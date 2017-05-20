Что дороже футбол, хоккей или баскетбол? Сравниваем бюджеты Лиги ВТБ, РФПЛ и КХЛ
После публикации
бюджетов баскетбольных клубов России мы решили сравнить их с футбольными и
хоккейными.
Спорт не может быть прибыльным. Вернее так – российский
спорт не может быть прибыльным.
И это – не наши слова. Это слова экс-руководителя Администрации
президента России Сергея Иванова, являющегося почетным президентом
баскетбольной Единой лиги ВТБ. Примерно так звучала его реакция на
опубликованные бюджеты российских баскетбольных клубов, выступающих в Единой
лиге ВТБ.
Отдельно Сергей Иванов остановился на нескольких ключевых цифрах. В отрыве от всей остальной реальности они впечатляют. Но истина познается в сравнении. Вот мы и решили сравнить баскетбольные цифры с футбольными и хоккейными.
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Бюджет лиги
Если верить словам Иванова, а не верить им нельзя, бюджет
самой Единой лиги ВТБ составляет 552 миллиона рублей. Себе лига ничего не
оставляет – только тратит порядка 7% бюджета на зарплаты сотрудников и
содержание офисов.
Бюджет Российской футбольной премьер-лиги по словам ее
президента Сергея Прядкина составляет порядка 41-42 миллионов долларов, что в
пересчете на рубли по текущему курсу выливается примерно в 2,5 миллиарда рублей
– почти в пять раз больше, чем у баскетболистов. При этом бюджет в условиях
сложной экономической ситуации в стране сократился с 50 миллионов долларов.
Континентальная хоккейная лига, к сожалению, своего бюджета
не раскрывала, так что баскетбол с хоккеем по этому критерию мы сравнить не
можем. Зато хоккеисты поделились с нами структурой своих доходов и расходов.
Так, почти половина доходов КХЛ (49%) приходится на спонсорские контракты и
деньги от продажи рекламы. Другие статьи дохода: продажа телевизионных и
интернет-прав (28%), телеканалы КХЛ (13%), взносы и штрафы клубов (5%) и прочие
доходы (5%). Но есть хитрость. О телеправах поговорим дальше, но, сумму,
полученную за их реализацию, мы примерно знаем, а значит можем и получить
представление о всем бюджете лиги. За реализацию прав на трансляции КХЛ в
сезоне 2016/17 планирует получить порядка 240 миллионов рублей. Если эта цифра
составляет 28% от общего бюджета, то вся сумма равна примерно 857,1 миллиона
рублей.
Права на телетрансляции
Доходы спортивных лиг складываются из многих источников. У
самых развитых из них львиная часть доходов приходится на реализацию
телевизионных прав. К сожалению, по этому критерию Единая лига ВТБ в список
ведущих не входит. Реализация телеправ приносит баскетболистам лишь 4% от
бюджета, или порядка 22 миллионов рублей.
В футболе эта цифра более внушительная – порядка 22
миллионов долларов (около 1,3 миллиардов рублей) или чуть более 50% от бюджета
Российской футбольной премьер-лиги. К сожалению, по европейским меркам Россия
не входит в число самых успешных стран по этому показателю.
Впервые сумма доходов от трансляций в КХЛ стала известна в
сезоне 2014/15, когда лига перераспределила между клубами 114 миллионов,
полученных за реализацию телевизионных и интернет-прав. В следующем сезоне эта
сумма составила уже 243 миллиона рублей. В сезоне 2016/17 итоги еще не
подводились, но прогнозы остаются на отметке 240 миллионов рублей – почти в 11
раз больше, чем в баскетболе, но в 5,4 раза меньше, чем в футболе.
Призовые
Зарубежные клубы живут за счет призовых, которые во многом
складываются из денег, полученных лигами за телеправа. В России чаще
высчитывается процент от общего бюджета лиги.
В случае с Единой лигой ВТБ общая сумма призовых составляет
392 миллиона рублей – 71% от бюджета, как и прописано в регламенте. Лучший по
этому показателю клуб, все тот же ЦСКА, получил призовыми 135 миллионов рублей
– менее 10% от своего бюджета.
В футболе процент пониже, но сумма призовых выше. Всего
команды премьер-лиги между собой распределяют 52,7% от бюджета лиги. Можно посчитать,
сколько примерно получит «Спартак» в этом сезоне. Чемпиону полагается: 12,7% от
общего бюджета лиги, а также от общего призового фонда, который составляет 40%
от бюджета лиги. По 2,5% от этой сумму получат все 16 команд и ее 10,2% -
победитель. Таким образом «Спартак» получит около 7,4 миллионов долларов, или
порядка 444 миллионов рублей.
На фоне футбола и баскетбола призовые в хоккее выглядят
совершенно смехотворно. Обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона, все тот же
питерский СКА получил от лиги 15,2 миллиона… рублей – те самые
перераспределенные доходы от реализации прав на трансляции. В сезоне 2016/17
победитель получит больше. Всю сумму распределят между клубами следующим
образом: 40% - между всеми командами (примерно по 3,3 миллиона рублей), 30% -
на основе телевизионного спроса (у победителя гарантировано не менее 3
миллионов рублей), 30% - по спортивному принципу (50% из них – между всему
клубами в плей-офф – по ,5 миллиона рублей, 25% - за победу в Кубке Гагарина –
в районе 20 миллионов рублей, 15% - за победу в регулярном чемпионате и 10% -
за второе место в Кубке Гагарина). В итоге бюджет победителей, питерского СКА,
пополнится примерно на 28-30 миллионов рублей.
Бюджеты клубов
От сравнения лиг переходим к клубам. Начинается самое интересное
– Единая лига ВТБ стала единственной, чьи клубы раскрыли свои бюджеты в этом
сезоне. Самый внушительный – у московского ЦСКА – 2,5 миллиарда рублей. Он же с
большой долей вероятностью входит и в тройку самых крупных в Европе, если и
вовсе не является рекордным. Большая часть денег уходит на зарплаты игроков –
1,55 миллиарда рублей.
С ведущими футбольными клубами даже баскетбольный ЦСКА,
конечно, не сравниться. Так, например, бюджет питерского «Зенита» в прошлом
сезоне по неофициальным данным (бюджеты, конечно, никто не раскрывает)
составлял 185 миллионов долларов – порядка 11 миллиардов рублей. Большая часть
денег тоже уходит на зарплаты, но посчитать точную цифру не представляется
возможным.
Наконец-то у нас появляется возможность сравнить баскетбол с
хоккеем, правда, трехгодичной давности, когда Континентальная хоккейная лига в
последний раз решилась попытаться быть открытой. Тогда были опубликованы
зарплатные бюджеты хоккейных клубов на сезон 2013/2014. Самой богатой командой
оказался питерский СКА – 1,27 миллиарда рублей – даже меньше, чем у
баскетбольного ЦСКА. Полный бюджет СКА – тайна под семью замками.
Продажа билетов
Если призовые и цену на телеправа клубы сами контролировать
не могут, то заработок на билетах – их шанс пополнить собственные бюджеты. В
Единой лиге ВТБ этой возможностью лучше остальных пользуется ЦСКА – 62 миллиона
рублей в год. Дальше – пропасть.
В футболе более или менее достоверные данные касаются 2015
года, когда самый посещаемый клуб лиги, московский «Спартак», на продажах
билетов на свои 15 домашних матчей заработал 692 миллиона рублей.
В хоккее достоверные данные относятся к еще более раннему
периоду – к 2012 году. Тогда руководство СКА озвучило прибыль в размере порядка
3 миллионов долларов. Эта цифра, помноженная на нынешнюю российскую реальность
превращается примерно в 80 миллионов рублей.
Продажа атрибутики
Также клубы, как баскетбольные, так и футбольные с
хоккейными, могут и должны зарабатывать на продаже своей атрибутики и прочих
товаров, как в день матча, так и на постоянной основе в клубных магазинах.
Баскетбольный ЦСКА отчитался от получения дохода по этой статье в размере 15,3
миллионов рублей.
В 2012 году питерский «Зенит» (футбольный, конечно)
отчитался о доходах от реализации атрибутики в размере 17 миллионов долларов –
около 102 миллионов рублей по нынешнему курсу.
В хоккее свежие данные тоже не самые свежие – за сезон
2013/2014. Тогда СКА заработал 82 миллиона рублей. Однако уже на следующий год
план составлял 180 миллионов рублей.