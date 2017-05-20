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Судный день Олега Знарка. Сергей Микулик – о полуфинале мечты Россия – Канада

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Судный день Олега Знарка. Сергей Микулик – о полуфинале мечты Россия – Канада
Фото: «Советский спорт»

Вот, похоже, и дожил Олег Знарок до своего судного дня на посту тренера сборной. Нет, формально-то контракт с федерацией у Олега Валерьевича действует еще год, но мы же помним, как болезненно порой воспринимают у нас знаковые поражения…

Шесть лет назад Вячеслав Быков с Игорем Захаркиным тоже до полуфинала чемпионата мира горя не знали, но два последовавших проигрыша стоили им работы в сборной

И Зинэтулу Билялетдинова тоже после Сочи-2014 стремительно попросили на выход, не дав доработать даже до мирового первенства.

Одно поражение от канадцев на карьере Знарка уже сказалось – после 1:6 в финале двухгодичной давности он перестал быть тренером-консультантом в московском «Динамо». Причем узнал он об этом, что называется, из газет, находясь уже в отпуске. И теперь предстоящий матч кроме как реванш рассматриваться просто не может – третье место у нас уже было в прошлом году, что едва ли можно считать удачей на домашнем льду. И этих канадцев, что без Сидни Кросби, но с Крисом Ли надо, конечно, сегодня обыгрывать.

И не стоит, право, жалеть, что встреча эта пришлась не на финал – где гарантия того, что до главного матча добрались бы обе команды, а чемпионат мира без противостояния в плей-офф России с Канадой – это обедненное какое-то соревнование.

Смена поколений в нашей сборной произошла почти незаметно – посмотрите: сегодня в составе уже нет никого из тех, кто помнит кошмар Ванкувера-2010. Зато на первые роли выходят те, кто бивал родоночальников хоккея на юношеских и молодежных чемпионатах. Поколение Панарина и Кузнецова, Кучерова и Василевского почти избавлено от печального пораженческого опыта, зато есть что вспомнить из победного – никакого канадского «комплекса» у этих ребят нет и не может быть по определению.

До нынешнего года они невольно находились в звездной тени Овечкина или Малкина, Дацюка или Ковальчука, но теперь рассчитывать надо исключительно на собственные силы. Тем паче, что стараниями энхаэловского начальства их пытаются провезти мимо Олимпиады-2018 и в Корее у нас будет совсем другая команда.

Но чтобы ее повел туда тот же тренер, очень постараться предстоит именно нынешнему составу. 

Матч

Канада - Россия

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Голосование: Кто сыграет в финале ЧМХ-2017?

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