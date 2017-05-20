Что дороже футбол, хоккей или баскетбол? Сравниваем бюджеты Лиги ВТБ, РФПЛ и КХЛ

После публикации бюджетов баскетбольных клубов России мы решили сравнить их с футбольными и хоккейными.



Спорт не может быть прибыльным. Вернее так – российский спорт не может быть прибыльным.



И это – не наши слова. Это слова экс-руководителя Администрации президента России Сергея Иванова, являющегося почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ. Примерно так звучала его реакция на опубликованные бюджеты российских баскетбольных клубов, выступающих в Единой лиге ВТБ.

Отдельно Сергей Иванов остановился на нескольких ключевых цифрах. В отрыве от всей остальной реальности они впечатляют. Но истина познается в сравнении. Вот мы и решили сравнить баскетбольные цифры с футбольными и хоккейными.

Бюджет лиги

Если верить словам Иванова, а не верить им нельзя, бюджет самой Единой лиги ВТБ составляет 552 миллиона рублей. Себе лига ничего не оставляет – только тратит порядка 7% бюджета на зарплаты сотрудников и содержание офисов.

Бюджет Российской футбольной премьер-лиги по словам ее президента Сергея Прядкина составляет порядка 41-42 миллионов долларов, что в пересчете на рубли по текущему курсу выливается примерно в 2,5 миллиарда рублей – почти в пять раз больше, чем у баскетболистов. При этом бюджет в условиях сложной экономической ситуации в стране сократился с 50 миллионов долларов.

Континентальная хоккейная лига, к сожалению, своего бюджета не раскрывала, так что баскетбол с хоккеем по этому критерию мы сравнить не можем. Зато хоккеисты поделились с нами структурой своих доходов и расходов. Так, почти половина доходов КХЛ (49%) приходится на спонсорские контракты и деньги от продажи рекламы. Другие статьи дохода: продажа телевизионных и интернет-прав (28%), телеканалы КХЛ (13%), взносы и штрафы клубов (5%) и прочие доходы (5%). Но есть хитрость. О телеправах поговорим дальше, но, сумму, полученную за их реализацию, мы примерно знаем, а значит можем и получить представление о всем бюджете лиги. За реализацию прав на трансляции КХЛ в сезоне 2016/17 планирует получить порядка 240 миллионов рублей. Если эта цифра составляет 28% от общего бюджета, то вся сумма равна примерно 857,1 миллиона рублей.

Права на телетрансляции

Доходы спортивных лиг складываются из многих источников. У самых развитых из них львиная часть доходов приходится на реализацию телевизионных прав. К сожалению, по этому критерию Единая лига ВТБ в список ведущих не входит. Реализация телеправ приносит баскетболистам лишь 4% от бюджета, или порядка 22 миллионов рублей.

В футболе эта цифра более внушительная – порядка 22 миллионов долларов (около 1,3 миллиардов рублей) или чуть более 50% от бюджета Российской футбольной премьер-лиги. К сожалению, по европейским меркам Россия не входит в число самых успешных стран по этому показателю.

Впервые сумма доходов от трансляций в КХЛ стала известна в сезоне 2014/15, когда лига перераспределила между клубами 114 миллионов, полученных за реализацию телевизионных и интернет-прав. В следующем сезоне эта сумма составила уже 243 миллиона рублей. В сезоне 2016/17 итоги еще не подводились, но прогнозы остаются на отметке 240 миллионов рублей – почти в 11 раз больше, чем в баскетболе, но в 5,4 раза меньше, чем в футболе.

Призовые

Зарубежные клубы живут за счет призовых, которые во многом складываются из денег, полученных лигами за телеправа. В России чаще высчитывается процент от общего бюджета лиги.

В случае с Единой лигой ВТБ общая сумма призовых составляет 392 миллиона рублей – 71% от бюджета, как и прописано в регламенте. Лучший по этому показателю клуб, все тот же ЦСКА, получил призовыми 135 миллионов рублей – менее 10% от своего бюджета.

В футболе процент пониже, но сумма призовых выше. Всего команды премьер-лиги между собой распределяют 52,7% от бюджета лиги. Можно посчитать, сколько примерно получит «Спартак» в этом сезоне. Чемпиону полагается: 12,7% от общего бюджета лиги, а также от общего призового фонда, который составляет 40% от бюджета лиги. По 2,5% от этой сумму получат все 16 команд и ее 10,2% - победитель. Таким образом «Спартак» получит около 7,4 миллионов долларов, или порядка 444 миллионов рублей.

На фоне футбола и баскетбола призовые в хоккее выглядят совершенно смехотворно. Обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона, все тот же питерский СКА получил от лиги 15,2 миллиона… рублей – те самые перераспределенные доходы от реализации прав на трансляции. В сезоне 2016/17 победитель получит больше. Всю сумму распределят между клубами следующим образом: 40% - между всеми командами (примерно по 3,3 миллиона рублей), 30% - на основе телевизионного спроса (у победителя гарантировано не менее 3 миллионов рублей), 30% - по спортивному принципу (50% из них – между всему клубами в плей-офф – по ,5 миллиона рублей, 25% - за победу в Кубке Гагарина – в районе 20 миллионов рублей, 15% - за победу в регулярном чемпионате и 10% - за второе место в Кубке Гагарина). В итоге бюджет победителей, питерского СКА, пополнится примерно на 28-30 миллионов рублей.

Бюджеты клубов

От сравнения лиг переходим к клубам. Начинается самое интересное – Единая лига ВТБ стала единственной, чьи клубы раскрыли свои бюджеты в этом сезоне. Самый внушительный – у московского ЦСКА – 2,5 миллиарда рублей. Он же с большой долей вероятностью входит и в тройку самых крупных в Европе, если и вовсе не является рекордным. Большая часть денег уходит на зарплаты игроков – 1,55 миллиарда рублей.

С ведущими футбольными клубами даже баскетбольный ЦСКА, конечно, не сравниться. Так, например, бюджет питерского «Зенита» в прошлом сезоне по неофициальным данным (бюджеты, конечно, никто не раскрывает) составлял 185 миллионов долларов – порядка 11 миллиардов рублей. Большая часть денег тоже уходит на зарплаты, но посчитать точную цифру не представляется возможным.

Наконец-то у нас появляется возможность сравнить баскетбол с хоккеем, правда, трехгодичной давности, когда Континентальная хоккейная лига в последний раз решилась попытаться быть открытой. Тогда были опубликованы зарплатные бюджеты хоккейных клубов на сезон 2013/2014. Самой богатой командой оказался питерский СКА – 1,27 миллиарда рублей – даже меньше, чем у баскетбольного ЦСКА. Полный бюджет СКА – тайна под семью замками.

Продажа билетов

Если призовые и цену на телеправа клубы сами контролировать не могут, то заработок на билетах – их шанс пополнить собственные бюджеты. В Единой лиге ВТБ этой возможностью лучше остальных пользуется ЦСКА – 62 миллиона рублей в год. Дальше – пропасть.

В футболе более или менее достоверные данные касаются 2015 года, когда самый посещаемый клуб лиги, московский «Спартак», на продажах билетов на свои 15 домашних матчей заработал 692 миллиона рублей.

В хоккее достоверные данные относятся к еще более раннему периоду – к 2012 году. Тогда руководство СКА озвучило прибыль в размере порядка 3 миллионов долларов. Эта цифра, помноженная на нынешнюю российскую реальность превращается примерно в 80 миллионов рублей.

Продажа атрибутики

Также клубы, как баскетбольные, так и футбольные с хоккейными, могут и должны зарабатывать на продаже своей атрибутики и прочих товаров, как в день матча, так и на постоянной основе в клубных магазинах. Баскетбольный ЦСКА отчитался от получения дохода по этой статье в размере 15,3 миллионов рублей.

В 2012 году питерский «Зенит» (футбольный, конечно) отчитался о доходах от реализации атрибутики в размере 17 миллионов долларов – около 102 миллионов рублей по нынешнему курсу.

В хоккее свежие данные тоже не самые свежие – за сезон 2013/2014. Тогда СКА заработал 82 миллиона рублей. Однако уже на следующий год план составлял 180 миллионов рублей.