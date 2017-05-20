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Знарок - мальчик для битья канадцами? Сегодня узнаем…

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Знарок - мальчик для битья канадцами? Сегодня узнаем…
Фото: Gettyimages.ru

Превью полуфинала Россия - Канада

- Вы не могли обыграть Канаду ни на чемпионате мира, ни на Кубке мира в Торонто. Будет ли это в вас сидеть? – бросили шайбу-вопрос журналисты главному тренеру сборной России после победы в Париже над чехами.

- Что должно сидеть? Я вам что, мальчик 18-летний? – обиделся Знарок.

Ой ли? Не лукавит ли тренер? В болельщиках ведь пражский разгром 1:6 (да и 3:5 на Кубке мира, пусть турнир этот из совсем другой системы координат) сидит. После финала-2015 поднялась волна отъезда игроков их КХЛ в НХЛ. Чуть ли не девятый вал. Знарок выпустил джина.

Это Кузнецов, забивший канадцам один из голов на Кубке мира, может с улыбкой рассуждать о том, что нынешняя Канада – не машина, и оборона у нее не такая жесткая, как раньше. Кузнецова на ЧМ-2015 не пригласили. В отличие от Овечкина, который принял участие в полуфинале и финале.

Попутно Знарок списал чувствительное поражение лот американцев на «валяние его подопечными дурака». А вал глупых удалений в четвертьфинале с чехами – на «предвзятое судейство».

Канадцы в оценках-прогнозах на полуфинал проявили сдержанность. Их тренер Джон Купер выразил восхищение Гусевым и пожелал голов трем его российским подшефным – Кучерову, Наместникову и даже вратарю Василевскому. Взамен на канадскую победу.

А форвард Киллорн, одноклубник Василевского, предупредил, что они знают, как надо ему бросать.

Тем не менее не стоит записывать «Кленовые листья» в фавориты. Да и били наши, и не раз, канадцев-фаворитов. На ЧМ-1993 сборная Бориса Михайлова победила отцов-основателей хоккея во главе с Майком Кинэном и Линдросом в составе со счетом 7:4, уступая по ходу матча 1:3. Это в полуфинале, а в финале - шведов (3:1). Почему бы той мюнхенской истории не повториться 24 года спустя? Мы точно не будем против. А Знарок не будет для канадцев мальчиком для битья.

В 2005-м в Вене наши в полуфинале канадцам уступили 3:4, дав им гандикап 0:4. В Квебеке-2009 и Берне-2009 мы победили «Кленовые листья» в финале – 5:4 от и 2:1. В 2010-м (в Кельне!) 5:2 в четвертьфинале, взяв какой-никакой реванш за позор в олимпийском Ванкувере. Вторую шайбу нам нарисовал Дюшен, который и сейчас в составе. Через год в братиславском четвертьфинале наших спас Кайгородов, совершив харламовский прорыв к канадским воротам, и поставивший победную точку Ковальчук – 2:1. Следующее свидание с родоначальниками хоккея состоялось спустя три года, в Праге-2015. Счет напоминать не стану, чтобы не огорчать российских болельщиков.

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