. Стадион «Казань Арена». 21:00.

29 июня
Полуфинал 2. B1 – A2. Сочи. Стадион «Фишт». 21:00.

2 июля
Матч за 3-е место. Москва. Стадион «Открытие Арена». 15:00.
Финал. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 21:00.
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