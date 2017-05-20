Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Тамбов
Футбол  Шинник0 : 1Балтика
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Футбол  Арсенал (мол)0 : 2Спартак (мол)
Хоккей  Канада4 : 2Россия
Футбол  Наполи- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Парни, как же так?! Россияне упустили верную победу в матче с Канадой

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Парни, как же так?! Россияне упустили верную победу в матче с Канадой
Фото: Gettyimages.ru

В полуфинале ЧМ-2017 сборная России имела подавляющее преимущество над канадцами в двух первых периодах. Но дрогнула в самой концовке – 2:4.

ЗА ОКЕАНОМ ЗАУВАЖАЛИ ЧМ

Сразу скажу, что больше всего меня поразило на полуфинальном поединке. Канада зауважала чемпионаты мира! Это подтверждалось большим количеством «кленовых» болельщиков на поединке. Нет, конечно наших было на порядок больше. И они продолжали исполнять на публике различные творческие замыслы. Кто-то шагал на арену в маске Путина, другой завернулся в махровое знамя с портретом Ленина. А мне особенно понравились морячок с солдатиком их Мурманска и их подруги, одетые в парадную школьную форму с пионерскими галстуками на шеях.

Но и канадских фанатов было много! Они также пили пиво перед матчем и весело рявкали в ответ: «Канада гуд! Канада вин!». И я отдаю должное канадским девушкам. Очень много симпатичных! Одна из них, узнав, что я из России, пожелала здоровья. По-русски, хотя и с сильным акцентом. И тут ж лихо отхлебнула из бокала с белым вином. И это было так очаровательно, что мое изношенное мужское сердце, настроившегося на битву бойца, дрогнуло. А допускать этого было нельзя. Потому что бой предстоял нешуточный. И чтобы вернуться в форму я вспомнил разговор с нашим известным специалистом Вячеславом Быковым.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ МАТЧА

НОЧНОЙ РАЗГОВОР С БЫКОВЫМ

В ночь перед матчем мы с Пашей Лысенковым и Вячеславом Аркадьевичем до трех часов просидели на берегу Рейна. Говорили обо всем. Но главной темой был, конечно, предстоящий матч с Канадой. Ведь Быков-то ее побеждал на четырех чемпионатах мира кряду – в 2008 и 2009 в финале, в 2010 и 2011 в четвертьфинале.

Экс-наставник нашей национальной команды неожиданно и твердо заявил, что верит в победу наших и сейчас. Не побоялся сделать четкий прогноз. Потому что, по его словам, почувствовал, что команда Олега Знарка созрела для этой победы. Для того, чтобы вынуть из себя что-то большее. Настроиться на матч так, чтобы сделать то, что еще недавно казалось невозможным.

При этом тренер напомнил, что и в любой сборной Канаде всегда существует сильное ядро. Которое расколоть невозможно, и которое в любой момент может вылететь и врезать так, что мало не покажется. О том, что любую европейскую команду можно смять и заставить морально сдаться. Но только не канадцев! Их можно победить только сплавом внутренней ярости и предельной сосредоточенности, который удалось создать нашей команде на финале в Квебеке.

И когда полуфинальный матч начался, начался я увидел, что Быков прав. Что внутри у наших игроков эта «рычалка» уже грозно ворчит. Что они вышли побеждать.

АНДРОНОВУ РАЗБИЛИ НОС

Я ждал традиционного для Канады стартового натиска, но его не было. Был довольно мощный хоккей с обеих сторон, но наши соперника передавливали.

И особенно преуспевало в этом, кстати, наше силовое звено. И Телегин, и Ничушкин имели шансы затолкать шайбу в ворота.

Однако тут надо сказать комплимент и канадцам. Они быстро разобрались, откуда идет угроза. Поняли, что начинает опасные атаки, уезжающий с шайбой за ворота Андронов. И начали методично долбить нашего центрфорварда.

Сперва Сергея сшибли с ног несколько подловатым ударом сзади. Это привело к первому удалению в матче. И пока канадцы спорили с арбитрами, россиянину доктор на лавке прилаживал на шею объемистый мешок со льдом. А вскоре Андронову расквасили нос уже без нарушения правил…

В большинстве у нас не пошло. Решающий бросок постоянно срывался. Хотя даже с учетом этого шайба залететь в ворота могла. Бывали у звена Шипачева и лишние, на мой взгляд, пасы с попыткой окончательно запутать соперника.

При том, что канадцы в двух первых периодах уступили россиянам по броскам, работы у Василевского хватало. Главным оружием заокеанской сборной были проходы по левому флангу с опаснейшим прострелом вдоль ворот.

Капитан канадцев Жиру сделал это просто блестяще. И если по-честному, то этот его пас просто должен был закончиться голом. Ни наша защита, ни голкипер повлиять на ситуацию уже не могли. Чернокожему форварду Симондсу оставалось только подставить клюшку и переправить шайбу в пустой угол. Но он на наше счастье промахнулся.

КУЗНЕЦОВ ОГЛУШИЛ СОПЕРНИКОВ

Ну а потом начался второй период. И, наверное, многие из вас все видели сами. Наши нападающие порвали канадскую оборону на портянки.

Очень важным был гол Кузнецова. И дело не только в том, что Евгений открыл счет в важном матче. Главное – как он это сделал! Панарин нашел его пасом на дальней штанге, против пустого угла. И Кузнецов… Вот же артистище! Вот пижон! Евгений не спешил. Он постоял, посмаковал. И только когда к нему кинулся ближайший канадец, отправил шайбу в сетку.

Очень издевательский гол. Моральный нокаут для соперника. И в психологическом противостоянии двух суперсборных это тоже очень важно.

Канадцы дрогнули. И тут же пропустили в меньшинстве, позволив, наконец, тройке Шипачева порезать свою защиту точными пасами на кусочки. Ну а завершил эту атаку, как водится, Гусев.

В тот момент соперника можно было брать тепленьким. У россиян во втором периоде было еще два стопроцентных момента с выходом и «1 в 0» и «2 в 1». Хотя бы раз, но надо было и тут забить. Но наши добивать оглушенных канадцев не стали, сохранив интригу на третий период.

МОЛИМСЯ НА ВАСИЛЕВСКОГО

Это было большой ошибкой. И я вновь вспомнил предупреждение Быкова о канадском ядре, которое может вылететь в любой момент, уже на 41-й минуте поединка, когда канадцы лихо реализовали большинство и сократили счет до минимума.

Перерыв позволил сопернику прийти в себя. И бой, по сути, начался с начала. Причем, инициатива перешла к сопернику. Канадцы в третьем периоде начали долбить по нашим воротам так, как обычно это делают в первом. И по началу россияне оказались к этому натиску не совсем готовы.

Оставалось пластаться в обороне, молиться на вратаря и надеяться на контратаки. Нашей защите пришлось – в штрафной бокс отправились Белов, Зуб, Кузнецов… Под оглушительный свист с трибун россияне с трудом отбрасывались, постоянно играя в меньшинстве.

Под конец матча стало понятно, что наши здорово наелись. А канадцы продолжали наседать. Запирали россиян в зоне. И на 56-й минуте счет сравняли – 2:2. Мало того, с травмой колена в раздевалку увели Гаврикова…

И еще через пару минут счет стал 3:2 в пользу канадцев. Потом 4:2… Обидно! Не за проигрыш. За то, что упустили в этом поединке верную победу, которая была уже в руках… И опять мы проиграли матч в третьем периоде.

Матч

Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Голы:

Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артемий Панарин: Наш матч с Канадой – это полная задница!Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал поражение в матче с канадцами (2:4) в полуфинале чемпионата мира.Александр Шмурнов: Дело в удаче и характереКомментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал поражение сборной России от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира.Юрий Розанов: Очень обидно. Два периода идеальной игры...Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов прокомментировал поражение сборной России от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира.Канада одержала волевую победу над Россией и вышла в финал чемпионата мираКанада одержала волевую победу над Россией и вышла в финал чемпионата мираСборная России потерпела поражение от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира в Кельне.Видео голов матча Канада – РоссияВ субботу прошел полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Канады и России (4:2).«Канада порвет Россию». Почему канадцы и не считали наших за соперников«Канада порвет Россию». Почему канадцы и не считали наших за соперниковКанадские болельщики не видят у сборной России шансов без Овечкина, а известный специалист сравнивает нашу команду с медведем.Канада – Россия. Кузнецов забросил первую шайбу на ЧМ-2017Нападающий сборной России Евгений Кузнецов отличился в полуфинальном матче чемпионата мира против Канады.Канада – Россия – 4:2. Как это былоКанада – Россия – 4:2. Как это былоСборные Канады и России встретятся сегодня в полуфинале чемпионата мира.Майк Кинэн: Знарок подготовит что-то особенное для канадцевБывший тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн поделился соображениями о полуфинале чемпионата мира-2017.Назван состав сборной России на матч с КанадойОфициальный сайт ФХР опубликовал состав сборной России на полуфинал чемпионата мира против команды Канады.Читатели «Советского спорта» полагают, что в финале ЧМХ-2017 сыграют сборные России и ШвецииСегодня в Кельне состоятся два полуфинальных матча чемпионата мира по хоккею.Рафаил Ишматов: Тревоги за матч с канадцами нет, все будет нормальноЗаслуженный тренер России Рафаил Ишматов поделился ожиданиями от полуфинала Канада - Россия на чемпионате мира-2017.Идеальная тактика для этого чемпионата мира: раскрываем секретыИдеальная тактика для этого чемпионата мира: раскрываем секретыКак посетить чемпионат мира по хоккею и не разориться – лайфхаки от журналистов «Советского спорта»Андрей Николишин: Самое слабое звено в сборной Канады – вратариТренер Андрей Николишин поделился ожиданиями от матча Канада - Россия в полуфинале чемпионата мира-2017.Знарок – мальчик для битья канадцами? Сегодня узнаем…Знарок – мальчик для битья канадцами? Сегодня узнаем…Превью полуфинала чемпионата мира Россия – Канада.Владимир Крикунов: Мне не понравилась линия обороны канадцев, шансы на победу России высокиГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею Канада - Россия.Андрей Коваленко: Сборная России проводит чемпионат мира ярче, чем канадцыГлава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею Канада - Россия.Судный день Олега Знарка. Сергей Микулик – о полуфинале мечты Россия – КанадаСудный день Олега Знарка. Сергей Микулик – о полуфинале мечты Россия – КанадаВот, похоже, и дожил Олег Знарок до своего судного дня на посту тренера сборной.В чем Россия точно лучше Канады. Факты, с которыми вы не сможете поспоритьВ чем Россия точно лучше Канады. Факты, с которыми вы не сможете поспоритьЭти пять причин намекаюют на то, что именно сборная России – фаворит полуфинала.«Я железный, что со мной будет?» Русский защитник готов остановить Канаду«Я железный, что со мной будет?» Русский защитник готов остановить КанадуЗащитник сборной России Владислав Гавриков не боится драки, а зарплату тратит на помощь родителям.
Футбол
Дзагоев, Игнашевич и Березуцкие могут пропустить матч с «Анжи»
Теннис
Макарова и Веснина вышли в финал турнира в Риме в парах
Хоккей
Рене Фазель: Несмотря на заявления НХЛ об Олимпиаде, наши двери по-прежнему открыты
Баскетбол
Димитрис Итудис: Не согласен с тем, что большинство обвиняет в поражении Де Коло
все новости
Канада
Канадакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости