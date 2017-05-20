Канаде проиграл лично Знарок. Однозначно! Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» – о причинах ужасного поражения сборной России в матче с Канадой (2:4) в полуфинале чемпионата мира.

У победы, говорят, много отцов – поражение всегда сирота. Но не в нынешнем случае. Настаиваю: полуфинал проиграл конкретно Олег Знарок. Не Харийс Витолиньш, отвечающий за тактические нюансы. И не кто-то из наших игроков, замешкавшихся в роковые моменты третьего периода.

Проиграл главный тренер. Ответственный за командную силу духа, за состояние командной души, за командный настрой. Мы с вами не были в раздевалке российской сборной в перерыве между вторым и третьим периодами. Мы можем только догадываться о том, какой разговор там шел, какие слова звучали. Но команды вернулись на лед, и мы очень быстро обнаружили: разговор шел не тот и слова были найдены неверные.

Потому что вплоть по последних секунд второго периода не были ни малейших, хоть под микроскопом выискивай, предпосылок к перевороту в игре! Разве что наши по ходу дела повадились все чаще удаляться. По дурной привычке, которую не удавалось выкорчевать весь чемпионат, но которую в первой половине полуфинале удалось-таки засунуть куда поглубже.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ МАТЧА

Помаленьку просаживалась концентрация. А с началом третьей двадцатиминутки ушла совсем.

При этом я уверен: нынешняя сборная России сильнее нынешней сборной Канады. Больше того: несмотря на высказанный вначале серьезнейший упрек в адрес Знарка, хочу обязательно его поздравить с созданием такой команды. В лучших не российских даже, а советских образцах. Отлично сбалансированную и структурированную. Где практически каждый игрок оказался на уровне порученных ему задач.

Но откуда-то вылезла вот в самый неожиданный и неподходящий момент беда и показала свой жуткий лик. В принципе – все в этом мире, да и в нашей отчизне повторяется. Примерно так сборная Союза отдала в самой концовке канадцам Суперсерию-1972. А потом причастные к тому историческому противоборству рассказывали: да мы уже считали, что дело сделано. Главный тренер Всеволод Бобров в первую очередь…

Эта сборная России сильно напоминает «Спартак» работы Карреры. Драйв, самоотдача, игровой аппетит – все совпадает. Да пересмотрите хотя бы шайбы Кузнецова и Гусева канадцам – а потом мячи красно-белых в ворота ЦСКА в недавней игре! Голы-близнецы!

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Но Канада, со своей стороны, – это «Ростов» Бердыева. Однозначно. В первом периоде я отслеживал поперечные канадские передачи-разрезы с фланга на пятак, в третьем – перешедшие в конвейерный режим накидки на пятак при большинстве – и все-то перед мысленным взором возникали наработки Курбана Бекиевича по стремительному выводу Полозу и Азмуна на завершение атаки. Тоже ведь сплошная технология!

Но! Наш главный тренер почему-то не поверил в том роковом перерыве, что его команде может сделаться против технологий так же тяжко, как «Спартаку» против «Ростова»…

Почему не поверил? Это же канадцы, внутри которых всегда черти водятся!

Думаю на сей счет вот что. Слишком всемогущей – в контексте КХЛ – командой руководил Знарок с августа по апрель. И слишком редко, что называется, жареный петух ее клевал. Вот и отвык наш главный неусыпно контролировать все рабочие детали. Страха на него не было…

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