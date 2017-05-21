Сергей Павлов «вытащил» «Атырау» с 12-го уже на восьмое место

Сергей Павлов

Обзор матчей Чемпионата Казахстана по футболу. Премьер-лига, 13-й тур.

Тобол - Окжетпес 5:1 (2:0)



20 мая, 2017, 16:00 . п. Затобольск, стадион «Затоболец». 2000 зрителей.

Голы: Сартаков Григорий 35 (1:0) , Щеткин Алексей 41 (2:0) , Деспотович Джордже 60 (3:0) , Хорват Лукас Марио 90+1 (3:1) , Джалилов Рауль 90+2 (4:1) , Щеткин Алексей c пенальти 90+6 (5:1) .

Предупреждения: Недашковский Олег 24, Куксин Антон 34, Струков Сергей 47, Мухутдинов Альмир 58, Досмагамбетов Тимур 86.

Удаления: Малый Сергей 72, Куксин Антон 90+5.

Тобол: Непогодов Дмитро, Жарынбетов Самат (Жулпа Артурас 55), Щеткин Алексей, Сартаков Григорий, Мухутдинов Альмир (к), Молдакараев Жасулан (Савич Душан 67), Малый Сергей, Жакупов Тимур, Дмитренко Виктор, Джалилов Рауль, Деспотович Джордже (Кассай Фернандер Пауль Христиан 74).

Резерв: Павлов Станислав, Жангылышбай Тохтар, Эльмурзаев Темирлан, Шубаев Жаслан, Главина Денис.

Окжетпес: Стаменкович Саша (к), Шафф Сергей (Волков Виталий 76), Юрин Игорь, Куксин Антон, Недашковский Олег, Федин Максим (Досмагамбетов 67), Струков Сергей (Козлов Александр 84), Хорват Лукас Марио, Политыло Сергей, Нейн Еоне Джозеф Султан, Генков Цветан.

Резерв: Абжанов Руслан, Абилгазы Султан, Кейлер Сергей, Даиров Нурлан, Аяганов Алибек, Сламбеков Демиат.

Судьи: Денис Измайлов (Талдыкорган), Серик Жаппасбаев (Кызылорда), Рустам Бейжанов (Петропавловск). Резервный судья: Санжар Искаков (Костанай).

После смены руководителя Акмолинской области из «Окжетпеса» ушел весь управленческий персонал. Главный тренер команды Владимир Муханов ушел с тонущего корабля вслед за коллегами, и за кокшетауцев стало тревожно. Самобытный коллектив, скорее всего, до конца сезона будет влачить жалкое существование и в игровом, и в финансовом плане…

Несмотря на все перетрубации, гости собрались и вышли на игру мобилизованные и первыми нанесли опасный удар – пробил Сергей Шафф. До истечения первого получаса игры матч был равным. Ну а начало разгрома положил защитник хозяев Сартаков, забивший после розыгрыша углового.

«Окжетпес» бросился было отыгрываться, но не повезло сначала Шаффу, а затем и Юрину. Но, не забиваешь ты, забьют тебе. На 41-й минуте Щеткин перебрасывает Стаменковича и на перерыв костанайцы уходят, имея весомое преимущество в 2 мяча.

Нужно отдать должное кокшетауцам – после перерыва они вышли заряженные на борьбу, не взирая на печальный для них счет. Уже в начале второй половины встречи Юрин был близок к тому, чтобы счет сравнять, однако ветерану гостей не улыбнулась удача. Ну а вскоре «Тобол» забил свой третий мяч – «сладкая парочка» костанайцев Щеткин-Деспотович классно разыграли мяч и серб забил третий гол для своей команды.

Костанайцы могли перевести игру в средний темп и спокойно доиграть матч, однако на 72-й минуте, неожиданно удаляется с поля Сергей Малый, после чего синегорцы вновь воспряли духом, однако забить гол престижа гостям удалось уже в добавленное время. На последних минутах матча футболисты изрядно повеселили публику – хозяева просто раздавили сломленных гостей – на 3 и 4 добавленных минутах забив еще мяч. Отличились Рауль Джалилов и Алексей Щеткин (с пенальти). Итог – 5:1. Вот такое наследство оставил после себя экс-тренер «Окжетпеса» Владимир Муханов, экстренно улетевший накануне игры подписывать контракт с «Актобе».

После игры

Виктор Семенов, и.о. главного тренера ФК «Окжетпес» (Кокшетау):

«Тяжело комментировать что-то после такого счета. В основном, проиграли из-за собственных ошибок. Если допускать такие ошибки, конечно, и результат будет плачевный. Хочу извиниться перед болельщиками, которые приехали нас поддержать».

Омари Тетрадзе, главный тренер ФК «Тобол» (Костанай):

«Я думаю, что игра болельщикам «Тобола» понравилась. Много забитых голов – это то, что ждут наши болельщики. Что касается игры, в начале было очень тяжело вскрыть оборону соперников. Первый гол, который мы забили, раскрепостил нашу команду. Отсюда было и территориальное преимущество и в целом играли не плохо. Во втором тайме соперник имел небольшое преимущество, но, тем не менее, свои моменты, которые мы создали на контратаках, использовали на сто процентов. Я думаю, что сегодня заслуженная победа «Тобола», с чем я всех поздравляю».

Россияне: Виталий Волков («Окжетпес») вышел на замену на 76 минуте, а Александр Козлов («Окжетпес») на 84-й. Даниила Чертова («Окжетпес») не было даже в резерве.

Кайрат - Тараз 4:0 (0:0)

20 мая, 2017, 17:00 . г.Алматы, стадион «Центральный». 8000 зрителей.

Голы: Турысбек Бауыржан 55 (1:0) , Гоу Жерар 58 (2:0) , Исаэль Барбоза 80 (3:0) , Исламхан Бауыржан с пенальти 87 (4:0) .

Предупреждения: Амирханов Максат 55.

Кайрат: Плотников Владимир, Бакаев Михаил (Турысбек Бауыржан 46), Жуков Георгий (Исламхан Бауыржан 83), Куат Исламбек, Суюмбаев Гафуржан, Ахметов Елдос, Вороговский Ян, Элек Акош, Гоу Жерар, Аршавин Андрей (к) (Иличевич Иво 68), Исаэль Барбоза.

Резерв: Грубов Олег, Покатилов Стас, Балтабаев Ойбек, Куантаев Ермек, Анене Чума Энеке Уче, Маркович Жарко.

Тараз: Бабаханов Джурахон,Таубай Абзал, Молтусинов Антон, Амирханов Максат (к), Сейдахмет Еркебулан (Мухаметшин Руслан 46), Зайнутдинов Бактиер (Байжанов Тимур 73), Миюшкович Неманья, Морис Жан-Эд (Кожамберды Жакып 67), Шипицин Евгений, Диара Мохамед Ламина, Эргашев Давронжон

Резерв: Сатубалдин Арслан, Карпык Ардак, Нуралы Мадияр, Шадманов Бекзат, Фещук Максим.

Судьи: Болат Карлибаев (Уральск), Анатолий Ходин (Атырау), Торебек Жаксылык (Кызылорда) Резервный судья: Рустам Омаров (Алматы).

«Кайрат» без труда переиграл джамбульцев. После этой победы подопечные Кахабера Цхададзе вышли на чистое третье место в турнирной таблице.

После матча

Кахабер Цхададзе, главный тренер ФК «Кайрат»:

«Поздравляю футболистов с очень хорошей игрой и красивой победой. Спасибо им за хорошую работу, которую они провели. Они всю игру контролировали, мы всегда им говорим, что как не шла игра, мы должны играть в свой футбол и всегда иметь терпение. Понимаю, что все хотят, чтобы голы были на первых минутах, но с другой стороны нужно быть очень внимательным. Мы играем против мастеров, которые также много тренируются. У «Тараза» сегодня была глубокая защита, первый и второй тайм они сели в штрафной площади. Если вы посмотрите, линия защиты стояла практически возле вратаря, не было пространства. Молодцы футболисты, что всё выдержали и много комбинировали. Поэтому «Таразу» и пришлось всё время бегать без мяча и никакая команда не сможет играть без мяча весь матч. Во втором тайме добавили одного игрока в штрафную площадь соперника, и это сыграло самую большую роль. Мы очень быстро забили и всё пошло, как мы планировали. Сейчас не нужно останавливаться на этой игре».

Воит Талгаев, главный тренер ФК «Тараз»:

«Поздравляю «Кайрат» с заслуженной победой. Не знаю, что случилось с командой, с тем планом, который выдерживался в первом тайме и выходили в атаку. Но не хватает мастерства, первого паса, последнего паса. Во втором тайме гол пропустили, предупредили, что будут два нападающих играть и три защитника центральных должны были контролировать. Ладно, если бы молодые игроки, но взрослые футболисты играют в защите и такие ошибки совершают.

Потом же, непонятно было в моменте с пенальти. Линейный арбитр поднял флажок, а потом отменяет офсайд. И пенальти обычно дают, когда человек в естественном положении касается рукой, но человек упал и по руке попал мяч. Мы найдем таких же моментов пять-шесть и нам не давали пенальти. Что еще говорить? Поздравляю еще раз соперника. Против нас играла более мастеровитая команда».

Россияне: Андрей Аршавин («Кайрат») провел на поле стартовые 68 минут и отдал две голевые передачи. Евгений Шипицин («Тараз») провел весь матч, Руслан Мухаметшин («Тараз») вышел на замену на 46 минуте. Андрея Горбанца («Тараз») не было даже в резерве.

Ордабасы - Актобе 2:1 (2:0)

20 мая, 2017, 17:00 . г.Шымкент, стадион «Намыс». 2700 зрителей.

Голы: Тунгышбаев Еркебулан 31 (1:0) , Нусербаев Танат 39 (2:0) , Соуза Альмейда Юри 90+2 (2:1) .

Предупреждения: Каиров Багдат 16, Толебек Мардан 23, Бейсенов Бекзат 28, Диакате Абдулай 33, Силва Ассис Де Оливейра Жуниор Витор 45+1, Аслан Рафкат 67.

Удаления: Каиров Багдат 54 (второе предупреждение), Толебек Мардан 74 (второе предупреждение).

Ордабасы: Нурмухаметов Рамиль, Тунгышбаев Еркебулан (Кожабаев Бакдаулет 79), Толебек Мардан, Смаков Самат, Нургалиев Азат (к) (Гейнрих Александр 86), Бейсенов Бекзат, Абдулин Ренат, Нусербаев Танат, Фонтанелло Пабло, Бочаров Никита, Диакате Абдулай (Жумаханов Самат 65).

Резерв: Бекбаев Алмат, Булешев Алибек, Аширбеков Кайрат, Адырбеков Талгат, Симчевич Александр, Гогуа Гогита.

Актобе: Сидельников Андрей (к), Жумагали Саят, Шестаков Кирилл, Какимов Асланбек, Каиров Багдат, Байтана Бауыржан, Аслан Рафкат, Соуза Альмейда Юри, Воловик Олександр, Силва Ассис Де Оливейра Жуниор Витор (Торрес Хуан Мануэль 46, Тотай 70), Диас Морейра Кассиано (Айтбаев Берик 56).

Резерв: Отарбаев Самат, Зенькович Игорь, Даутов Дамир, Абдукаримов Абильхан, Саулет Ардак, Ермаченко Олександр.

Судьи: Алексей Бобров (Караганда), Айдын Тасыбаев (Павлодар), Денис Лабашов (Атырау).

Резервный судья: Жандос Абжан (Шымкент).

Продолжается беспрецедентное падение ФК «Актобе». Накануне западно-казахстанской команде был представлен новый главный тренер – Владимир Муханов, ранее уже работавший с «Актобе». Однако, по непонятным причинам, Муханов не полетел с командой на юг, откуда, скажем прямо, мало, кто увозит очки. Как следствие, непонятного поведения главного тренера – очередной неудовлетворительный результат. И пусть читателя не смущает скромный счет. Хозяева нанесли в 3 раза больше ударов чем гости и к двум забитым мячам спокойно могли добавить еще 3-4. Гости забили на 2-й добавочной минуте. По мнение специалистов, даже Муханов уже не поможет «Актобе» в этом сезоне и команда является одним из главных претендентов на понижение в классе.

После матча

Игорь Прохницкий, и.о. главного тренера ФК «Актобе»:

«К сожалению, нам не хватило 2-3 дней на подготовку к этой игре. Если бы у нас был классический недельный цикл, то ребята восстановились к этой игре, и мы подготовились лучше. Поверьте мне, мы сюда ехали даже не за ничьей. Мы старались тут играть только на победу».

Алексей Петрушин, главный тренер ФК «Ордабасы» (Шымкент):

«Настроение нет, потому, что пропустили гол в компенсированное время, смазало то впечатление от игры, мы имели достаточно большое преимущество, даже во втором тайме целый ряд моментов, одних только выходов один на один, три было, но не забили. Естественно этот мяч в наши ворота не нужен был, поэтому я и расстроен. Но главное результат на сегодняшний день и главное остаться в этой тройке. В целом результат и игра, то мы показали неплохой футбол».

Россияне: Никита Бочаров («Ордабасы») провел весь матч на позиции правого вингера.

Кайсар - Шахтёр 2:1 (0:1)

20 мая, 2017, 18:00 . г.Кызылорда, стадион им. Г.Муратбаева (зап.поле). 2000 зрителей.

Голы: Станоевич Марко 24 (0:1) , Алтынбеков Елжас 53 (1:1) , Коробкин Валерий 83 (2:1) .

Предупреждения: Камара Джон Банколе 26, Аржанов Володимир 60, Горячий Евгений 68, Нарзилдаев Думан 74, Багинский Ярослав 83.

Кайсар: Исламкулов Марсель, Нарзилдаев Думан, Мулдаров Алексей (Сахалбаев Руслан 53), Кукеев Жамбыл (Алтынбеков Елжас 46), Горячий Евгений, Байжанов Максат (к) (Коробкин Валерий 81), Ламанж Абдель Азиз, Курьор Матиас, Камара Джон Банколе, Граф Иван, Аржанов Володимир.

Резерв: Григоренко Александр, Цирин Антон, Толегенулы Медет, Рустемов Ерболат, Жахаев Айбол, Николич Стефан.

Шахтёр: Багинский Ярослав, Шахметов Марат, Тажимбетов Дауренбек (Таттыбаев Айдос 72), Хайруллин Ринат (Мангуткин Ильнур 75), Скорых Сергей (к), Алимбаев Руслан (Габышев Михаил 70), Станоевич Марко, Зошак Стефан, Айегбуси Олукореде, Кадио Дидиер Борис, Стоянович Милан.

Резерв: Шацкий Игорь, Омиртаев Оралхан, Аллегриа Алессио.

Судьи: Багдат Абдуллаев (Каратау), Евгений Филипчук (Шымкент), Сергей Попов (Астана).

Резервный судья: Данияр Сахи (Кызылорда).

«Кайсар» одержал волевую победу и укрепился на 6 месте в таблице, оторвавшись от преследователей.

После матча

Алексей Еременко, главный тренер ФК «Шахтер» (Караганда):

«Хочу поздравить «Кайсар» с волевой победой. Тяжелая очень игра, жарко было. Проигрывая 1:0, нашли силы, бились до конца. Такая победа дорогого стоит! О своей команде: оба гола надо посмотреть. При первом - позиционные ошибки. Игрок выскакивает один на один между двумя центральными защитниками. Проспали. Второй надо посмотреть, что там было. Смотрелось, что вратарь уже взял мяч и выбили из рук у него, но судейское решение есть судейское решение. В конце результат 2:1 в пользу хозяев, с чем и поздравляю их. Очень обидно».

Стойчо Младенов, главный тренер ФК «Кайсар» (Кызылорда):

«Сегодняшнюю победу мы посвящаем нашему акиму, у него сегодня был день рождения. Команда сделала сегодня все, чтобы добыть победу. Это была хорошая победа при хорошей игре – мы показали характер. Замены сделали свое дело – успели забить 2 мяча. Подчеркну, что победа очень важна была сегодня и далась она нам крайне нелегко. Поздравляю команду и фанатов».

Акжайык - Астана 0:2 (0:0)

20 мая, 2017, 18:00 . г.Уральск, стадион им. П.Атояна. 2000 зрителей.

Голы: Маевский Иван 60 (0:1) , Муртазаев Роман 75 (0:2) .

Предупреждения: Логвиненко Юрий 53, Николич Йован 57, Шомко Дмитрий 68.

Удаления: Николич Йован 69 (второе предупреждение).

Акжайык: Толебаев Денис, Сергиенко Эдуард, Омаров Бауыржан (Ерсалимов Азат 65), Шмидт Дмитрий, Шабаев Андрей, Перцух Юрий (Тапалов Еркин 72), Изу Азука Ибобо, Одибе Майкл, Николич Йован, Коронель Ортиз Фредди Хавьер (Аренас Дельгадо Хуан Мануель 76), Говедарица Предраг (к).

Резерв: Котляр Вячеслав, Зулфикаров Абылхаир, Макаев Георгий, Валиуллин Руслан, Антипов Иван, Рубио Костнер Матиас Мартин.

Астана: Мокин Александр, Муртазаев Роман (Ллуллаку Аздрен 85), Постников Евгений, Бейсебеков Абзал, Логвиненко Юрий, Шомко Дмитрий (к), Граховац Срджан (Мужиков Серикжан 79), Кабананга Джуниор, Твумаси Патрик (Жалмукан Дидар 90+1), Маевский Иван, Шитов Игорь.

Резерв: Эрич Ненад, Аничич Марин.

Судьи: Артём Кучин (Караганда), Евгений Попов (Усть-Каменогорск), Олег Богданов (Семей).

Резервный судья: Булат Сариев (Уральск).

«Астана» всеми силами пытается брать 100% очков в каждом матче, чтобы к еврокубкам обеспечить спокойную жизнь во внутреннем первенстве и пока ей это удается. Отчетный матч стал для Уралська первым в этом сезоне на натуральном поле стадион. К сожалению, поле было не лучшего качества, что естественно сказалось на игре обеих команд.

Первый тайм прошел при преимуществе «Астаны», тем не менее, Александр Мокин не мог себе позволить расслабиться. Мяч после удара Коронелля задевает кого-то из защитников и меняет траекторию, но Мокин успел перестроиться и в красивом прыжке отразил этот удар. Чуть позже бил уже Шабаев после розыгрыша углового, но мяч прошел мимо штанги.

У других ворот активничал Роман Муртазаев, сначала он бил сам, но мяч оказался в руках Дениса Толебаева. Позже уже делал Муртазаев передачу под удар Ивана Маевского, но мяч, заметавшись по штрафной, ушел мимо цели.

Второй тайм начался вновь с атак столичной команды. И мяч оказался в воротах Толебаева после розыгрыша штрафного, туда его отправил Иван Маевский. Но судья матча Артем Кучин усмотрел игру рукой в исполнении полузащитника сборной Беларуси и гол отменил. Но все-таки Маевский забил. Патрик Твумаси прошел по правому флангу и прострелил вдоль ворот, Толебаев прервал полет мяча, но футбольный снаряд оказался в ногах Маевского, и Иван открывает счет.

Чуть позже Муртазаев убегает в контратаку, но у Николича было свое мнение, он сбивает форварда «Астаны» и видит перед собой желтую карточку, которая становится для него второй в этом матче. Играя в большинстве, астанчане продолжили методично расшатывать оборону соперника. И счет становится 2:0. После штрафного Патрика Твумаси Роман Муртазаев играет головой и переправляет мяч в ворота.

После матча

Вахид Масудов, главный тренер ФК «Акжайык» (Уральск):

«Тяжело говорить по такой игре. «Астана» выше классом, мы же попробовали противопоставить желание, в первом тайме у нас были моменты, во втором - немного не доработали в игровых эпизодах. Возможно те проблемы, с которыми мы готовились к сезону, сейчас вылезают. Есть большие проблемы с выплатами за прошлый год, за этот уже накопились, поэтому тяжело настраивать команду. Но нужно исходить из того, что есть.

- Сегодня газон был не самого лучшего качества, причем его не стали поливать. Возможно, хотели нивелировать преимущество «Астаны» во владении мяча?

- Нет, проблема не в этом. Здесь уже который год нет полива, завозят воду бочками, машинами. В этом тоже наша проблема, я был бы рад, если бы был газон политый, мяч ходил бы быстрее».

Станимир Стойлов, главный тренер ФК «Астана»:

«Была заслуженная победа нашей команды, «Акжайык» хорошо играли, защищали свои ворота. Про футбол говорить больше нечего. Если разрешают играть на таких полях и не жалко футболистов, то становится смешно. Люди, которые должны принимать меры, сидят в кабинетах, а футболисты и болельщики мучаются. Не одна команда не может показать хороший футбол на таких полях. Если мы хотим думать о развитии футбола, о подъёме уровня сборной, на таких полях не должны проводиться матчи. Я здесь уже 3 года, и каждый раз ситуация становиться все хуже. Просто так мы футбол не поднимем. Нельзя делать из людей дураков, хотеть играть в Европе, но не развивать инфраструктуру. Обидно за казахстанский футбол, ведь у клубов есть деньги на легионеров и тренеров, но не хотят развивать поля.

- Как думаете, чем играть на таких естественных полях, может лучше постелить газон, как в Павлодаре и Астане?

- Если везде будут такие поля, то футбол станет в два раза сильнее. Сами посмотрите, какой ритм был в матче «Астана» - «Иртыш», болельщики остались довольны, они увидели футбол хорошего уровня. Обидно, что ничего не делается для улучшения условий, а потом когда клубы вылетят из Европы, будем искать крайнего. И крайним всегда будет тренер. Но это меня не тревожит, меня тревожит то, что футбол не развивается. Я приехал в Казахстан, чтобы что-то сделать для своей команды и всего футбола».

Иртыш - Атырау 1:1 (1:0)

20 мая, 2017, 19:00 . г.Павлодар, стадион «Центральный». 3500 зрителей.

Голы: Кислицын Александр 27 (1:0) , Обшивач Юре 68 (1:1) .

Предупреждения: Родич Иван 44, Ли Виталий 69, Воротников Илья 72, Сапаров Алтынбек 80, Пасеченко Андрей 90.

Иртыш: Лория Давид (к), Фонсека Да Касто Фернандес Карлос Мануэл, Дарабаев Аслан (Алиев Пиралы 68), Воротников Илья, Гетериев Казбек (Жумаскалиев Нурбол 79), Кислицын Александр, Фофана Беко Исмаел, Джа Джедже Франк (Бандо Нганбе Серж 73), Двали Лаша, Родриго Антонио До Нассименто, Живкович Стефан.

Резерв: Калмыков Никита, Шабалин Павел, Есимов Руслан, Калинин Илья, Чернышов Владислав, Ткачук Евгений.

Атырау: Пасеченко Андрей, Хайруллин Марат (к) (Джокич Йован 46), Сапаров Алтынбек, Коробов Захар, Калмуратов Куаныш, Мажитов Даурен, Максимович Новица, Обшивач Юре, Родич Иван (Сулей Алишер 46 ), Лобжанидзе Уча, Двалишвили Владимир (Ли Виталий 65).

Резерв: Калменов Нурболат, Маров Алексей, Кайраллиев Даурен, Нурыбеков Айбар, Эсатов Руслан, Саломов Шавкат.

Судьи: Александр Алиев, Александр Павлов, Сергей Васютин (все -Алматы) . Резервный судья: Аскар Букенов (Павлодар) . Дополнительные ассистенты судей: Тимур Кумашев (Астана), Иван Филатов (Сарань).

Команда россиянина Сергея Павлова продолжает удивлять – на сей раз «Атырау» дали бой «Иртышу» - бронзовому призеру чемпионата и одной из самых «играющих» команд лиги. Еще совсем недавно команда из нефтяной столицы Казахстана была явный аутсайдером, но сегодня, Павлов, буквально, «за уши» вытащил команду уже на 8 место.

После матча

Димитар Димитров, главный тренер ФК «Иртыш» (Павлодар):

«Сегодня атырауцы забили гол с полумомента, а у нас у нас даже не знаю сколько было чистых моментов. Только во втором тайме - минимум 3-4, да и в первом имели возможности. И, конечно, когда не забиваешь, соперник наказывает, используя свой единственный шанс. Но это не оправдание, потому что мы в каждой игре пропускаем, это очень серьезная проблема нашей обороны. Я считаю, что мы лучше играем на выезде, чем дома, поскольку у нас есть проблемы в скорости в обороны, есть проблемы в единоборствах, и все это видно, когда играем, высоко прессингуя. Мне стыдно и обидно. Не могу поверить, что не выиграли эту игру».

Сергей Павлов, главный тренер ФК «Атырау»:

«Мы предполагали, что будет такой сложный матч, потому что для нас это практически седьмая игра за двадцать один день. У нас были доигровки, кубок и мы знали, что целая группа игроков недовосстановилась, на предпоследней тренировке это ощущалось. Мы планировали немного по-другому заменами освежать второй тайм, но были вынуждены делать другие ходы. Я рад за ребят, что они во второй половине перестроились, попытались перехватить инициативу и вытащили сегодняшний матч. Мы понимали, какой будет матч, он таким и вышел. Мы отдали сопернику территорию, хотели сыграть в контригру. Это в первом тайме у нас это не получилось. Во втором, когда вышел Сулей, немного игру отодвинули, а там был шанс и для второго мяча. Но давление было у хозяев».

Турнирная таблица и бомбардиры